As industrias lácteas pechan as renovacións dos contratos de leite cunha leve tendencia á baixa

O proceso de renovación dos contratos do leite está pechándose estes días sen que haxa boas noticias sobre a mesa. A maioría das industrias ou mantivo os mesmos prezos do pasado ano ou aplicou leves baixadas, no entorno do medio céntimo, caso de Lactalis, Reny Picot ou Leche Río. Esa tendencia de prezos á baixa coincide no tempo cun aumento dos custos das ganderías, sobre todo os de alimentación animal, polo que as marxes das granxas vense comprometidas.

Movementos en primeiros compradores de Lugo

Os únicos movementos á alza nos prezos, con ofertas de 1,5 – 2 céntimos por riba do mercado, chegaron dun par de primeiros compradores intermediarios, principalmente na provincia de Lugo, na zona centro e na zona sur da provincia, se ben desde o punto de vista de Unións Agrarias trátase de movementos sospeitosos.

“Temos visto no pasado casos de determinados primeiros compradores que deixaron serios impagos nas granxas, polo que é necesario que se regule esta figura con maiores garantías para as granxas” -valora Félix Porto, secretario de Coordinación de Unións Agrarias -. “É necesario que se lles esixa ós primeiros compradores o depósito de avais para enfrontar posibles impagos”, conclúe.

Desde a organización agraria lémbrase que a gran maioría dos primeiros compradores adoitan cumprir os compromisos asinados coas granxas, pero advirten tamén de que nestes momentos “hai cantos de serea” dun primeiro comprador de Lugo, “sobradamente coñecido no sector polos impagos que acumulou nos últimos anos coas ganderías, que están a día de hoxe no xulgado”.

Condicionantes pola normativa de benestar animal

Outro movemento das últimas semanas que trascendeu no sector foi a decisión de Leche Río de deixar a recollida do leite dunha decena de pequenas granxas. O peche da relación con estas granxas veu motivado, segundo explica a empresa, por cuestións de benestar animal, pois a certificación de benestar que teñen as marcas de Río impídelle á empresa facer a recollida en granxas nas que as vacas permanecen trabadas de xeito permanente, sen ter saída ó exterior.

Houbo conversas previas de Río con tódalas ganderías afectadas, por ver se podían facer cambios no manexo e/ou nas instalacións, pero nos casos nos que non foi posible o acordo, a empresa optou por deixar a recollida. Río destaca ademais que en tódolos casos, antes do cese da relación coas ganderías, comprobou que as granxas atoparan xa outro comprador para o seu leite.

Preguntada Unións por estes casos, a organización agraria restoulle trascendencia e sinalou que entre as ganderías de Ulega que lle entregan o leite a Río non detectaron ningunha incidencia.