Increméntase un 35% o consumo de mel en España

A produción de mel en España na campaña de 2024 alcanzou 33.134 toneladas, un 20 % máis que en 2023 e a un nivel similar ao rexistrado en 2021, segundo un informe feito público hoxe polo Ministerio de Agricultura. Este repunte prodúcese tras dúas campañas consecutivas (2022 e 2023) con mínimos históricos de produción, provocados polos intensos períodos de seca.
A produción de cera, pola súa banda, mostra unha evolución máis estable, aínda que cun crecemento do 15 % respecto a a campaña anterior. En canto ao número de explotacións e ao censo de colmeas, ambos descenderon lixeiramente (-0,2 % e -0,8 %, respectivamente).
Destaca o elevado grao de profesionalización do sector: O 17 % das explotacións apícolas en España son profesionais (máis de 150 colmeas), unha porcentaxe moi superior á media da Unión Europea.
O consumo de mel nos fogares españois creceu de forma notable en 2024, ata situarse en 880 gramos por persoa, dato que supón un incremento do 35 % con respecto a 2023.
Este aumento do consumo contribuíu a reducir o nivel de autoabastecimiento, que se sitúa no 79,3 %. Por iso, rexistrouse un aumento das importacións de mel, tanto en volume como en valor, mentres que as exportacións descenderon. A Unión Europea mantense como o principal socio comercial de España.
En canto aos prezos en orixe, mantéñense na liña de campañas anteriores: 3,37 euros por quilo para o mel multifloral e 3,99 euros por quilo para a mielada.
O informe completo sobre a situación do sector apícola atópase dispoñible nesta ligazón.