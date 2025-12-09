A incorporación de persoas migrantes no sector lácteo de Galicia, a debate este xoves en Vilalba

Este xoves, 11 de decembro, celébrase na sede da Asociación de Empresarios de Vilalba (Lugo), unha xornada sobre “Oportunidades e desafíos para a atracción de talento e para a incorporación de persoal laboral no sector lácteo en Galicia”.
Neste encontro, organizado pola consultora Medrar Solutions en colaboración coa ONG Rescate, analizarase a situación laboral actual do sector lácteo galego, destacando casos de éxito na incorporación de traballadores migrantes. Contarase con intervencións de representantes do sector gandeiro e dos seus traballadores, así como da Administración, da Universidade e do ámbito empresarial.
Programa:
11:15 Benvida a os convidados
11:35 Intervención institucional de apertura
Carmen José López Rodríguez (Directora territorial da Consellería de Empleo, Comercio e Emigración. Xunta de Galicia).
11:45 A Inserción laboral de persoas beneficiarias de Protección Internacional
Alberto Portuondo (Responsable de Prospección Empresarial e formación laboral ONG Rescate).
12:00 Coloquio:
O futuro do talento na industria láctea galega: Desafíos, integración e remuda xeracional.
-Quico Ónega López (Investigador del Laboratorio do Territorio del Campus Terra, USC).
-David Seijas Vázquez (Presidente da Asociación Capital Humano).
-Ángel Algora Aizpurua (Director de Persoas e Acción Social en Aira).
12:45 Coloquio:
Camiños que converxen: Integración de persoas migrante no rural dende diferentes perspectivas.
-Cruz Montes Diaz (Gandeira beneficiaria do programa).
-Harouna Sisoko (Beneficiario da ONG Rescate).
-Respresentante da ONG Rescate.
13:30 Peche institucional da sesión de traballo
José Tomé Roca (Presidente da Deputación de Lugo).
13:40 Aperitivo
Ligazón para inscribirse na xornada