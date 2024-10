Incertidumes que deixa o temporal: como afrontar as perdas e a xustificación da PAC

O escenario que deixou o temporal, con campos de millo arrasados antes do ensilado, está a quitarlle o sono ás granxas. O millo é básico para cubrir a alimentación animal das ganderías ao longo de todo o ano, polo que as explotacións máis afectadas veranse na obriga de aumentar no 2025 as compras de pensos, forraxes e cereais.

O problema non conclúe aí, xa que os campos anegados, con previsión de novas choivas para a semana, impedirá nalgúns casos a sementeira outonal da herba, o que pode representar a perda doutra fonte de alimentación para as granxas.

Unha terceira cuestión que condicionarán os temporais é a xustificación da PAC por parte das granxas afectadas, pois as boas prácticas ambientais (condicionalidade) obrigan a que as terras de millo se roten cun cultivo de inverno, algo que este ano non será posible en parte das parcelas. Tamén queda en cuestión o ecorrexime con especies mellorantes naqueles casos nos que non se poida facer a sementeira.

Desde o sector, perciben que a cuestión da PAC debería ser en principio a máis sinxela de resolver, se hai vontade política. Resumimos a continuación as principais demandas que trasladan Unións Agrarias, Sindicato Labrego e Asaga.

Por parte de Medio Rural, a Consellería mantivo hoxe unha reunión coa Asociación Galega de Cooperativas. No encontro, púxose de manifesto que só un 20% da superficie galega de millo conta este ano con póliza de seguro, malia que o seu custo tiña un 75% de subvención pública.

Unións Agrarias “Hai que flexibilizar a xustificación da PAC, non vai ser posible nin retirar o millo nin sementar as praderías nalgunhas parcelas” Unións Agrarias demanda, en primeiro lugar, que se flexibilice a xustificación da PAC nas ganderías, pois advirte de que parte das parcelas están anegadas e non será posible nelas nin retirar o millo nin sementar as praderías de outono. En segundo lugar, Unións incide nas graves consecuencias que deixa o temporal para a viabilidade de moitas explotacións, pois estima que a contratación do seguro agrario do millo ronda o 20%, co cal a maioría de afectados vense sen cobertura. A organización agraria advirte de que a perda da base da alimentación para as ganderías de vacas de carne ou leite vai forzalas a acudir masivamente aos mercados de pensos e concentrados para poder manter as granxas, co aumento de custos que iso xerará. Por ese motivo, a organización agraria considera preciso solucións, ben en forma dunha liña de axudas, ben compensando o aumento dos custos vía aumento de prezo das producións lácteas e cárnicas. No ámbito da agricultura, Unións advirte ademais da necesidade de buscar solucións para a pataca da Limia, pois se o asulagamento das terras non permite a súa colleita, as perdas serán masivas. Outra cuestión que deixa o temporal é a das infraestruturas rurais. “Será preciso un plan de choque da Xunta para reconstruír pistas, camiños e canalizacións que quedaron seriamente danados”, demandan.

Sindicato Labrego Galego “A Xunta debe valorar os danos provocados pola borrasca e activar medidas para compensar as perdas” O Sindicato Labrego advirte un impacto importante en todas as producións agrarias, tanto en millo e praderías como nas patacas ou na horta. “Urximos á Consellaría do Medio Rural a facer unha valoración global para determinar as perdas provocadas pola borrasca Kirk e artellar mecanismos para compensalas. Neste senso, solicitamos especificamente que se valore a declaración de zona catastrófica nas áreas afectadas”, demandan. A organización advirte tamén de problemas a futuro, no tocante á condicionalidade e ecorreximes da PAC, “xa que se non se dá entrado nos prados para recoller o millo non se vai poder iniciar o cultivo posterior correspondente”. En vista da situación, o Sindicato Labrego chama a atención sobre o aumento das vulnerabilidades que trae o cambio climático sobre o modelo agrario galego, baseado en “monocultivos e na mobilidade global da súa produción (leite, carne, viño, pataca)”, valoran. “A seguridade alimentaria real só pode ser garantida a través dunha planificación produtiva diversificada, obtida en base á agroecoloxía e ca soberanía alimentaria dos pobos como marco de desenvolvemento”, reclaman. Entrando nos danos no rural, a organización agraria cuestiona os cortes no subministro eléctrico que sufriron determinadas comarcas, como o Deza, pois “nin a calidade das infraestruturas é a axeitada nin existe quen se faga responsable das eivas”. O Sindicato Labrego considera ademais que as consecuencias do temporal empeoraron pola mala situación dos leitos dos ríos, “que están cheos de canas, broza e ás veces lixo”. Nese sentido, reclaman un cambio de proceder de Augas de Galicia que reduza a burocracia e permita as rozas e a retirada de pólas sen atrancos administrativos.

Asaga “A repercusión da borrasca nos custos de produción das granxas vai ser importante” O presidente de Asaga Galicia, Francisco Bello, considera que “a repercusión da borrasca nos costes de producción das explotacións agrarias e gandeiras vai ser tremendo”. “No momento da chegada da borrasca, o millo non valía para recoller porque aínda non estaba no punto óptimo, e o que queda está arrasado, as máquinas non o van poden recoller”, explican desde Asaga. Os danos causados, considera Bello, “son de moita importancia e teñen que ser tomados en conta” porque, explica, “a repercusión nos costes de producción das explotacións agrarias e gandeiras, durante todo o inverno, vai ser grande” polo que “se debería estudar a posibilidade de habilitar as axudas que foran posibles desde as diferentes administracións”. Para o presidente de ASAGA, a declaración de zona catastrófica “pode ser una posibilidade para que as axudas cheguen aos afectados”, pois sinala que os seguros agrarias de millo eran escasos no campo.

Reunión da Consellería coa Asociación Galega de Cooperativas

A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, acompañada polo director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, mantivo hoxe unha reunión con representantes da Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias (Agaca). Na xuntanza, na que participaron, por parte de Agaca, a súa presidenta, Carmen Rodríguez, e o seu director xerente, Higinio Mougán, avaliáronse entre outros asuntos os danos ocasionados polo temporal Kirk no agro galego. Ademais, púxose de relevo a importancia dos seguros agrarios para afrontar este tipo de continxencias.

Neste sentido, Medio Rural subliña que destinou no 2024 un total de 8,5 millóns de euros a fomentar a contratación de seguros agrarios a través dunha liña de axudas que este ano, como novidade, podía chegar a cubrir ata un máximo do 75% do custo da póliza, sumando os fondos autonómicos e estatais destinados a esta finalidade. Ademais, as pólizas contratadas por entidades asociativas de agricultores e gandeiros contan cun 4% adicional de achega.

No transcurso da reunión, Agaca trasladou que só o 20% do millo forraxeiro galego ten agroseguro -case a metade dos mesmos impulsados e tramitados polas cooperativas agrarias-, polo que se considera preciso mellorar as condicións das pólizas deste agroseguro, así como doutras liñas, para estender as coberturas aos agricultores e gandeiros galegos ante as diferentes eventualidades que poden chegar a sufrir. Unha cuestión que desde a Xunta de Galicia se comparte e se trasladará, tamén, ante a Entidade Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), dependente do Ministerio de Agricultura.