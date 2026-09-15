Importes unitarios provisionais para as axudas asociadas da PAC 2026 para o pago do anticipo

O Fondo Español de Garantía Agraria fixo públicos os datos dos pagos acoplados da PAC correspondentes ó anticipo, que este ano, debido á crise de Oriente Medio, poderá realizarse antes do 16 de outubro e chegar ó 75%.
En decembro, pagarase unha parte do restante, ata un total do 90% da axuda, e en abril do 2027, unha vez computados os animais de cada explotación, abonarase unha segunda parte do saldo, ata o 100% da axuda.
Os importes do pago unitario son os seguintes:
– Vacún de carne: 85,04 euros por animal.
– Vacún de carne de raza autóctona: 93,52 euros.
– Vacún de leite (treito I, ata as 150 vacas): 157,96 euros.
– Vacún de leite (treito II, a partir de 151 vacas): 78 euros.
– Vacún de leite (montaña treito I): 181 euros.
– Vacún de leite (montaña, treito II): 90 euros.
– Ovino e caprino de carne: 14,46 euros.