Inicio / Carne / Importes unitarios provisionais para as axudas asociadas da PAC 2026 para o pago do anticipo

Importes unitarios provisionais para as axudas asociadas da PAC 2026 para o pago do anticipo

Pódese pagar antes do 16 de outubro e pode chegar até o 75%.

Campo Galego
Ir a los comentarios

O Fondo Español de Garantía Agraria fixo públicos os datos dos pagos acoplados da PAC correspondentes ó anticipo, que este ano, debido á crise de Oriente Medio, poderá realizarse antes do 16 de outubro e chegar ó 75%.

En decembro, pagarase unha parte do restante, ata un total do 90% da axuda, e en abril do 2027, unha vez computados os animais de cada explotación, abonarase unha segunda parte do saldo, ata o 100% da axuda.

Os importes do pago unitario son os seguintes:

– Vacún de carne: 85,04 euros por animal.
– Vacún de carne de raza autóctona: 93,52 euros.
– Vacún de leite (treito I, ata as 150 vacas): 157,96 euros.
– Vacún de leite (treito II, a partir de 151 vacas): 78 euros.
– Vacún de leite (montaña treito I): 181 euros.
– Vacún de leite (montaña, treito II): 90 euros.
– Ovino e caprino de carne: 14,46 euros.

Publicacións relacionadas

Novas de empresa

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Solicitamos o seu permiso para obter datos estadísticos da súa navegación nesta esta web, en cumprimiento do Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta o uso das cookies. OK | Máis información