Importes definitivos das axudas asociadas para gandarías de ovino e de caprino

O Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) acaba de facer públicos os importes unitarios definitivos das axudas asociadas para gandarías de ovino e de caprino, que ascenden a 11,89 euros para ovellas na rexión peninsular e 21,51 nas illas Canarias e Baleares. Para caprino establécese a axuda definitiva en 6,78 ou 8,65 euros, segundo sexa zona peninsular ou de montaña/insular.

Estes importes unitarios definitivos para cada sub-réxime, débense aplicar tanto aos pagos pendentes como aos pagos complementarios aos xa realizados cos importes unitarios provisionais. Por tanto, con este importe unitario definitivo, comunícase que xa é posible proceder ao pago do 100% do importe total a aboar polo citado réxime de axuda. A continuación, inclúense os datos comunicados polas diferentes comunidades autónomas, e que serviron de base para a realización do cálculo dos distintos importes unitarios.

A partir deste momento, as Comunidades Autónomas poderán realizar o cálculo dos importes que corresponden a cada gandeiro e ordenar o pago destas axudas.

Axuda asociada para os gandeiros de ovino e caprino que mantiveron dereitos especiais en 2014 e non dispoñen de hectáreas admisibles para a activación de dereitos de pago básico

O obxectivo desta axuda é a concesión dunha axuda aos titulares de explotacións de gando ovino e/ou caprino que mantivesen dereitos especiais en 2014, e non dispoñan de hectáreas admisibles sobre as que activar dereitos de pago básico. Non poderán optar a esta axuda os titulares de dereitos especiais, que en 2014 tamén fosen titulares de dereitos normais e que declarasen na devandita campaña unha superficie igual ou maior a 0,2 hectáreas, agás que o feito de non dispor de hectáreas admisibles sobre as que activar dereitos de pago básico débase á ausencia de hectáreas admisibles determinadas na declaración da solicitude de axudas do ano 2013.

Para a presente campaña 2021, dispón dun límite orzamentario asignado de 29.583.000 €, tal e como queda establecido no Anexo II do Real Decreto 1075/2014, que se repartirá entre 835.909 animais con dereito a pago, segundo os datos comunicados polas comunidades autónomas, establecéndose por iso un importe unitario de 35,39 €/animal.

Este importe unitario definitivo, deberase aplicar, tanto aos pagos pendentes como aos pagos complementarios aos xa realizados co importe unitario provisional. Por tanto, con este importe unitario definitivo, xa é posible proceder ao pago do 100% do importe total a abonar polo citado réxime de axuda.

A continuación, inclúense os datos comunicados polas diferentes comunidades autónomas, e que serviron de base para a realización do cálculo do importe.