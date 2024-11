Importes das axudas asociadas á gandería

O Ministerio de Agricultura fixou os importes provionais das axudas da PAC asociadas á gandería. Para a campaña 2024, o primeiro pago do saldo, que se fará a partir do 1 de decembro, poderá alcanzar ata o 90% do importe total da axuda.

Agricultura establece os importes unitarios provisionais revisados cos que se realiza o primeiro pago do saldo, en base ao número de animais con dereito a pago en cada unha das intervencións, dato obtido da información facilitada polas comunidades autónomas. Sobre esa base, tendo en conta a partida orzamentaria para cada sector, faise o cálculo.

Para vacún de carne en extensivo hai 186 millóns de euros, para produción sostible de leite de vaca 122 millóns de euros, para ganderías de ovino e caprino de carne 131 millóns e para produción de leite de cabra e ovella 44 millóns.

En base a esas cifras, os importes provisionais das axudas por animal son os seguintes:

Vacún de carne: 89 euros (97 euros no caso de razas autóctonas).

Vacún de leite:

Peninsular, tramo 1: 173 euros.



Peninsular, tramo 2: 86,5 euros.



Montaña, tramo 1: 198,9 euros.



Montaña, tramo 2: 99,4 euros.

Ovino e caprino de carne en semiextensivo ou extensivo: 15,89 euros.

Ovino e caprino de leite: 14,09 euros.

En abril do próximo ano, unha vez pechado o número total de animais que perciben as axudas, establecerase o importe unitario definitivo, co cal se poderá realizar o segundo pago do saldo das axudas, ou sexa, o 10% restante.