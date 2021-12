A importancia do abonado de fondo racional en cultivos hortícolas

O nitróxeno (N) é o nutriente que máis frecuentemente limita a produción en cultivos hortícolas, e establecer os momentos axeitados para a aplicación do fertilizante é fundamental para que haxa unha boa subministración dos nutrientes do solo aos cultivos. As estratexias de fertilización máis eficientes co uso dos nutrientes son aquelas nas que se fracciona o abonado. Pero é certo que o solo ten unha capacidade de reserva de nutrientes, e que nun bo manexo da fertilización débese ter en conta.

As prácticas de fertilización que inclúen abonado de fondo e fertirrigación foron recomendadas en cultivos hortícolas por moitos autores. De feito, a aplicación de N e K antes da sementeira na zona radicular proporciona unhas condicións de crecemento óptimas durante un período de tempo no que pode non ser necesario a rega. Por tanto, o abonado en fondo combinado con fertirrigación reduce a lixiviación de nutrientes, aumenta a NUE (eficiencia do uso do N) e incrementa os rendementos cando se compara con prácticas de abonado onde todos os nutrientes se aplicanse en sementeira ou mediante o sistema de rega por goteo.

Ademais, hoxe en día cóntase con fertilizantes con tecnoloxía, como a gama ENTEC® que nos permite ser máis eficientes co N aplicado en fondo e reducir as perdas ao medio ambiente. ENTEC® incorpora a tecnoloxía dos inhibidores da nitrificación, que atrasan a actividade das bacterias do xénero Nitrosomonas, responsables da transformación do amonio (NH4+) a nitrato (NON3-). O nitróxeno está na súa totalidade dispoñible para as plantas desde a súa aplicación, pero permanece no solo en forma de amonio durante un maior período de tempo e iso fai que se minimice o risco de perda por lavado.

EuroChem, en colaboración con centros de investigación e universidades, estudou nos últimos anos as prácticas de abonado que inclúen a combinación de fertilización de fondo con ENTEC® + fertirrigación. Como exemplo, no 2019, o centro de experimentación da fundación Cajamar en Paiporta realizou un ensaio para comparar sistemas de fertirrigación convencional (100%) con estratexias de abonado de fondo con ENTEC® (35%) e fertirrigación (65%) no cultivo de brócoli. A práctica con abonado de fondo ENTEC® + fertirrigación incrementou a produción temperá nun 51%, e a produción total nun 5%. Estes datos corroboraron os resultados obtidos en ensaios de sandía e leituga (2017-18) e en col chinesa (2017) na mesma estación experimental. A combinación de abonado de fondo con ENTEC® con fertirrigación obtivo un 21% máis de produción (comercial) de sandías, un 6% máis de leitugas e un 14% máis en col chinesa que o tratamento onde só se utilizou fertirrigación (Figura 1). Demostrando tamén unha maior eficiencia no uso do fertilizante.

ENTEC® contribúe a reducir as perdas de N durante as fases de crecemento de menor absorción deste nutriente e a deixar máis N dispoñible no solo para os momentos de máxima necesidade. Pero tamén, é unha tecnoloxía ideal para as coberteiras ou a fertirrigación, xa que favorece unha nutrición mixta dos cultivos con importantes vantaxes fisiolóxicas para as plantas, unha maior absorción doutros nutrientes igualmente esenciais, e en definitiva a obtención de mellores colleitas e de calidade.

Os resultados destes ensaios demostran que con ENTEC®, unha parte do nitróxeno podería aplicarse en fondo para mellorar a produtividade dos cultivos, á vez que se minimiza o risco de perdas de N.

Para máis información, pode visitar a web www.eurochemiberia.com, ou porse en contacto directamente co equipo técnico en info.spain@eurochemgroup.com.