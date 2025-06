ICL vai revolucionar Asturforesta coa súa nova experiencia virtual FertiTour 2025, que mergullará aos visitantes nas últimas tecnoloxías de fertilización

ICL líder en nutrición e innovación tecnolóxica do sector forestal, vai ser unha das auténticas atraccións de Asturforesta 2025, que se celebrará do 19 ao 21 de xuño de 2025 e na que vai sorprender a todos os visitantes que se acheguen á súa caseta, número 22, cunha serie de experiencias novas e únicas.

Así, á entrada do certame ICL vai situar o seu espectacular FertiTour: unha experiencia inmersiva nas últimas tecnoloxías de fertilización, que inclúe unha experiencia virtual sobre fertilizantes encapsulados; un concepto expositivo con conferencias e presentacións de produto, así como diversas actividades lúdicas con agasallos garantidos.

Desta forma en Asturforesta, ICL vai estrear en primicia o seu FertiTour, un novo concepto tecnolóxico de exposición para feiras e eventos e que irá percorrendo España e Portugal ao longo deste ano 2025 e tamén durante 2026.

E isto non é todo, xa que neste novo espazo vai presentar a nova gama de bioestimulantes BEOZTM de ICL, e, non menos importante, os clientes e profesionais que se acheguen á zona expositiva de ICL poderán acceder a importantes ofertas en produtos da compañía, que só se aplicarán durante os tres días do certame, pero que merecerá a pena aproveitar.

Ademais, os días 19 e 20 de xuño, xoves e venres respectivamente, ás 12 horas, vaise impartir un interesante relatorio técnico, na caseta de ICL, a cargo de Daniel Farias, experto agronómico en cultivos forestais, baixo o título: “Fertilización Estratéxica do Eucalipto: o camiño para potenciar a xenética e a súa relación coas prácticas silvícolas”.

A mellor gama para o profesional forestal

Todo este despregue tecnolóxico vai potenciar a imaxe de líder de ICL no sector e vai poñer de relevo o seu completo catálogo, destacando nesta edición as súas solucións BEOZTM, Agroblen V-Factor Agromaster e Agroleaf Power, que aseguran unha agricultura sostible e rendible.