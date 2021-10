ICL presentou en Fruit Attraction as últimas tecnoloxías de fertilización

A volta presencial de Fruit Attraction neste 2021 foi un verdadeiro acontecemento para o sector de froitas e hortalizas, que demostrou o seu dinamismo e ganas de afrontar o futuro cunha enorme participación de empresas e profesionais que a visitaron. Nese marco, ICL presentou no seu stand a súa nova imaxe corporativa e reservou no mesmo un espazo especial a cada unha das súas tecnoloxías innovadoras.

Ao ser un espazo aberto, cada esquina dedicouse a unha tecnoloxía innovadora, deixando unha parte para atender e informar ós visitantes profesionais. Pero, o máis destacado da feira foi o encontro presencial entre o equipo técnico e comercial de ICL e os seus clientes, distribuidores e profesionais do sector, tras un ano e medio sen eventos presenciais.

Nova Complex e Nutri Liquid Optima, Agroblen con V-Factor e Polysulphate

Plantacións forestais, viñedo e froiteiras

Desde o punto de vista da innovación para unha fertilización precisa e sustentable, ICL presentou tres importantes novidades en Fruit Attraction. Unha parte do stand estivo dedicado a Agroblen con tecnoloxía V-Factor que, partindo da tecnoloxía de liberación controlada Resin, ben coñecida, incorpóralle estimulantes do enraizamiento e da resistencia á seca a través da nova tecnoloxía V-Factor.

Agroblen con tecnoloxía V-Factor está deseñado especialmente para o establecemento de árbores en plantacións forestais, viñedos e froiteiras. É un fertilizante NPK de liberación controlada totalmente encapsulado, que mantén un aporte continuo de nutrientes durante 8-9 meses, o que facilita un crecemento moi uniforme da planta.

Tecnoloxía para zonas vulnerables a nitratos

Parte do stand de ICL adicouse á última tecnoloxía especialmente deseñada para a fertilización en zonas vulnerables á contaminación por nitratos, a través das gamas Nova Complex Optima, de fertilizantes solubles, e Nutri Liquid Optima, de fertilizantes líquidos.

Estas dúas liñas de fertilizantes de ICL que inclúen formulacións con DMPP, unha molécula inhibidora da nitrificación que favorece unha maior permanencia do nitróxeno no chan, o que diminúe o risco de lixiviado do mesmo e aumenta a eficiencia da utilización do nitróxeno por parte dos cultivos. A redución considerable do risco de lixiviación de nitratos que ofrecen estas dúas gamas é clave para unha fertilización precisa, eficiente e sustentable.

Nutrientes en forma de sulfato

Por último, dedicouse outro espazo destacado á tecnoloxía natural da gama Polysulphate, exclusiva de ICL, que contén Polihalita, un mineral natural que contén catro nutrientes esenciais para as plantas: xofre, potasio, magnesio e calcio, todos en forma de sulfato, polo que representa un aporte de xofre asimilable importantísimo para os nosos chans, sendo a súa posta a disposición da planta gradual pola especial estrutura espacial e complexidade da súa molécula.