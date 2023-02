ICL PotashpluS, tecnoloxía natural perfecta para os cultivos esixentes en potasio que demanden altas cantidades de xofre

Acaba de chegar ao mercado de España e Portugal unha nova ferramenta para a nutrición dos cultivos agrícolas como é ICL PotashpluS, un fertilizante granulado formulado mediante unha combinación de Polysulphate e Cloruro de Potasa (MOP), que proporciona aos cultivos nunha soa aplicación un equilibrio perfecto de potasio esencial (37% K2O) combinado con xofre (23% SO3), magnesio (2,8% MgO) e calcio (8% CaO). Esta nova solución nutricional preséntase como unha combinación ideal para cultivos esixentes en potasio e que demanden altas cantidades de xofre.

ICL PotashpluS tamén ofrece unha achega extra de magnesio para favorecer a fotosíntesis, de calcio para aumentar a resistencia e a calidade dos cultivos, así como de xofre para potenciar a formación de proteínas e aceites. O alto contido en xofre de ICL PotashpluS garante un desenvolvemento san e maior rendibilidade e calidade de todos os cultivos, especialmente dos de colza oleaxinosa, cereais de inverno, legumes e hortícolas, que sempre se deben fertilizar con achegas de xofre.

ICL PotashpluS é un fertilizante con catro nutrientes totalmente solubles en auga. Así, é importante destacar que o patrón de solubilidade prolongada de Polysulphate reduce o risco de lavado do xofre e garante a súa dispoñibilidade durante todo o ciclo do cultivo. Ademais, tendo en conta a deficiencia de magnesio nos solos agrícolas, que cada vez está máis estendida, a achega extra de magnesio favorece loxicamente ese aumento de rendementos e da calidade final dos diferentes cultivos.

En resumo, entre as vantaxes máis destacadas de ICL PotashpluS para o agricultor profesional podemos destacar:

• A achega nunha soa aplicación de catro nutrientes esenciais para mellorar a produción e a calidade.

• Debido á súa composición, con Polysulphate aseguramos tamén unha dispoñibilidade prolongada no tempo do xofre, o que mellorará a eficiencia do resto de nutrientes, como é o caso do nitróxeno, polo que reduciremos o seu lavado e aumentaremos a súa eficiencia.

• É un fertilizante totalmente soluble, que pon todos os nutrientes ao dispor da planta cando máis os necesita.

• A súa facilidade de aplicación distribuíndose con precisión ata os 36 metros.