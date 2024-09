ICL pon en valor a eficiencia do abonado en cereal con Agromaster e Polysulphate

Un ano máis ICL participou no Congreso "O Futuro do Cereal" onde destacaron claramente as súas solucións innovadoras Agromaster e Polysulphate que son valoradas como moi eficientes, rendibles e con moi baixa pegada de carbono

O XI Congreso “O Futuro do Cereal” volveu a reunir na localidade de Magaz de Pisuerga, Palencia, a máis de 200 técnicos e agricultores do sector de forma presencial, máis outros 100 por streaming, que puideron analizar a situación actual do sector despois dunha boa campaña e varios anos complicados con problemas de custos, climáticos e de inestabilidade nos prezos finais. Organizado por Agropal e o Grupo de Comunicación Interempresas o Congreso tivo unha mesa redonda sobre “O futuro da fertilización no cultivo de cereal”, que contou coa presenza de ICL Iberia, que foi un dos patrocinadores principais do evento.

Manuel Moreno Villar, Agronomist Lead en ICL Growing Solutions Iberia, foi o encargado de dar a visión de ICL sobre as necesidades do agricultor para unha correcta nutrición do cereal, que pasan por solucións innovadoras, un correcto asesoramento técnico, un coñecemento profundo de cada parcela e o uso correcto das tecnoloxías dixitais. Neste sentido ICL conta con solucións innovadoras como Agromaster e Polysulphate, ademais de con un equipo técnico de asesoramento, que son unha base perfecta para conseguir un plan de abonado preciso para cada agricultor e cada terreo.

Manuel Moreno Villar destacou que para o agricultor dispor de produtos de última xeración como Agromaster e Polysulphate é tan importante como coñecer ben o estado nutricional das súas parcelas a través de análises do chan, ou dispor de ferramentas dixitais (agricultura 4.0) de soporte á xestión dos seus cultivos, ademais da súa propia experiencia. En todo caso é necesario un bo asesoramento técnico que permita facer un plan de abonado que se axuste ás necesidades reais de cada parcela e facendo un seguimento do cultivo.

Na mesa redonda, tanto o representan de ICL, como o resto de relatores, destacaron que as novas tecnoloxías serán eficientes se se aplican cun asesoramento agronómico correcto. Ese asesoramento débeno facer os técnicos das cooperativas e das empresas para traballar de xeito conxunto co agricultor e conseguir a máxima eficiencia nutricional dos fertilizantes que achegamos ao chan. Hai que ter en conta que, segundo datos oficiais da Unión Europea, en pasadas campañas hai leiras que desaproveitaron ata o 51 % do nitróxeno aplicado aos seus cultivos, o cal non é sustentable.

Polysulphate, o abono con menos pegada de carbono do mercado

Nesta edición do XI Congreso “O Futuro do Cereal” non só se falou de innovación e de sustentabilidade, senón que xa se tocou de cheo o que se deu en chamar “A Agricultura do Carbono”, que ten dúas vertentes claras: o cultivo do cereal como sumidoiro de carbono (unha nova vía para conseguir ingresos para o agricultor); e as esixencias dos consumidores en comprar cereais cunha baixa pegada de carbono.

Neste sentido Manuel Moreno destacou que Polysulphate é a solución actual do mercado con menos pegada de carbono e o seu uso, xunto a Agromaster e á aplicación de técnicas agronómicas que consigan a sustentabilidade real de cada parcela, serán clave para conseguir cereais con cero pegada de carbono. Se se consegue o 100 % de eficiencia na aplicación de nutrientes no cereal e se maximizan as producións e a calidade do cultivo baixando totalmente a pegada de carbono teremos unha explotación de cereal verdadeiramente sustentable.

Desde ICL recomendouse a aplicación dunha combinación de Agromaster con Polysulphate, ao ser os que deron mellor resultado en todos os ensaios realizados as últimas campañas. Agromaster é unha das gamas punteiras de ICL na súa aposta polos fertilizantes de liberación controlada (CRF), que se pode aplicar de forma localizada xunto á semente e que teñen unha porcentaxe encapsulado tanto do nitróxeno como do fósforo. É moi importante que o nitróxeno dure ata a aplicación da cobertera e, tamén, evitar que o fósforo aplicado non se bloquee no chan por un pH elevado. Para iso, Agromaster achega a última tecnoloxía de encapsulado para asegurar a liberación do nitróxeno e do fósforo de forma gradual ao longo de todo o ciclo do cereal.

Polysulphate de ICL, un fertilizante natural que en cada gránulo incorpora catro nutrientes básicos: o Xofre, cunha enorme sinerxía na asimilación do nitróxeno, achega funcións de defensa e detoxificación; o Magnesio intervén nunha correcta fotosíntese; o Calcio mellora a asimilación de nutrientes; e o Potasio outorga unha regulación estomática, firmeza, estrutura das células e maior produción. Pero o que fai diferente e innovador a Polysulphate é que é un fertilizante que se presenta no seu estado natural e non é necesaria a separación química nin outros procesos industriais.

O plan de abonado de Agromaster con Polysulphate presenta múltiples vantaxes, como a versatilidade do seu uso para gran variedade de cultivos e diferentes tipos de chan e clima; a flexibilidade na aplicación, xa sexa ao bato ou en banda para unha aplicación de precisión; o non ter perdas por lixiviación, fixando os nutrientes no chan; a súa alta uniformidade e densidade; a cobertura uniforme que asegura ter o catro nutrintes esenciais para as plantas; a súa seguridade ao ter moi baixo índice salino; e o ter un pH neutro.