ICL lanza o novo catálogo de Nova, a gama máis completa de fertilizantes solubles de alta pureza

ICL Specialty Fertilizers acaba de lanzar un novo catálogo da súa gama de fertilizantes especialmente desenvolvidos para fertirrigación Nova, que incorpora novas formulacións para ampliar a oferta da compañía en fertilizantes solubles de alta pureza.

Grazas á calidade na selección de materias primas, á súa pureza e solubilidade, a gama Nova asegura unha eficiencia máxima á hora de achegar nutrintes aos cultivos por fertirrigación, existindo un amplísimo abano de posibilidades para adaptarse a calquera cultivo e necesidade nutricional.

A gama Nova conta con ata 15 formulacións, 12 delas xa ben coñecidas en España: Nova Potassium (fertilizante NK); Nova PeKacid (fertilizante PK ácido); Nova PeaK (fosfato monopotásico); Nova N-K (nitrato potásico); Nova Calcium (nitrato cálcico); Nova MAP (fosfato monoamónico); Nova Ferti-K (cloruro potásico); Nova SOP (sulfato potásico); Nova Mag-N (nitrato magnésico); Nova Mag-S ( sulfato de magnesio); Nova MagPhos (fertilizante PK máis Mg); e Nova Quick-Mg (potasio e magnesio).

Novidades

Neste novo catálogo incorpóranse tres novidades importantes, como son Nova Plus Mag-N+TE, Nova Plus Calcium+TE e Nova Plus CalMag+TE. Falamos de tres variedades puras enriquecidas con micronutrintes, polo que Nova Plus Mag-N+TE incorpora nitrato de magnesio enriquecido con micronutrientes quelatados.

Pola súa banda, Nova Plus Calcium+TE incorpora nitrato de calcio enriquecido con micronutrientes quelatados. E, por último, Nova Plus CalMag+TE engade ao CA e MG tamén micronutrientes para dar máis vitalidade ás plantas e calidade á froita.