Hoxe inicíase o pago das axudas extraordinarias para a compra de fertilizantes

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación principia este venres, 4 de setembro, o pagamento das axudas extraordinarias destinadas a facilitar a compra de fertilizantes entre os profesionais do sector agrario. Nesta primeira fase, un total de 249.376 agricultores de todo o Estado recibirán unha contía conxunta que ascende a 494,57 millóns de euros. A relación completa de beneficiarios e o importe asignado xa se atopa dispoñible para a súa consulta pública a través do portal web do Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).
Esta liña de apoio económico atópase regulada no artigo 50 do Real Decreto-lei 7/2026, do 20 de marzo, no marco do Plan Integral de Resposta á Crise de Oriente Medio, e dispón dun orzamento global de 700 millóns de euros. Segundo informou o propio departamento ministerial, proximamente darase a coñecer un segundo listado de potenciais perceptores para completar o reparto dos fondos asignados.
O importe das subvencións establécese en función do tipo de cultivo e da superficie rexistrada. Deste xeito, os agricultores percibirán ata un máximo de 92,5 euros por hectárea no caso dos terreos de regadío e de ata 38,33 euros por hectárea nas superficies de secano.
A medida busca paliar o forte impacto que o aumento dos prezos das materias primas tivo nas explotacións agrarias, ao ser os fertilizantes un dos insumos máis afectados polas tensións xeopolíticas internacionais. Desde o Executivo subliñan que o mantemento duns niveis óptimos de fertilización resulta imprescindible para preservar o volume da produción agrícola, evitando así que o incremento dos custos de produción repercuta nunha subida final dos prezos dos alimentos para os consumidores.
No que respecta á distribución territorial, Castela e León lidera o reparto con 117 millóns de euros destinados a 32.893 beneficiarios, seguida de Andalucía con 112,9 millóns e Castela-A Mancha con 98,6 millóns de euros.
Pola súa banda, en Galicia un total de 3.299 agricultores resultaron beneficiados nesta primeira resolución, cun importe global que supera os tres millóns de euros (3.024.944,19 euros) para dar cobertura a máis de 75.400 hectáreas. Por provincias, A Coruña sitúase á cabeza na comunidade con 1.506 perceptores e 1,43 millóns de euros, seguida de Lugo con 1.131 agricultores e 913.913 euros. En Ourense, 391 profesionais recibirán unha suma de 508.183 euros, mentres que en Pontevedra os 271 beneficiarios contabilizados sumarán un apoio de 169.901 euros.