A horta urbana de 20 metros cadrados que é seguida por 1 millón de persoas

Vivir en zona urbana ou contar con pouco espazo arredor dunha vivenda non impide comer produtos cultivados e colleitados por un mesmo. Con este obxectivo, o emprendedor Cé Rodríguez empezou a contar a través das redes sociais como coidaba e que cultivaba no seu espazo de 20 metros.

A súa vida laboral estaba, e segue, vinculada ao mundo administrativo, pero a posibilidade de residir nunha vivenda familiar na parroquia viguesa de Bembrive levouno a aventurarse no mundo da horta e a contalo en redes. No momento de independizarse, ademais de cambiar o urbano polo rural, “atopeime cun pequeno espazo de horta no que había uns tomates cherris descoidados”. A partir dese momento, empezou a súa indagación por coñecer como coidar uns tomates.

No primeiro ano, aló polo 2014, sacou a súa primeira foto cos tomates na man, que subiu ao perfil privado de Facebook. Logo, empezou a publicar como traballaba eses tomates con humus de verme puro. Pouco despois, xa deu o paso a Instagram, “unha rede moi branca e positiva” e na que comezou a facer directos xa con máis cultivos.

“Un día, traballando a semente das cebolas, dinme de conta que me encantaba iso de contar todo o que sabía e foi cando no 2018 empecei a crear vídeos para YouTube, en concreto para o perfil “en20metros Huerto Urbano”, nos que podía contar máis amplamente como traballaba”.

Ademais de traballar a súa horta, tamén axuda nunha finca da súa nai, onde dispón de froiteiras e outros cultivos

O que empezou como unha “biblioteca” para el mesmo, chegou a un volume de seguidores considerable: 876.000 en YouTube e máis de 129.000 en Instagram. Todo isto foi impulsado pola pandemia: “Foi un período no que as catro paredes da casa incitaban ás persoas a buscar aprender novas cousas e unha delas foi como aproveitar eses pequenos espazos para cultivar”. Tamén o feito de que medios de comunicación, incluídos programas de televisión, se interesasen polo proxecto que estaba creando fixeron que se incrementase a súa repercusión.

Produtos de tempada

Nun espazo tan reducido parece imposible obter unha gran variedade de produtos, pero observando os vídeos de “en20metros Huerto Urbano” xa se desmonta este “mito”. A súa horta adáptase aos produtos de tempada, é dicir, nos meses de inverno colleita repolos, acelgas e mesmo planta cebola ou allos, xa na primavera, traballa os tomates, pementos e mesmo chiles picantes. “En pouco espazo fago un puzzle para que me entre todo o que quero, conxuntamente con plantas aromáticas e outras de flor, xa que me encanta que haxa cor”, destaca este emprendedor.

Non suficiente coa súa horta e co obxectivo de diversificar neste sentido, tamén colabora nunha finca que ten súa nai a 500 metros. “É moi diferente á miña, alí danse cultivos que na miña non, como a berenxena”, subliña. Neste espazo, conta con froiteiras cítricas como limoeiros e laranxeiras, e está valorando plantar aguacates “da variedade local”. En canto aos cítricos, nos seus vídeos aborda o problema “da psila africana e de diferentes pragas que son de importancia”.

Cé aprende a base de ensaio-erro, polo que adquire técnicas que lle funcionan e descarta aquelas que non lle van ben

Un proceso de aprendizaxe continua

Pasar dos “fins de semana na casa da avoa” a coidar e xestionar un pequeno anaco de terra está a ser unha experiencia de “ensaio-erro”. Cé lanzouse a aventura buscando primeiro información sobre como xestionar os tomates e así seguiu progresando. Neste proceso, “tamén escoito moito a miña nai, que leva cultivando toda a vida”. De feito, de maneira conxunta van mellorando técnicas: “Ela emprega sulfato de cobre e eu non, pero compatibilizamos, é dicir, uns anos bótao e noutros probamos novos produtos”.

Este pequeno produtor destaca que cada pouco aprende algo novo e describe, por exemplo, “cando che morre un tomate acabas aprendendo algo das enfermidades de tomates porque buscas e indagas un pouco. Quizais non chegues a saber se no teu caso podreceu porque a praga lle afectou á raíz ou á folla, pero seguro que xa sabes algo novo”. En conclusión, destaca que cada un aprende dos seus propios erros, adquirindo novas técnicas que lle funcionan e descartando aquelas que non lle van ben.

O mesmo sucede co contido que xera, posto que lembra que empezou a gravar “cun móbil que caera na auga”, pero xa cando decidiu dar un paso máis aló, pediu un préstamo e inverteu nunha cámara para ofrecer unha maior calidade aos seus seguidores. “De primeiras traballaba todo en automático, agora xa mellorei nos planos e nos enfoques”.

Como escoller unha marca nas redes

En todo este proceso, os seus perfís nas redes sociais comezaron a espertar o interese das marcas vinculadas coa temática, é dicir, dende entidades que venden ferramentas a empresas que fabrican humus ou abonos naturais. “Calquera empresa coa que traballe é porque me contactou, eu non tiven dotes comerciais e dáme máis seguridade que unha empresa me contacte a que sexa eu a que lle ofreza os meus servizos”, indica Cé.

Cé podería deixar de traballar na oficina, pero teme que o mundo dixital dea un xiro e xa non ofreza unha estabilidade económica

Con esa premisa, o propio creador de contido explícalles aos interesados como traballa con ese sistema e, cando non ten a seguridade ou descoñece o produto, pide testalo antes de facer calquera contido. “O que non quero para min, non o quero para os meus seguidores”, resalta.

Engade que hai un selo que lle ofrece seguridade, que é o ecolóxico. Explica que as marcas certificadas pasaron por arduos controis para obter as certificacións, por iso xa lle ofrece unha tranquilidade que dispoñan dese tipo de selos.

As redes pasaron a ser o seu “plan A”

Este proxecto de creador de contido comezou por ser un “plan B” na súa vida laboral, porén traspasou rapidamente a liña e actualmente xa o considera o seu “plan A”. Aínda que segue a traballar como administrativo, Cé indica que actualmente a rendibilidade económica que obtén das creacións audiovisuais é o suficientemente alta como para poder ser un modo de vida.

“Podería deixar de traballar na oficina, pero está o medo a que o mundo dixital dea un xiro e xa non ofreza unha estabilidade económica, por iso non solto o que agora é o “plan B”. “Hai que estar preparado e diversificar, porque é moi importante”, recalca.

Proxectos de futuro

De cara o futuro, ademais de seguir ofrecendo contido visual e atractivo, ten algún que outro obxectivo. O primeiro, é empregar a finca da súa nai para ter unha horta con zonas delimitadas e que “me permita crear contidos visuais e atractivos”, mesmo incluír nese espazo un bosque de alimentos.

Por outra banda, e como lembrou durante a celebración do Foro Rural Sustentable, ten “unha espiña cravada”. Hai un tempo que unha editorial lle propuxo facer un libro, pero por circunstancias persoais, nese momento non o veu factible. “Porén, esa idea ronda na miña cabeza, pero precísase tempo e dedicación para sacar unha boa guía”, puntualiza.

A particularidade de traballar nunha zona urbana é tamén unha cuestión a ter en conta. Cé recalca que a presión urbanística da súa horta marca moito. “Se eu teño unha guía de cultivo de tomate, debo falar da plantación, do coidado e da colleita, pero aquí en Bembrive chega a festa, e estes 20 metros énchense de residuos e xa teño un problema. Por iso, contar co espazo da miña nai pode ser elemental para impulsar a guía ou libro”.

Dáme moita raiba a xente que ten unha parcela chea de silvas e que non a aproveita para cultivar os seus alimentos

Un reclamo para coidar as hortas

Cé laméntase de que o espírito da pandemia que espertou o interese das persoas en perfís e proxectos coma “en20metros Huerto Urbano”, na actualidade percibe que xa se perdeu. Detalla que está nunha zona “privilexiada” porque atópase a menos dunha hora camiñando do centro de Vigo e está rodeado de natureza. Porén, laméntase de que no seu entorno hai moitas parcelas descoidadas.

“Dáme moita rabia a xente que ten parcelas como a miña cheas de silvas, en lugar de aproveitalas para cultivar”, reclama. Engade que o seu contido diríxese, en parte, para esas persoas que teñen pouco espazo e que necesitan motivarse para facer unhas plantacións e comer os seus propios produtos.