“Hai granxas de fleckvieh con 10.000 litros por vaca e un consumo de penso de menos de 9 kilos”

Ganados Barreira SL é o distribuidor oficial de material xenético (seme e embrións) de geneticAUSTRIA GmbH en España para a raza Fleckvieh e outras razas de orixe austríaca, ademáis da xa tradicional importacións de animais vivos que veñen realizando dende hai anos.
Falamos con Antonio Barreira, terceira xeración á fronte desta empresa familiar de Lugo, sobre as vantaxes da Fleckvieh austríaca para as ganderías de vacún de leite e de vacún de carne de España.
—A túa empresa familiar, Ganados Barreira, leva moitos anos no mercado e nos últimos tempos vén realizando unha importante promoción da raza Fleckvieh, e en concreto da austríaca. Por que che atraeu esta raza e por qué Austria?
Despois de moitos anos percorrendo o mercado en Europa, observamos que en Galicia e en España había unha clara predominancia da Holstein, e había xente que buscaba máis graxa e proteína, e este animal ofrecía un plus en valor cárnico. Como xa traballaramos con esta raza a pequena escala, decidimos viaxar a Austria e ver ben como traballaban con ela, xa que alí representa case o 90 %, e encantounos a forma na que a manexan.
—Como está a ser a acollida en España da Fleckvieh austríaca entre os gandeiros? Como evolucionaron as vendas nos últimos anos?
Os inicios sempre son máis difíciles, pero a acollida foi sempre boa porque a raza sorprendeu aos gandeiros españois, xa que é unha gran produtora de leite e un animal moi nobre e dócil. Así, a acollida foi moi positiva e o ritmo de vendas medrou de forma exponencial.
A fleckvieh austríaca é unha vaca moi eficiente en consumo, produción e rendemento económico.
—Normalmente, o gandeiro que a proba, mesmo os máis fans da Holstein, repite. Por qué?
É unha raza que convence porque a xente, cando calcula o cómputo xeral da produción láctea e cárnica, incluso o valor dos xatos, que neste momento é moi alto, ve que é unha vaca moi eficiente en consumo, produción e rendemento económico.
—Ganados Barreira sodes os representantes oficiais de Genetic Austria e, polo tanto, da Fleckvieh austríaca en España. Qué garantías lle achega isto ao gandeiro?
Traballar con Genetic Austria ou con Ganados Barreira implica traballar directamente co programa de cría oficial austríaco. Estamos asesorados por diferentes técnicos especialistas en Austria: xenetistas, asesores, asociacións oficiais do país… Traballamos de forma oficial para garantir a calidade e o benestar dos animais en todo o proceso de compra, transporte e entrega en España.
—Aproveitando o tirón que está a ter a Fleckvieh grazas ao voso traballo de promoción desde hai anos, recentemente sumáronse outras empresas e tratantes que ofrecen Fleckvieh, mesmo austríaca. Que riscos corre o gandeiro nestes casos?
Nós traballamos sempre baixo unha canle establecida e avalada por institucións oficiais do país. Cando se ofrecen animais fóra desa canle, non se pode garantir nin a calidade xenética dos animais nin os procesos de benestar animal, procedencia ou unha exportación ben feita.
Traballamos co aval das institucións oficiais de Austria, os que importen Fleckvieh por outras canles non teñen esas garantías
—Comentabas o caso dun gandeiro ao que lle venderon como liña cárnica de Fleckvieh unhas xovencas que eran de liña leite. Por que se producen estes casos?
Prodúcense polo descoñecemento dalgunha xente que traballa coa raza e non sabe como funciona ou como desenvolver o pedigrí en todos os seus valores. Hai quen vende animais sen controlar ben estas liñas, e isto é algo que hai que ter en conta para que o gandeiro estea satisfeito co animal que recibe.
—O dano á reputación da raza Fleckvieh tamén pode ser grande se se seguen canles de compravenda que non estean avaladas por un libro xenealóxico ou un plan organizado de mellora xenética.
Claro, os riscos de traballar con canles non oficiais son evidentes. Hai gandeiros que traballan con animais que non proceden destas canles de cría oficiais, que son as que avalan a xenética. En países como Austria, Alemaña ou a República Checa si se seguen estas vías oficiais, pero ás veces estase a vender seme que non segue estes programas e, polo tanto, non ofrece as mesmas garantías. Non se pode equiparar ao programa de cría oficial. Ao estar fóra deste sistema europeo non se poden verificar nin contrastar os datos e non sabemos realmente o que estamos a mercar.
—É dicir, hai que mirar algo máis ca o prezo á hora de mercar gando Fleckvieh?
O prezo sempre hai que telo en conta, pero o que fai que un animal sexa barato ou caro é que sexa bo e rendible na explotación. Para nós, a calidade é unha cuestión innegociable.
—Ademais, Ganados Barreira ofrecerá tamén seme sexado de Fleckvieh austríaca, tanto da liña leiteira como da cárnica. Que nos podes adiantar?
Si, xa hai varios anos que traballamos con seme sexado e producímolo nós mesmos en Austria. Antes dependiamos de máquinas compartidas con outros países, pero agora temos máquinas propias e podemos facer o sexado dos touros que exactamente nos pidan os gandeiros. Sempre temos un stock dos touros máis demandados no mercado, touros que están no máis alto das listas oficiais. Agora, ao contar con máquinas propias, podemos sexar calquera touro que nos solicite o gandeiro. Outra opción que ofrecemos é seme sexado de machos ou de femias, sendo máis eficientes e cun prezo máis competitivo, xa que antes só comercializabamos femias.
Ofrecemos seme sexado de Fleckvieh do touro que nos pida o gandeiro
—Outra garantía que ofrecédeslles aos gandeiros é o asesoramento técnico, tanto en acoplamentos como tamén en alimentación. En que consiste?
Promovemos viaxes por España con técnicos especialistas, como nutricionistas, xenetistas ou cualificadores, que nos axudan no momento de facer os acoplamentos ou a reprodución, así como programas de mellora para acadar máis eficiencia na granxa. Estes técnicos austríacos realizan varias visitas ao ano a quen demande o servizo.
—Por que a Fleckvieh ten uns requirimentos nutricionais distintos da Holstein?
Estamos vendo que as Fleckvieh demandan menor cantidade de concentrados e pensos e traballan mellor co forraxe. Están máis adaptadas á produción en extensivo ou ao pastoreo e demandan menos enerxía porque creo que teñen un metabolismo máis lento, aínda que quero recalcar que non son nutricionista especialista.
“Hai granxas de fleckvieh con 10.000 litros por vaca e un consumo de penso de menos de 9 kilos”
—Podemos concluír que precisa menos penso para producir os mesmos litros de leite, sobre todo en robot?
Podemos dicir que consome menos penso porque estamos vendo medias austríacas cun consumo de entre 6,8 e 9 kg de penso como máximo, con producións moi boas en granxas de 10.000 litros de leite. Necesitan menos penso, aínda que o que non producen en penso consómeno en forraxe, que é moito máis barato.
—Que futuro lle auguras á Fleckvieh austríaca en España?
Xa está medrando en España, polo que creo que seguirá facéndoo. O seguinte paso debería ser crear unha asociación nacional onde poidamos compartir e elaborar pedigrís de forma conxunta, e que esa asociación nacional se incorpore á asociación europea e mundial para asistir a congresos e contar cun programa de cría oficial.