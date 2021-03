Guía para solicitar a PAC 2021 en Galicia

A PAC 2021 mantén as liñas de axudas dos últimos anos, pero chega con novidades nos procedementos, ferramentas de apoio e controis. Repasamos as principais cuestións a ter en conta coa axuda de Jorge Piñeiro, subdirector xeral de xestión da PAC (Fondo Galego de Garantía Agraria, Fogga – Consellería do Medio Rural).

Estímase que en Galicia haberá 25.000 solicitantes da PAC, que percibirán 205 millóns de euros.

Pódese consultar información sobre dereitos, resolución de axudas ou cambios no Sixpac nun apartado da web do Fogga. Tamén se poden facer alegacións na solicitude da PAC.

Existen tres aplicacións móbiles (dispoñibles en Google Play ou App Store) que facilitan o acceso a información e interacción dos beneficiarios na xestión das súas solicitudes.

Na campaña 2021, presentaranse fotografías xeorreferenciadas tanto para alegacións ó Sixpac como para determinadas solicitudes da PAC. Pódese consultar na web do Fogga unha guía coas directrices para a toma de imaxes.

Os casos nos que haberá que aportar fotos xeorreferenciadas son os seguintes:

– Solicitudes de alegacións ao SIXPAC: deberán aportar 2 fotografías datadas e xeorreferenciadas, (indicando sobre a saída gráfica do visor o punto e a dirección coa que foron tomadas), os recintos que impliquen un incremento do valor do coeficiente de pastos (CAP), ou cambios de uso forestal (FO) aos usos pasto (PS), pasto con arboredo (PA) ou pasto arbustivo (PR). Tamén os cambios dos usos pasto con arboredo (PA) ou pasto arbustivo (PR) ao uso pasto (PS).

– Solicitudes da PAC

Nos seguintes casos, deberán aportarse 2 fotografías datadas e xeorreferenciadas, indicando sobre a saída gráfica do visor o punto e a dirección coa que foron tomadas.

Alegacións ó Sixpac

O Sixpac, o sistema cartográfico para a declaración de parcelas agrícolas, está en constante actualización. É responsabilidade das persoas interesadas comprobar a información contida no SIXPAC; en concreto, deberán comprobar que a delimitación gráfica e o uso asignado aos seus recintos é correcto. Así mesmo, deberán asegurarse de que os seus recintos non conteñen elementos non elixibles, en particular, camiños e edificacións.

No caso do que o SIXPAC non reflicta a situación real das parcelas debe realizarse a oportuna alegación, dado que a información non coincidente coa realidade pode dar lugar a sancións nas axudas. O prazo de presentación rematará o 31 de maio. Non obstante, haberá un período adicional de actualizacións ata o 31 de outubro, sen efectos para as axudas da campaña 2021.

Incidencia ‘Pasto permanente con actividade de mantemento 5 anos consecutivos’

En recintos de pasto, pasto con arboredo ou pasto arbustivo que se tivesen declarado nos últimos 5 anos con actividades de mantemento, é probable que salte no Sixpac a incidencia 186, que convirte o recinto en ‘Non elixible’ para as axudas, pois enténdese que está en risco de abandono. A catalogación de ‘Non elixible’ manterase a non ser que o solicitante poida demostrar que está realizando unha actividade agraria sobre o recinto, presentando a correspondente alegación.

Declaración gráfica en zonas de concentración

Na campaña 2021, creouse unha nova capa gráfica no SIXPAC coas parcelas de reemplazo das zonas de concentración definidas no Anexo III da Orde da PAC. Isto permitirá na maioría dos casos, a declaración gráfica das parcelas de reemprazo das concentracións parcelarias.