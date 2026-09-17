A sección ‘Noticias de empresa’ inclúe informacións de actualidade empresarial, así como as notas de prensa de firmas colaboradoras.

Grupo Lence súmase ao Xacobeo 2027 para poñer en valor o rural galego

A empresa lucense participará no vindeiro Ano Santo a través de Leyma, marca de leite galego con máis de 60 anos de historia, e de OptiMilk Pro, a súa marca especializada en nutrición activa

Campo Galego
Ir a los comentarios
El acuerdo ha sido firmado por Carmen Lence, presidenta de Grupo Lence, y Marcos Gómez Román, comisario del Xacobeo 2027.

Carmen Lence, presidenta de Grupo Lence, e Marcos Gómez Román, comisario do Xacobeo 2027

Grupo Lence, empresa familiar 100% galega e unha das principais compañías lácteas de España, formalizou un acordo de colaboración para o Xacobeo 2027 nun acto celebrado na sede da compañía en Lugo. Para Grupo Lence, o vindeiro Ano Santo representa unha oportunidade para proxectar Galicia ao mundo e, ao mesmo tempo, xerar actividade económica en todo o territorio, con especial impacto no rural. “O Xacobeo é moito máis ca unha celebración. É un dos mellores escaparates que temos para mostrar Galicia ao mundo e un importante motor de actividade económica para a nosa terra”, sinalou Carmen Lence.

A presidenta de Grupo Lence destacou especialmente a capacidade do Camiño de Santiago para xerar actividade en hoteis, restaurantes, comercios, empresas e pequenos negocios, ademais de achegar a milleiros de visitantes a gastronomía, os produtos, o patrimonio e a cultura galegas. “Cada peregrino que percorre o Camiño non só visita Galicia. Coñece os nosos produtos, a nosa gastronomía e a nosa forma de vivir, e leva consigo unha experiencia que vincula a nosa terra con recordos positivos”, engadiu.

O Xacobeo é un dos mellores escaparates que temos para mostrar Galicia ao mundo

Pola súa banda, Marcos Gómez Román, comisario do Xacobeo 2027, sinalou que “Desde a Xunta de Galicia impulsamos un Xacobeo máis participativo e, nese obxectivo, exemplos como o desta empresa teñen moito que achegar, tanto polo seu coñecemento da nosa realidade como polo seu compromiso cos galegos e galegas. A colaboración público-privada no desenvolvemento desta celebración resulta estratéxica, xa que a participación de compañías de referencia como o Grupo Lence repercute de forma moi positiva e multiplica o alcance de toda a súa programación”.

Un compromiso ligado ao rural

A colaboración co Xacobeo 2027 está estreitamente vinculada ao compromiso de Grupo Lence co rural galego. A compañía, de carácter familiar e con máis de 50 anos de historia, recolle exclusivamente leite de explotacións gandeiras galegas e desenvolve a súa actividade industrial desde Galicia.

“O rural está na orixe da nosa empresa e é fundamental para o noso futuro. Manter a súa actividade económica e xerar oportunidades é esencial para frear o abandono dos nosos pobos e tamén para protexer a nosa soberanía alimentaria”, afirmou Carmen Lence.

O rural é fundamental para protexer a nosa soberanía alimentaria

Grupo Lence participará no Xacobeo 2027 especialmente a través de Leyma, que é a marca de leite líder en Galicia con máis de 60 anos de historia, e de OptiMilk Pro, a súa marca especializada en nutrición activa, perfecta para acompañar a actividade física do peregrino. “Estamos orgullosos de contribuír ao éxito do Xacobeo 2027 e esperamos que ese Camiño deixe actividade, emprego e futuro para a nosa xente”, sinalou Carmen Lence.

A presidenta de Grupo Lence resume así o obxectivo da colaboración: “O mellor Xacobeo será aquel que consiga que quen nos visite leve un pouco de Galicia consigo, pero tamén que deixe unha Galicia un pouco mellor para os que vivimos aquí”.

Publicacións relacionadas

Novas de empresa

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *