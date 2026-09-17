Grupo Lence súmase ao Xacobeo 2027 para poñer en valor o rural galego

Grupo Lence, empresa familiar 100% galega e unha das principais compañías lácteas de España, formalizou un acordo de colaboración para o Xacobeo 2027 nun acto celebrado na sede da compañía en Lugo. Para Grupo Lence, o vindeiro Ano Santo representa unha oportunidade para proxectar Galicia ao mundo e, ao mesmo tempo, xerar actividade económica en todo o territorio, con especial impacto no rural. “O Xacobeo é moito máis ca unha celebración. É un dos mellores escaparates que temos para mostrar Galicia ao mundo e un importante motor de actividade económica para a nosa terra”, sinalou Carmen Lence.
A presidenta de Grupo Lence destacou especialmente a capacidade do Camiño de Santiago para xerar actividade en hoteis, restaurantes, comercios, empresas e pequenos negocios, ademais de achegar a milleiros de visitantes a gastronomía, os produtos, o patrimonio e a cultura galegas. “Cada peregrino que percorre o Camiño non só visita Galicia. Coñece os nosos produtos, a nosa gastronomía e a nosa forma de vivir, e leva consigo unha experiencia que vincula a nosa terra con recordos positivos”, engadiu.
O Xacobeo é un dos mellores escaparates que temos para mostrar Galicia ao mundo
Pola súa banda, Marcos Gómez Román, comisario do Xacobeo 2027, sinalou que “Desde a Xunta de Galicia impulsamos un Xacobeo máis participativo e, nese obxectivo, exemplos como o desta empresa teñen moito que achegar, tanto polo seu coñecemento da nosa realidade como polo seu compromiso cos galegos e galegas. A colaboración público-privada no desenvolvemento desta celebración resulta estratéxica, xa que a participación de compañías de referencia como o Grupo Lence repercute de forma moi positiva e multiplica o alcance de toda a súa programación”.
Un compromiso ligado ao rural
A colaboración co Xacobeo 2027 está estreitamente vinculada ao compromiso de Grupo Lence co rural galego. A compañía, de carácter familiar e con máis de 50 anos de historia, recolle exclusivamente leite de explotacións gandeiras galegas e desenvolve a súa actividade industrial desde Galicia.
“O rural está na orixe da nosa empresa e é fundamental para o noso futuro. Manter a súa actividade económica e xerar oportunidades é esencial para frear o abandono dos nosos pobos e tamén para protexer a nosa soberanía alimentaria”, afirmou Carmen Lence.
O rural é fundamental para protexer a nosa soberanía alimentaria
Grupo Lence participará no Xacobeo 2027 especialmente a través de Leyma, que é a marca de leite líder en Galicia con máis de 60 anos de historia, e de OptiMilk Pro, a súa marca especializada en nutrición activa, perfecta para acompañar a actividade física do peregrino. “Estamos orgullosos de contribuír ao éxito do Xacobeo 2027 e esperamos que ese Camiño deixe actividade, emprego e futuro para a nosa xente”, sinalou Carmen Lence.
A presidenta de Grupo Lence resume así o obxectivo da colaboración: “O mellor Xacobeo será aquel que consiga que quen nos visite leve un pouco de Galicia consigo, pero tamén que deixe unha Galicia un pouco mellor para os que vivimos aquí”.