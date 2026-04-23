Grupo Lence, exemplo internacional de excelencia tras acadar a certificación IFS nivel superior

O Grupo Lence vén de acadar a certificación IFS con nivel superior na súa planta de produción de Ceao 2, en Lugo, tras obter unha puntuación de 97,29 nunha das avaliacións máis esixentes en materia de calidade e seguridade alimentaria a nivel internacional. Este recoñecemento avala o alto nivel de madurez do sistema de xestión da compañía e confirma a súa aposta permanente pola excelencia en todos os seus procesos.
A certificación IFS, reservada a organizacións que cumpren os estándares máis estritos do sector, supón un respaldo obxectivo ao traballo desenvolvido polo Grupo Lence en ámbitos clave como a inocuidade alimentaria, o control de procesos, a trazabilidade, a xestión documental e a mellora continua. Acadar este nivel de esixencia reflicte non só a solidez do sistema implantado, senón tamén a capacidade da compañía para mantelo e melloralo de forma constante.
Entre os factores determinantes que permitiron obter esta cualificación destacan a formación continua do persoal, o control exhaustivo dos procesos produtivos, o investimento en infraestruturas e o mantemento rigoroso dos equipos, ademais dunha cultura de seguridade alimentaria plenamente integrada en toda a organización. Todo isto contribuíu a consolidar un modelo de traballo orientado á prevención, á eficiencia e á máxima garantía para o consumidor.
A cultura da seguridade alimentaria está plenamente integrada en todos os departamentos da empresa
En palabras de Beni López, directora de Calidade do Grupo Lence, “obter unha puntuación de 97,29 nunha certificación tan esixente como IFS é un recoñecemento moi importante para toda a compañía. Este resultado fala do traballo ben feito, do compromiso diario coa mellora continua e, sobre todo, do valor das persoas que forman parte do Grupo Lence. Detrás de cada procedemento, de cada control e de cada avance, hai un equipo implicado, profesional e altamente comprometido coa excelencia”.
“Para nós, esta certificación non é só un selo de calidade; é a forma de entender o noso traballo, baseada na responsabilidade, no rigor e na colaboración de todos os departamentos. É un fito que nos impulsa a seguir avanzando e a manter intacta a esixencia coa que traballamos cada día”, engade Beni.
O valor da certificación IFS
A certificación IFS Food é un dos estándares internacionais máis recoñecidos na avaliación da seguridade e da calidade alimentaria. O seu obxectivo é verificar que os procesos de produción cumpren con requisitos moi estritos en materias como hixiene, trazabilidade, control de riscos, xestión de provedores, mantemento de instalacións e mellora continua. Obter o nivel superior cunha puntuación como a acadada polo Grupo Lence supón situarse entre as empresas mellor valoradas neste ámbito.
Con este logro, o Grupo Lence reforza a súa posición como unha compañía comprometida cos máis altos estándares do sector, e pon en valor a dedicación dun equipo humano que converte a calidade e a seguridade alimentaria nunha prioridade compartida en toda a organización.