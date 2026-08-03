A sección ‘Noticias de empresa’ inclúe informacións de actualidade empresarial, así como as notas de prensa de firmas colaboradoras.

Grupo Lence alcanza unha facturación de 296,86 millóns de euros en 2025

Optimilk volveu destacar como unha das principais pancas de crecemento do grupo, cun incremento do 25,8% en volume.

Ir a los comentarios

LenceGrupo Lence, empresa familiar 100% galega e unha das principais compañías lácteas de España, pechou o exercicio 2025 cuns resultados que reflicten a solidez do seu modelo de negocio, baseado na eficiencia industrial, a innovación en produto e procesos e a consolidación da súa actividade no sector lácteo. Neste contexto, a compañía alcanzou unha facturación de 296,86 millóns de euros en 2025, un 4,2% máis que no anterior exercicio.

O ano estivo marcado pola evolución positiva da actividade do grupo, apoiada no crecemento do volume de produto elaborado, a mellora da eficiencia industrial e o desenvolvemento das principais liñas de negocio.

A presidenta de Grupo Lence, Carmen Lence, destacou que “seguimos avanzando nunha contorna esixente grazas a unha estratexia baseada na innovación, a eficiencia e o compromiso coas persoas que forman parte do proxecto, desde o noso equipo ata os gandeiros cos que traballamos cada día”.

En 2025, a compañía reforzou a súa estrutura directiva co nomeamento de Miguel Gómez como novo CEO de Leite Río, no marco da súa estratexia de consolidación organizativa e proxección de crecemento futuro.

Evolución da actividade, desempeño das marcas e investimentos

Durante 2025, o volume de produto elaborado comercializado por Grupo Lence creceu un 5,24%, reflectindo a boa evolución operativa do grupo.

As marcas Leyma e Río de Galicia mantiveron o seu posicionamento e desempeño nos seus mercados de referencia e, pola súa banda, Optimilk volveu destacar como unha das principais pancas de crecemento do grupo, cun incremento do 25,8% en volume, consolidando o seu desenvolvemento dentro das categorías de maior valor engadido.

Así mesmo, en canto ao mix de negocio, a compañía mantén un equilibrio entre marca de distribuidor e marca propia, que en 2025 situouse nun 57% correspondente a MDD e un 43% a marcas propias, reflectindo a relevancia de ambas as canles na actividade do grupo e o seu posicionamento no mercado.

No campo dos investimentos, en 2025, Grupo Lence continuou avanzando no seu plan 2025-2027, dotado con 20 millóns de euros, orientado a reforzar a capacidade industrial e a competitividade futura da compañía.

Os investimentos executados durante o exercicio centráronse na incorporación de maquinaria, a modernización de procesos produtivos, a mellora da eficiencia industrial e o desenvolvemento de novas liñas e formatos de produto e ascenderon a 5,9 millóns de euros.

Estas actuacións permiten á compañía reforzar a flexibilidade das súas plantas e adaptarse de forma máis eficiente ás necesidades do mercado.

As persoas, eixo do proxecto

Ao peche de 2025, Grupo Lence contaba con 249 profesionais nas súas plantas e centros de traballo, dos cales 62 son mulleres, reflectindo a aposta da compañía pola incorporación de talento feminino nun sector tradicionalmente masculinizado.

Fronte ao exercicio 2024, cando a compañía contaba con 220 profesionais no seu equipo, o grupo reforzou o seu persoal cun incremento de 29 persoas, consolidando o seu crecemento organizativo nun contexto de expansión e fortalecemento das súas capacidades industriais.

Ademais, o grupo conta con 15 mulleres en postos de responsabilidade, reforzando o seu compromiso coa igualdade de oportunidades e o desenvolvemento profesional interno.

Neste ámbito, Carmen Lence puxo en valor “o papel fundamental das persoas na evolución da compañía. O crecemento de Grupo Lence non se entende sen o compromiso, a profesionalidade e o talento de quen forma parte do proxecto. Apostar polas persoas é apostar polo futuro do grupo”.

Compromiso co sector primario

Grupo Lence mantén unha relación estable con máis de 250 ganderías galegas, coas que comparte un modelo baseado na proximidade, a estabilidade e a creación de valor en orixe.

A compañía continúa transformando en Galicia a totalidade do leite que recolle, contribuíndo ao desenvolvemento económico e social do rural galego.

Neste sentido, a presidenta de Grupo Lence, Carmen Lence, subliñou que “o noso compromiso co rural pasa por manter toda a cadea de valor en Galicia. A totalidade do leite que recolle Grupo Lence é de orixe galega e transfórmase integramente en Galicia, o que nos permite xerar riqueza, emprego e futuro no noso territorio”.

Un ano marcado polo 50 aniversario e a proxección de futuro

O exercicio 2025 estivo especialmente marcado pola celebración do 50 aniversario de Grupo Lence, unha efeméride que permitiu poñer en valor a traxectoria da compañía, a súa evolución como empresa familiar 100% galega e a súa estreita vinculación co sector gandeiro do territorio ao longo de cinco décadas.

No marco desta conmemoración, a compañía impulsou distintas iniciativas orientadas a recoñecer o papel dos gandeiros que formaron parte da súa historia e que continúan sendo un piar esencial do proxecto. Entre elas destaca a homenaxe aos gandeiros do grupo, concibido como un recoñecemento ao traballo e compromiso do sector primario galego.

Así mesmo, levouse a cabo a creación do mural “Espírito de superación”, unha obra simbólica que recolle os valores que acompañaron a evolución da compañía desde as súas orixes, como o esforzo, a constancia e a capacidade de mellora continua, e que reforza o vínculo entre a empresa e a súa contorna.

No ámbito do compromiso co futuro do sector, Grupo Lence impulsou a aula Lence na EFA Fonteboa, un proxecto orientado á formación, a innovación e o impulso da remuda xeracional no medio rural, co obxectivo de contribuír ao desenvolvemento do talento e a profesionalización do sector agrogandeiro.

Durante o ano tamén tiveron lugar o III Foro e o I Observatorio de Activistas do Rural, iniciativas que permitiron xerar espazos de reflexión e diálogo ao redor dos retos e oportunidades do medio rural, reunindo a distintos axentes económicos, sociais e institucionais ao redor dun obxectivo común: fortalecer a sustentabilidade do territorio.

No plano do recoñecemento, entre outros, Carmen Lence foi incluída na listaxe de directivas salientables publicado por Forbes, un fito que reforza a visibilidade do liderado feminino no sector agroalimentario.

Publicacións relacionadas

Novas de empresa

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *