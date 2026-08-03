Grupo Lence alcanza unha facturación de 296,86 millóns de euros en 2025

Grupo Lence, empresa familiar 100% galega e unha das principais compañías lácteas de España, pechou o exercicio 2025 cuns resultados que reflicten a solidez do seu modelo de negocio, baseado na eficiencia industrial, a innovación en produto e procesos e a consolidación da súa actividade no sector lácteo. Neste contexto, a compañía alcanzou unha facturación de 296,86 millóns de euros en 2025, un 4,2% máis que no anterior exercicio.
O ano estivo marcado pola evolución positiva da actividade do grupo, apoiada no crecemento do volume de produto elaborado, a mellora da eficiencia industrial e o desenvolvemento das principais liñas de negocio.
A presidenta de Grupo Lence, Carmen Lence, destacou que “seguimos avanzando nunha contorna esixente grazas a unha estratexia baseada na innovación, a eficiencia e o compromiso coas persoas que forman parte do proxecto, desde o noso equipo ata os gandeiros cos que traballamos cada día”.
En 2025, a compañía reforzou a súa estrutura directiva co nomeamento de Miguel Gómez como novo CEO de Leite Río, no marco da súa estratexia de consolidación organizativa e proxección de crecemento futuro.
Evolución da actividade, desempeño das marcas e investimentos
Durante 2025, o volume de produto elaborado comercializado por Grupo Lence creceu un 5,24%, reflectindo a boa evolución operativa do grupo.
As marcas Leyma e Río de Galicia mantiveron o seu posicionamento e desempeño nos seus mercados de referencia e, pola súa banda, Optimilk volveu destacar como unha das principais pancas de crecemento do grupo, cun incremento do 25,8% en volume, consolidando o seu desenvolvemento dentro das categorías de maior valor engadido.
Así mesmo, en canto ao mix de negocio, a compañía mantén un equilibrio entre marca de distribuidor e marca propia, que en 2025 situouse nun 57% correspondente a MDD e un 43% a marcas propias, reflectindo a relevancia de ambas as canles na actividade do grupo e o seu posicionamento no mercado.
No campo dos investimentos, en 2025, Grupo Lence continuou avanzando no seu plan 2025-2027, dotado con 20 millóns de euros, orientado a reforzar a capacidade industrial e a competitividade futura da compañía.
Os investimentos executados durante o exercicio centráronse na incorporación de maquinaria, a modernización de procesos produtivos, a mellora da eficiencia industrial e o desenvolvemento de novas liñas e formatos de produto e ascenderon a 5,9 millóns de euros.
Estas actuacións permiten á compañía reforzar a flexibilidade das súas plantas e adaptarse de forma máis eficiente ás necesidades do mercado.
As persoas, eixo do proxecto
Ao peche de 2025, Grupo Lence contaba con 249 profesionais nas súas plantas e centros de traballo, dos cales 62 son mulleres, reflectindo a aposta da compañía pola incorporación de talento feminino nun sector tradicionalmente masculinizado.
Fronte ao exercicio 2024, cando a compañía contaba con 220 profesionais no seu equipo, o grupo reforzou o seu persoal cun incremento de 29 persoas, consolidando o seu crecemento organizativo nun contexto de expansión e fortalecemento das súas capacidades industriais.
Ademais, o grupo conta con 15 mulleres en postos de responsabilidade, reforzando o seu compromiso coa igualdade de oportunidades e o desenvolvemento profesional interno.
Neste ámbito, Carmen Lence puxo en valor “o papel fundamental das persoas na evolución da compañía. O crecemento de Grupo Lence non se entende sen o compromiso, a profesionalidade e o talento de quen forma parte do proxecto. Apostar polas persoas é apostar polo futuro do grupo”.
Compromiso co sector primario
Grupo Lence mantén unha relación estable con máis de 250 ganderías galegas, coas que comparte un modelo baseado na proximidade, a estabilidade e a creación de valor en orixe.
A compañía continúa transformando en Galicia a totalidade do leite que recolle, contribuíndo ao desenvolvemento económico e social do rural galego.
Neste sentido, a presidenta de Grupo Lence, Carmen Lence, subliñou que “o noso compromiso co rural pasa por manter toda a cadea de valor en Galicia. A totalidade do leite que recolle Grupo Lence é de orixe galega e transfórmase integramente en Galicia, o que nos permite xerar riqueza, emprego e futuro no noso territorio”.
Un ano marcado polo 50 aniversario e a proxección de futuro
O exercicio 2025 estivo especialmente marcado pola celebración do 50 aniversario de Grupo Lence, unha efeméride que permitiu poñer en valor a traxectoria da compañía, a súa evolución como empresa familiar 100% galega e a súa estreita vinculación co sector gandeiro do territorio ao longo de cinco décadas.
No marco desta conmemoración, a compañía impulsou distintas iniciativas orientadas a recoñecer o papel dos gandeiros que formaron parte da súa historia e que continúan sendo un piar esencial do proxecto. Entre elas destaca a homenaxe aos gandeiros do grupo, concibido como un recoñecemento ao traballo e compromiso do sector primario galego.
Así mesmo, levouse a cabo a creación do mural “Espírito de superación”, unha obra simbólica que recolle os valores que acompañaron a evolución da compañía desde as súas orixes, como o esforzo, a constancia e a capacidade de mellora continua, e que reforza o vínculo entre a empresa e a súa contorna.
No ámbito do compromiso co futuro do sector, Grupo Lence impulsou a aula Lence na EFA Fonteboa, un proxecto orientado á formación, a innovación e o impulso da remuda xeracional no medio rural, co obxectivo de contribuír ao desenvolvemento do talento e a profesionalización do sector agrogandeiro.
Durante o ano tamén tiveron lugar o III Foro e o I Observatorio de Activistas do Rural, iniciativas que permitiron xerar espazos de reflexión e diálogo ao redor dos retos e oportunidades do medio rural, reunindo a distintos axentes económicos, sociais e institucionais ao redor dun obxectivo común: fortalecer a sustentabilidade do territorio.
No plano do recoñecemento, entre outros, Carmen Lence foi incluída na listaxe de directivas salientables publicado por Forbes, un fito que reforza a visibilidade do liderado feminino no sector agroalimentario.