Grupo Lence: 50 anos dando valor ao sector lácteo galego

A Galicia rural de 1975 era moi diferente á actual: un entorno marcado pola emigración, a fragmentación das explotacións leiteiras e un mercado con poucas estruturas consolidadas. Hoxe, Grupo Lence preséntase como unha das maiores industrias leiteiras de capital galego, con marcas consolidadas, investimentos continuos e unha rede estable de ganderías familiares que constitúen a súa columna vertebral.
A historia fundacional de Lence é unha casualidade do leite. Jesús Lence, o seu fundador, rexentaba outra actividade cando se atopou cun cliente que non podía saldar unha débeda. O que para moitos sería un final abrupto, el transformouno nun comezo: aceptou tres camións cisterna de leite como pagamento. Con eles iniciou en 1975 un negocio de recollida que, nese momento, non era máis ca unha solución temporal.
Quenes coñeceron a Jesús Lence lembran a súa habilidade para converter contratempos en oportunidades
Quen coñeceron a Jesús Lence lembran a súa habilidade para converter contratempos en oportunidades. Esa primeira frota improvisada transformouse nunha rede organizada de recollida, máis tarde nun proxecto industrial e finalmente nunha empresa que comezaba a pensar en marca, produto e identidade propia.
Para Carmen Lence, presidenta do grupo, aquela orixe resume o espírito que aínda guía a compañía: “O meu pai ensinounos que calquera desafío pode ser o comezo de algo grande se se traballa con constancia e visión. Esa filosofía segue viva hoxe en cada decisión que tomamos”.
Segunda xeración e profesionalización
Cando Carmen Lence asumiu a presidencia do grupo, fíxoo cunha ollada distinta á do seu pai, pero coa mesma convicción familiar. A súa chegada coincidiu cun momento de transformación no sector: esixencias de calidade máis estritas, dixitalización, maior sensibilidade ambiental e consumidores máis informados. Pero tamén supuxo asumir un proxecto con grande potencial aínda por desenvolver.
O éxito de Grupo Lence non se mide só en resultados económicos, senón tamén no que aportamos a Galicia e ao seu rural (Carmen Lence)
Baixo a súa dirección, a empresa afondou na profesionalización interna, na innovación tecnolóxica, na diversificación de produtos e na aposta polo talento feminino. Cada investimento e cada mellora de planta planifícase cun obxectivo dobre: eficiencia industrial e beneficio para as persoas que traballan na compañía e nas súas explotacións colaboradoras. “Se Galicia perde actividade no rural, perde identidade. Nós non podemos ser espectadores; debemos ser motor de desenvolvemento”, afirma.
Unha rede de ganderías que sostén o proxecto
A relación coas ganderías familiares é un dos piares de Lence. Actualmente, o grupo traballa con máis de 350 explotacións galegas, moitas vinculadas á compañía dende hai décadas e algunhas incluso dende os primeiros anos de Jesús Lence. En numerosas explotacións, fillos e netos continuaron a colaboración iniciada polos seus pais, creando unha cadea de valor estable e de confianza mutua.
Medio século despois, Grupo Lence segue sendo fiel ás súas raíces familiares, ás súas ganderías e ao seu territorio
Carmen explica: “Non existe Grupo Lence sen as ganderías galegas. Cando unha explotación mellora, melloramos todos; cando unha explotación cae, o territorio debilítase. Esa interdependencia é a nosa maior fortaleza”.
A empresa desenvolveu programas de acompañamento técnico, modernización de instalacións, iniciativas de benestar animal e medidas para garantir prezos estables. Tamén se puxo énfase en apoiar o relevo xeracional, un desafío clave para a sustentabilidade do sector.
50 anos materializados en arte e celebración
O 50 aniversario de Grupo Lence celébrase cun programa que combina simbolismo e acción. Un dos elementos máis visibles é o mural Espírito de superación, obra do artista lucense Diego AS, na fachada da sede central en Lugo. A obra representa un neno sostendo un cántaro do que se derrama un río de leite, un camión, unha vaca e un sol nacente: todos símbolos que lembran a orixe humilde da empresa, a súa vinculación co rural e o seu impulso constante cara ao futuro.
O mural complétase cun calendario de actos: xornadas de portas abertas para empregados e as súas familias, encontros con gandeiros para recoñecer o seu papel histórico e a estrea dun vídeo conmemorativo, gravado no paseo do río Rato. No spot, Carmen Lence percorre o río mentres relata a historia do grupo, a evolución da compañía e os valores que sosteron cinco décadas de actividade.
Crecemento económico e consolidación mirando ao futuro
O grupo experimentou un crecemento sólido e sostido nos últimos anos. En 2024, acadou unha facturación de 284,77 millóns de euros, mentres que o seu resultado de explotación superou os 22 millóns, reflectindo un incremento notable respecto ao exercicio anterior. Este crecemento apoiouse na diversificación de produtos, na innovación tecnolóxica e na consolidación de marcas como Leite Río e Leyma, ao tempo que se mantén un estreito vínculo coas ganderías.
Non queriamos un recordo nostálxico; queriamos transmitir que o aniversario é un punto de partida para seguir medrando e aportando valor (Carmen Lence)
Para Carmen Lence, estas cifras non son un obxectivo en si mesmas: “Cumprir 50 anos é o mellor recoñecemento ao esforzo de moitas familias e á confianza de centos de gandeiros e miles de clientes. Pero o noso reto segue sendo medrar de maneira sostible e con impacto positivo no noso entorno”.
En paralelo, Lence lanzou un plan de investimento trienal de 20 millóns de euros (2025-2027) para modernizar instalacións, ampliar capacidade de produción e impulsar novas liñas de produto.
O 50 aniversario concíbese como un trampolín para o futuro. A estratexia da empresa combina crecemento sostible, innovación e compromiso social. A compañía planea reforzar a súa capacidade produtiva, apostar por produtos lácteos de valor engadido, seguir dixitalizando procesos e manter o seu liderado no sector galego.
Este aniversario non só marca un fito, senón que proxecta a empresa cara a un futuro con raíces fortes e mirada longa
Carmen Lence resume a súa visión: “Miramos ao futuro con ilusión e coa certeza de que seguiremos medrando, xerando oportunidades e aportando valor ao rural galego. A nosa misión é que Lence sexa sempre unha empresa que suma, que axuda a manter a actividade e a vida en Galicia”.
Medio século despois, Grupo Lence segue sendo fiel ás súas raíces familiares, ás súas ganderías e ao seu territorio. Con mural, vídeo, celebracións e cifras que avalan o seu crecemento, a compañía confirma que os valores fundacionais —traballo, perseveranza e compromiso con Galicia— seguen guiando cada decisión. Este aniversario non só marca un fito, senón que proxecta a empresa cara a un futuro con raíces fortes e mirada longa.