Grupo Leche Celta celebra o seu 35º aniversario cos seus empregados

A compañía homenaxeou ao seu equipo, provedores e colaboradores nun evento que destacou o seu papel fundamental no crecemento da empresa

Grupo Leche Celta conmemorou o seu 35º aniversario coa gala “35 anos, o noso é o leite”, onde rendeu homenaxe aos seus empregados que foron clave no seu crecemento. O evento tivo lugar o pasado 11 de outubro no Pazo de Santa Cruz de Mondoi, en Oza-Cesuras, e reuniu a máis de 240 asistentes, incluídos empregados das plantas de Pontedeume, Santander e Ávila.

Durante a celebración, que contou coa presenza de directivos de Lactogal Produtos Alimentares, multinacional portuguesa da que Leite Celta forma parte desde 2006, destacáronse os principais fitos da compañía desde a súa fundación en 1989. Un vídeo conmemorativo repasou a historia da empresa e entregáronse 17 recoñecementos a empregados con máis de 30 anos de servizo.

Aínda que non puido asistir en persoa, o alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández Piñeiro, participou a través dun vídeo no que felicitou á compañía e anunciou a ampliación da planta de Pontedeume, o que permitirá duplicar a súa capacidade e xerar máis emprego. “Para nós é importantísimo ser capaces de sacar adiante este proxecto despois de moitos anos”, destacou o alcalde.

Javier Bretón, director xeral de Leche Celta, agradeceu aos empregados pola súa dedicación, destacando “os valores de compañeirismo, compromiso e traballo en equipo que contribuíron ao crecemento constante de Leite Celta nestes 35 anos”.

Pola súa banda, José Marques, presidente de Lactogal, subliñou o compromiso de Leche Celta cos seus consumidores, as comunidades locais e a sustentabilidade ambiental. “Leche Celta é, por tanto, un exemplo do que o Grupo Lactogal busca en todas as súas empresas: excelencia, responsabilidade e crecemento sostible”, engadiu.

A gala foi conducida polos expertos en comunicación Verónica Cruz e Pedro Delgado, do proxecto “Mentes Expertas”, quenes ofreceron unha charla motivacional antes dun cóctel amenizado pola música en directo do grupo Attic Music de Pontedeume.

Grupo Leche Celta, fundada en 1989 en Pontedeume, é unha das empresas líderes na produción de leite líquido e derivados lácteos en España. Cun forte compromiso coa sustentabilidade e o desenvolvemento local, a compañía transformou máis de 369,500 toneladas de produtos lácteos no último ano e conta cun persoal de 383 persoas.