Grupo Leche Celta celebra 35 anos superando os 340 millóns de euros de facturación

Grupo Leche Celta culmina o seu 35º aniversario consolidándose como un referente no sector lácteo español, cunha facturación de 342 millóns de euros en 2023, un crecemento do 14% respecto ao ano anterior, e un firme compromiso coa innovación, a sustentabilidade e o desenvolvemento rural. A compañía fixo deste ano unha ocasión para mirar ao futuro, con investimentos estratéxicos en novas liñas de negocio e proxectos sostibles que marcan o seu camiño cara ás próximas décadas. No último ano, Leche Celta levou a cabo a transformación e venda de 369,500 toneladas de produtos lácteos.

35 anos ao servizo das familias e da contorna rural

Desde a súa fundación en 1989 en Pontedeume (Galicia), Grupo Leche Celta evolucionou ata converterse nunha das principais empresas do sector lácteo en España, con tres plantas de produción situadas en zonas rurais (Pontedeume, Ávila e Meruelo), 383 empregados —o 90% en municipios de menos de 20.000 habitantes— e 552 familias gandeiras colaboradoras. Este modelo permitiu á compañía contribuír ao desenvolvemento social e económico das comunidades nas que opera, loitando contra o despoboamento rural.

Integrada na multinacional portuguesa Lactogal Produtos Alimentares desde 2006, Grupo Leche Celta produce máis de 369.000 toneladas de leite líquido e derivados lácteos ao ano, e destaca pola súa constante aposta pola sustentabilidade e a innovación como motores do seu crecemento.

Lanzamentos 2024

En 2024, Grupo Leche Celta ampliou o seu portafolio coa incorporación de produtos estratéxicos. En Pontedeume, a compañía puxo en marcha unha nova liña de envasado de manteigas con formatos adaptados a diferentes necesidades, que abarcan desde os 100 gramos ata un quilogramo, fortalecendo a súa presenza na categoría de lácteos sólidos. Ademais, na súa planta de Ávila, comezou a produción de queixos brancos e fundidos. Estes queixos, que inicialmente se lanzaron como marca de distribución (MDD) en varios países, xa están dispoñibles tamén baixo a marca Celta a nivel nacional.

O ano culmina co lanzamento da gama funcional Celta +Proteína, unha aposta clave que inclúe leite desnatada e sen lactosa e batidos en sabores café e cacaos pensados para consumidores que buscan enriquecer a súa dieta con proteínas. Este lanzamento, dispoñible xa en grandes superficies, responde á crecente demanda de produtos saudables e funcionais, consolidando á marca como líder en innovación e adaptación ao

mercado.

Compromiso coa sustentabilidade e a responsabilidade social

Grupo Leche Celta mantivo o seu compromiso coa sustentabilidade, destinando 7,9 millóns de euros a proxectos ambientais. En 2024, a compañía instalou paneis solares nas plantas de Pontedeume e Ávila e logrou que o 100% da electricidade utilizada proveña de fontes renovables. Ademais, avanzou no deseño de envases máis sostibles, incorporando un 70% de plástico reciclado nas súas agrupacións, e valorizou o 99,97% dos seus residuos.

No ámbito social, a colaboración con Aldeas Infantís SOS Galicia e bancos de alimentos permitiu levar a cabo iniciativas enfocadas ao benestar das comunidades. Entre as actividades conmemorativas do seu aniversario destacan as sesións de milkfulness e o patrocinio de eventos deportivos.

Un futuro baseado na innovación

“Pechamos este 35º aniversario moi orgullosos dos fitos alcanzados, pero coa mirada posta en seguir innovando e contribuíndo ao desenvolvemento sostible da nosa sociedade. O futuro de Grupo Leche Celta pasa por continuar sendo un piar na alimentación das familias, coidando das persoas e a contorna,” afirma Javier Bretón, director xeral de Grupo Leche Celta en España.