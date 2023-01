Grupo Lactalis celebra 40 anos en España apostando pola calidade, a innovación e o investimento

Máis de 1000 referencias no mercado, 8 plantas de elaboración de leite, queixos, iogures, natas e manteigas, 2.500 empregados e empregadas, 2.000 gandarías colaboradoras ou 135 millóns de investimento no noso país, nos últimos 7 anos, son algunhas das grandes cifras de Grupo Lactalis en España que, en 2023, celebra o seu 40 aniversario de presenza no noso país.

Desde a compra dunha queixería de Vilalba en 1983, para fabricar en España o seu soado camembert Président, unha das insignias da compañía, a empresa familiar líder no sector dos lácteos a nivel mundial foi evolucionando coa sociedade española e centrou o seu desenvolvemento no noso país sobre a base de catro compromisos fundamentais: compromiso coa calidade inigualable dos seus alimentos lácteos; compromiso co desenvolvemento dos territorios nos que está presente -a través do investimento constante nas súas plantas e da creación de emprego estable-; compromiso coas persoas -tanto consumidoras como traballadoras da organización- e compromiso coa sustentabilidade.

“Cada día destes 40 anos traballamos en elaborar propostas que cubran as necesidades das persoas consumidoras, ofrecendo ao mercado alimentos de gran calidade e variedade e facendo achegas tecnolóxicas esenciais e innovadoras para o desenvolvemento do sector lácteo en España. E todo iso grazas ás nosas gandarías colaboradoras e a un equipo humano de máis de 2.500 persoas que conforman a familia Lactalis. Sen eles, e sen todas as persoas que nalgún momento formaron parte desta compañía, non poderíamos converternos no que hoxe somos, o maior grupo lácteo español”, afirma Ignacio Elola, conselleiro delegado de Grupo Lactalis Iberia.

Unha sólida traxectoria

Os primeiros anos de Grupo Lactalis en España, na década dos 80, centráronse en establecer cimentos industriais sólidos no noso país, incorporando ás primeiras instalacións da compañía, en Galicia, tecnoloxía punteira e innovadora no tratamento do leite e na elaboración de queixos de pasta branda, así como achegando ás gandarías sistemas de refrixeración do leite que permitían unha maior eficiencia nas granxas.

A partir de 1990 o foco amplíase á parte comercial e á creación dunha sólida rede de distribución e comercialización dos leites e queixos da compañía, coincidindo co desenvolvemento do comercio polo miúdo en España e o inicio das grandes superficies.

Co cambio de milenio, en 2000, a expansión de Grupo Lactalis non cesa e pasa por ir incorporando ao seu portfolio primeiras marcas en todas as categorías de alimentos lácteos: en 2004 engádense á oferta Lactalis o batido Choleck e a horchata Chufi; en 2007 prodúcese a incorporación do seu queixo máis icónico, Flor de Esgueva, o inicio da comercialización en España de Galbani e a creación da joint venture para lácteos refrixerados e sobremesas frescas con Nestlé, Lactalis Nestlé, con La Lechera, Dalky ou Flanby como propostas máis destacadas; e chega 2010, -ano de España- para Grupo Lactalis a nivel internacional, no que se produce a adquisición de Puleva, Forlasa e Sanutri. Estas incorporacións fortalecen ao Grupo en tres áreas de gran relevancia: o leite de consumo, o queixo e a nutrición clínica. Tan só un ano máis tarde, adquírese o 100% do leite El Castillo.

En 2012 complétanse todas as áreas da compañía coa creación de Lactalis Foodservice, unidade de negocio focalizada na canle HORECA e en atender as necesidades dos profesionais da hostalaría.

É, a partir dese momento, cando dá comezo a consolidación da compañía, continuando coa ambición por mellorar continuamente e a procura permanente da maior e mellor calidade dos queixos, leites, iogures, manteigas, natas, sobremesas lácteas, etcétera, xunto á creación de novas liñas de innovación que atendan as necesidades de todas as persoas consumidoras.

Compromiso cos territorios

Grupo Lactalis, desde a súa chegada a España, mostrou o seu compromiso cos territorios nos que opera. Un exemplo de todo iso é a súa aposta pola España baleirada, pois seis das oito plantas están situadas en poboacións de menos de 25.000 habitantes.

Ademais, colabora con máis de 2.000 gandarías de vacas, ovellas e cabras de 445 municipios rurais. Creáronse, así, relacións de longa duración, pois Grupo Lactalis ten gandarías coas que traballa desde fai máis de tres décadas.

Este compromiso cos territorios mantense no tempo; de feito, no últimos cinco anos, Grupo Lactalis investiu máis de 135 millóns de euros na mellora das plantas de Castela León, Castela a Mancha, Andalucía, Cataluña e Galicia.

Compromiso co planeta

Grupo Lactalis estableceu tres prioridades fundamentais en materia de sustentabilidade: benestar animal, descarbonización da actividade industrial e packaging responsable.

Actualmente, é a empresa láctea con máis granxas certificadas en Benestar Animal e quere continuar esta sinerxía coas gandarías para garantir a calidade de vida dos animais produtores de leite. Por outra banda, todas as plantas do grupo teñen plans de redución da pegada de carbono, co obxectivo de alcanzar a neutralidade de carbono en 2050, ao que se engade que a compañía en España traballa cun 50% de enerxía de orixe renovable. En canto aos envases e embalaxes, a compañía está centrada na minimización do uso de plásticos e de papel, así como na introdución dunha porcentaxe crecente de materiais de orixe reciclada e na redución da mestura para facilitar a reciclaxe.

Compromiso coas persoas

Pero, sen dúbida, o capital máis importante do que dispuxo durante estes 40 anos Grupo Lactalis é o seu equipo humano, as 2.500 persoas que forman parte da familia Lactalis en España e todas as persoas que pasaron pola compañía estes anos, que achegaron o seu coñecemento, experiencia e compromiso e que se guiaron no seu desenvolvemento polo tres valores fundamentais nos que se apoia a organización: ambición, compromiso e sinxeleza.

Sobre o Grupo Lactalis

O Grupo Lactalis, líder mundial en produtos lácteos, é unha empresa familiar con presenza en España desde 1983. A nivel global atópase en 85 países, conta con 85.500 colaboradores, opera en máis de 270 fábricas e ten como obxectivo ofrecer ás persoas consumidoras unha gama cada vez máis ampla de produtos lácteos sans, saborosos, seguros e sustentables.

En España, na súa decidida aposta pola creación de valor nas rexións nas que opera, o Grupo Lactalis conta con 8 fábricas situadas na contorna rural nas que traballan máis de 2.500 persoas e colabora con máis de 2.000 gandarías, sendo a compañía láctea española con máis granxas certificadas en Benestar Animal. Comprometida, ademais, coa economía circular, o coidado do medioambiente e os Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable marcados por Nacións Unidas, Lactalis mellorou a sustentabilidade dos seus envases e ten reducido a pegada hídrica e de carbono da súa cadea de produción. Puleva, Lauki, RAM,El Castillo, Gran Capitán, Flor de Esgueva, El Ventero, Chufi, Galbani ou Président son algunhas das súas marcas.

Máis información na web www.lactalis.es