Gran resultado de Galicia no Concurso Nacional da Raza Frisoa CONAFE 2024

Este sábado celebrouse en Xixón (Asturias) o 44º Concurso Nacional da Raza Frisoa CONAFE 2024, organizado pola Confederación Nacional de Asociaciones de Frisona Española coa colaboración de Asturiana de Control Lechero-Asociación Frisona (ASCOLAF).
Galicia logrou un gran resultado, co premio á mellor xovenca e ao mellor criador de xovencas para a gandería lucense SAT Rey de Miñotelo, que tamén acaricIou o trunfo de vaca Gran Campioa do certame, onde quedou en segundo lugar con REY 1066 CHIEF BRUNA, mentres que o primeiro posto logrouno Llinde Ariel Jordan (S.A.T. Ceceño, Cantabria), que acumula nada menos que 5 títulos consecutivos de Vaca Gran Campioa Nacional CONAFE (2019, 2021, 2022, 2023 e 2024).
Nesta edición inscribíronse 304 animais procedentes de 63 gandarías de 8 comunidades autónomas. O concurso nacional de raza frisoa 2024 terá por tanto representación de gandarías procedentes de Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña, Galicia, Navarra e País Vasco.
A modo de resumo, na sección de Campioa Nacional de Becerras e xovencas o primeiro posto foi para REY 1273 HAXL BAMBI, da gandería da Pastoriza S.A.T. REY DE MIÑOTELO, que dominou claramente no concurso de animais novos, logrando o primeiro posto tamén na sección de Mellor Rabaño Nacional de Becerras e Xovencas e de Mellor Criador.
Nas seccións de vacas adultas, S.A.T. REY DE MIÑOTELO alzouse tamén co premio á mellor Vaca Intermedia Campioa con REY 1066 CHIEF BRUNA, que finalmente logrou o segundo posto na sección de Gran Campioa Nacional.
O título de Mellor Rabaño Nacional de Vacas o primeiro posto foi para Gandería Cudaña e o segundo para Casa Flora S.C., ambas ganderías de Asturias e na sección de Mellor Criador Nacional de Vacas foron as anteriores tamén as gañadoras, pero á inversa.
Velaquí os resultados completos do Concurso Nacional da Raza Frisoa CONAFE 2024:
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1
FLORA DANI P ADRIANA
CASA FLORA. SDAD.CIVIL – PPDO. DE ASTURIAS
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2
OYAMBRE CANELA ROMPEN RED
S.A.T. CABO OYAMBRE Nº8742 – CANTABRIA
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3
VENTURO HAXL ROSAKI
GANADERIA CASA VENTURO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
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4
MARINA – G HANIKO HOLLY
MASERONES HOLSTEIN – PPDO. DE ASTURIAS
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5
VENTURO HAXL LINDT
GANADERIA CASA VENTURO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
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6
PEÑAGEMIL JOCKIE KNOWHOW
GANADERIA PEÑAGEMIL,S.C. – CANTABRIA
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7
OYAMBRE CORDOBESA CHIEF
S.A.T. CABO OYAMBRE Nº8742 – CANTABRIA
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8
CAMPGRAN PARTIZANA HONOUR
EXP.PECUARIAS COVE,S.L.(EL CAMPGRAN) – CATALUÑA
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9
CAMPGRAN REDSEA STYLELEADER
EXP.PECUARIAS COVE,S.L.(EL CAMPGRAN) – CATALUÑA
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10
AGR AM TURBO ROXY RED ET
AM2020M, S.L.U. – PPDO. DE ASTURIAS
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11
CASA-NOVA TAMBO TURBO 1842 ET
GANADERIA CARRO, S.L. – GALICIA
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12
H.TOBIAS HANIKO PERLY
HUERTA LOS TOBIAS – ANDALUCIA
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13
FLORA SIO P TORONTO
XUANON – PPDO. DE ASTURIAS
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14
BADIOLA PREDATOR LUNY
CASA EL ALCALDE – PPDO. DE ASTURIAS
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15
FLORA SIO P TORONTO
XUANON – PPDO. DE ASTURIAS
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16
ARDEO HAMMER 1961
C.B. MIREN ARDEO Y OTROS – PAIS VASCO
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17
BINIALCALA EMILIO SUPER
BINIALCALA – ISLAS BALEARES
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18
PLANILLO ROZTAC ROXANA
PLANILLO HOLSTEIN – NAVARRA
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19
ARGOMOTA AM TURBO CARLINA
AM2020M, S.L.U. – PPDO. DE ASTURIAS
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20
CARBALLEIRAS DORA CINDE RED ET
AM2020M, S.L.U. – PPDO. DE ASTURIAS
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21
ARGOMOTA AM WARRIOR APP RED P
AM2020M, S.L.U. – PPDO. DE ASTURIAS
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22
AMETSLEKU LIBRAMONT BURDEOS
AMETSLEKU, C.B. – PAIS VASCO
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23
PLANILLO HAPPEN SARAY
PLANILLO HOLSTEIN – NAVARRA
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24
PONDEROSA HYPNOTIC MARQUESA
CAN POU – CATALUÑA
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1
REY 1273 HAXL BAMBI
S.A.T. REY DE MIÑOTELO – GALICIA
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2
VENTURO HANIKO RONDA
GANADERIA CASA VENTURO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
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3
VENTURO ROMPEN HALAWI RED
GANADERIA CASA VENTURO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
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4
CASA-NOVA MR CIRE CHOICE ET
GANADERIA CARRO, S.L. – GALICIA
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5
CASA-NOVA KAREN CHIEF 1790 ET
GANADERIA CARRO, S.L. – GALICIA
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6
EL GORGOYU CARLOTA DANI P
EL GORGOYU, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
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7
PEÑAGEMIL DM JR MERY JORDY RED
GANADERIA PEÑAGEMIL,S.C. – CANTABRIA
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8
EL SECO ALHAMB DELTA-LAMBDA ET
EL SECO, S.C. – CANTABRIA
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9
CUDAÑA VINGEGAARD HOLDEN
CUDAÑA – CANTABRIA
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10
EL SECO RELUCE DELTA-LAMBDA ET
EL SECO, S.C. – CANTABRIA
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11
ANILA PARFECT BUBELA ET
CASA DO REI,S.C. – GALICIA
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12
LUIS BOAZ YARA
CASA LUIS – PPDO. DE ASTURIAS
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13
GLORIA FITTERS CHOICE ALTRUANA
GLORIA HOLSTEIN – CANTABRIA
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14
VISTAHERMOSA CRUSHABULL AYUSA
VISTA HERMOSA – ANDALUCIA
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15
O_RUBIO BOOM PACMAN
O RUBIO, S.C. – GALICIA
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16
MIAJONES REDEYE-P HIDA 955 RED
LOS MIAJONES – ANDALUCIA
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17
TEZANILLOS INDIA VANGUARD
S.A.T. TEZANILLOS – CANTABRIA
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18
CORTONA HYSELA HANIKO
LA CORTONA – PPDO. DE ASTURIAS
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19
BELL LLOCH EUGENIO FOXY
SON BELL LLOCH – ISLAS BALEARES
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20
MODE INDIRA VANGUARD
GANADERIA PELAYO-SARABIA, S.C. – CANTABRIA
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21
LUIS MOOKIE KIAMONA
CASA LUIS – PPDO. DE ASTURIAS
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22
MARQUET SELANI HALX
CAL MARQUET – CATALUÑA
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23
H.TOBIAS TURBO R. ROZINA
HUERTA LOS TOBIAS – ANDALUCIA
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24
MARI CARMEN NURIA EMILIO
ALEGRÍA S.C. – CANTABRIA
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25
AMETSLEKU LARSON ILUSIOA
AMETSLEKU, C.B. – PAIS VASCO
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26
VISTAHERMOSA HANIKO PARIS
VISTA HERMOSA – ANDALUCIA
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27
MIAJONES MN MAIRENO HILOPA 957
LOS MIAJONES – ANDALUCIA
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28
LAS QUINTAS AMORIN PANDORA
LA CORTONA – PPDO. DE ASTURIAS
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29
SOCA 63 HANCK
CAN SOCA – CATALUÑA
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1
REY 1246 DANI BRAHINA
S.A.T. REY DE MIÑOTELO – GALICIA
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2
FLORA CHIEF SELENA
CASA FLORA. SDAD.CIVIL – PPDO. DE ASTURIAS
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3
VENTURO DELTA-LAMBDA SUNDARA
GANADERIA CASA VENTURO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
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4
GLORIA NASHVILLE MALEN
GLORIA HOLSTEIN – CANTABRIA
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5
CASA-NOVA MR SUGUS CHOICE ET
GANADERIA CARRO, S.L. – GALICIA
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1
REY 1239 CHIEF DIVINA
S.A.T. REY DE MIÑOTELO – GALICIA
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2
POZOSAA FITTERS 0259
CASA POZO,S.C. – GALICIA
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3
CAMPGRAN LOANNINA BOOM ET
EXP.PECUARIAS COVE,S.L.(EL CAMPGRAN) – CATALUÑA
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4
CAMPGRAN ANAPURNA THUNDER
EXP.PECUARIAS COVE,S.L.(EL CAMPGRAN) – CATALUÑA
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5
GLORIA HAXL DONATA
GLORIA HOLSTEIN – CANTABRIA
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6
VENTURO HAXL RULEY
GANADERIA CASA VENTURO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
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7
ONDAZARTE FLOAT HARLASTA
ONDAZARTE GAIN,S.L. – PAIS VASCO
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8
EL SECO MARTA HAMMER ET
EL SECO, S.C. – CANTABRIA
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9
GLORIA WAR CHANT ADELA RED
GLORIA HOLSTEIN – CANTABRIA
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10
EL GORGOYU CAROL KEYPAD
EL GORGOYU, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
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11
SAMASILVA TP 1ST GRADE HAILEEN
XUANON – PPDO. DE ASTURIAS
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12
EL GORGOYU CALA HANIKO
EL GORGOYU, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
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13
H.CORONEL THE ALPS JUANITA 789
HUERTA EL CORONEL – ANDALUCIA
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14
NAREDO CANTERA DORAL RED
GANADERIA NAREDO – PPDO. DE ASTURIAS
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1
VENTURO HAXL ROSEK
GANADERIA CASA VENTURO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
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2
AGROARTIME AM LAMBDA LITTLEONE
AM2020M, S.L.U. – PPDO. DE ASTURIAS
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3
REY 1217 HAXL AMARA
S.A.T. REY DE MIÑOTELO – GALICIA
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4
GLORIA HAXL ANITA
GLORIA HOLSTEIN – CANTABRIA
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5
CUDAÑA BAHAR REDEYE RED
CUDAÑA – CANTABRIA
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6
CASA-NOVA ALINKA FITTERS 1710
GANADERIA CARRO, S.L. – GALICIA
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7
CUDAÑA APLY DELTA-LAMBDA ET
CUDAÑA – CANTABRIA
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8
GLORIA HAXL SORPRESA
GLORIA HOLSTEIN – CANTABRIA
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9
PARLERO COBALCO DOHASIS
GANADERIA PARLERO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
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10
ONDAZARTE SIDEKICK WILLIS
ONDAZARTE GAIN,S.L. – PAIS VASCO
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11
REY 1211 HAXL SORAYA
S.A.T. REY DE MIÑOTELO – GALICIA
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12
LAS QUINTAS KEYPAD XANA
LAS QUINTAS – PPDO. DE ASTURIAS
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13
PEÑAGEMIL JR ELIA NASVILLE
GANADERIA PEÑAGEMIL,S.C. – CANTABRIA
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14
MARINA BOOM HALIA
LLERCO – PPDO. DE ASTURIAS
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15
REY 1226 HANIKO YULINDA
S.A.T. REY DE MIÑOTELO – GALICIA
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1
GLORIA COLLISION DELFINA
GLORIA HOLSTEIN – CANTABRIA
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2
FLORA HAPPEN ADEENA
CASA FLORA. SDAD.CIVIL – PPDO. DE ASTURIAS
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3
REY 1201 HAXL ZYANA
S.A.T. REY DE MIÑOTELO – GALICIA
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4
MIAJONES MN MAIRENO GESTA 906
LOS MIAJONES – ANDALUCIA
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5
MANOLON MASTER LUXTI
CASA MANOLON, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
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6
CASA-NOVA GIGI BLASKA 1661
GANADERIA CARRO, S.L. – GALICIA
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7
CANTON GACELA HAXL
EL CANTON, S.C. – CANTABRIA
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8
VENTURO D LAMBDA ROSMEL
GANADERIA CASA VENTURO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
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9
OYAMBRE FORUTNA LEGEND
S.A.T. CABO OYAMBRE Nº8742 – CANTABRIA
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10
MARINA MASTER BAMBI ET
MASERONES HOLSTEIN – PPDO. DE ASTURIAS
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1
SAT REY DE MIÑOTELO
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2
GANADERIA CASA VENTURO S.C.
|
1
SAT REY DE MIÑOTELO
|
2
GANADERIA CASA VENTURO S.C.
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1
VENTURO ROMPEN HALAWI RED
GANADERIA CASA VENTURO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
|
2
OYAMBRE CANELA ROMPEN RED
S.A.T. CABO OYAMBRE Nº8742 – CANTABRIA
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1
REY 1273 HAXL BAMBI
S.A.T. REY DE MIÑOTELO – GALICIA
|
2
VENTURO HAXL ROSEK
GANADERIA CASA VENTURO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
|
3
REY 1246 DANI BRAHINA
S.A.T. REY DE MIÑOTELO – GALICIA
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1
VENTURO HAPPEN ROSANI
GANADERIA CASA VENTURO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
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2
FLORA HAXL LIZETTE
CASA FLORA. SDAD.CIVIL – PPDO. DE ASTURIAS
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3
SARABIA MARBELLA DEEJAY
SARABIA-ISLA, S.C. – CANTABRIA
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4
ANILA HANLEY FRANCESA
CASA DO REI,S.C. – GALICIA
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5
BADIOLA CRUSHABULL VERA
GAN.DIPLOMADA BADIOLA, S.L. – PPDO. DE ASTURIAS
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1
FLORA DORAL RED COUNTRY
CASA FLORA. SDAD.CIVIL – PPDO. DE ASTURIAS
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2
CUDAÑA TEMA OHIO
CUDAÑA – CANTABRIA
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3
GORRELLA CHEKIA HANNANS
GORRELLO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
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4
FLORA MASTER DAPHNE
CASA FLORA. SDAD.CIVIL – PPDO. DE ASTURIAS
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5
CAMPGRAN-HSCT OUR TREASURE ET
EXP.PECUARIAS COVE,S.L.(EL CAMPGRAN) – CATALUÑA
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6
LA ROZA MOOVIN ALOHA
GRANJA LA MARINA – CANTABRIA
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7
BADIOLA HANIKO MEGALULA
GAN.DIPLOMADA BADIOLA, S.L. – PPDO. DE ASTURIAS
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8
LA ROZA BAROLO HARMONY
GRANJA LA MARINA – CANTABRIA
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9
COPADA OTTO LINDA 474
LOMA DE LA COPADA – ANDALUCIA
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10
MARQUET REGINA MASTER
CAL MARQUET – CATALUÑA
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11
OYAMBRE ARYA MOOVIN
S.A.T. CABO OYAMBRE Nº8742 – CANTABRIA
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12
TEZANILLOS HANANS ELIA
S.A.T. TEZANILLOS – CANTABRIA
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1
FLORA HAVE IT ALL MANDYA
CASA FLORA. SDAD.CIVIL – PPDO. DE ASTURIAS
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2
PONDEROSA HAPPEN RISKY
PONDEROSA HOLSTEINS – CATALUÑA
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3
GLORIA WARRIORS ANTYA RED
GLORIA HOLSTEIN – CANTABRIA
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4
MANOLON DELTA LAMBDA LATISHA
CASA MANOLON, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
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5
SOCA 64 CRUSHTIME
CAN SOCA – CATALUÑA
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6
PERRITO MOOVIN RAFAGA
S.A.T. GANADERIA PERRITO – PPDO. DE ASTURIAS
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7
TEZANILLOS ALLIGATOR REGALIZ
S.A.T. TEZANILLOS – CANTABRIA
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1
REY 1066 CHIEF BRUNA
S.A.T. REY DE MIÑOTELO – GALICIA
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2
VENTURO HOTJOB ROMILITA
GANADERIA CASA VENTURO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
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3
SAROBEFARM WARRIOR IZANE ROJA
C.B. MIREN ARDEO Y OTROS – PAIS VASCO
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4
PONDEROSA RIDGELINE ENIGMA
PONDEROSA HOLSTEINS – CATALUÑA
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5
CANTON BRUNI HANIKO
EL CANTON, S.C. – CANTABRIA
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6
CASA-NOVA VALANA DOORMAN 1463
GANADERIA CARRO, S.L. – GALICIA
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7
MODE KELY HANIKO
GANADERIA PELAYO-SARABIA, S.C. – CANTABRIA
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8
PARLERO REDROCK RONDA
GANADERIA PARLERO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
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9
SOCA 133 HANIKO
CAN SOCA – CATALUÑA
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10
CIGUÑUELA MOOVIN*RC ALBA
CIGUÑUELA – ANDALUCIA
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1
FLORA UNSTOPABULL SHALLOW
CASA FLORA. SDAD.CIVIL – PPDO. DE ASTURIAS
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2
PONDEROSA PURSUIT DAKOTA
S.A.T. REY DE MIÑOTELO – GALICIA
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3
CUDAÑA ANJULA MOLIERE
CUDAÑA – CANTABRIA
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4
FLORA CAMEO BONANZA
CASA FLORA. SDAD.CIVIL – PPDO. DE ASTURIAS
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5
H.TOBIAS ABSDENVER CATALINA
HUERTA LOS TOBIAS – ANDALUCIA
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6
BADIOLA MASTER MEGATIKA
GAN.DIPLOMADA BADIOLA, S.L. – PPDO. DE ASTURIAS
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7
SARABIA SAN CRUSHABULL
SARABIA-ISLA, S.C. – CANTABRIA
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8
PONDEROSA ALPHABET LEDICIA
CAN POU – CATALUÑA
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9
BADIOLA THUNDER DANIELA
GAN.DIPLOMADA BADIOLA, S.L. – PPDO. DE ASTURIAS
|
1
REY 1066 CHIEF BRUNA
S.A.T. REY DE MIÑOTELO – GALICIA
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2
VENTURO HAPPEN ROSANI
GANADERIA CASA VENTURO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
|
3
VENTURO HOTJOB ROMILITA
GANADERIA CASA VENTURO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
|
1
CUDAÑA APP HANIKO ET
CUDAÑA – CANTABRIA
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2
FLORA UNSTOPABULL ADALINE
CASA FLORA. SDAD.CIVIL – PPDO. DE ASTURIAS
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3
MARQUET PARADIS UNSTOPABULL
CAL MARQUET – CATALUÑA
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4
FERREIRO ROCIO JORDY RED ROJA
GANDEIRA CID S.L.U. – GALICIA
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5
PONDEROSA CRUSHABULL LOLY
PONDEROSA HOLSTEINS – CATALUÑA
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6
BADIOLA TS KALIMA
GAN.DIPLOMADA BADIOLA, S.L. – PPDO. DE ASTURIAS
|
7
TEZANILLOS HANIKO CACHOPA
S.A.T. TEZANILLOS – CANTABRIA
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8
TEZANILLOS HANIKO SAMBA
S.A.T. TEZANILLOS – CANTABRIA
|
9
BADIOLA KING DOC MALINCHA
GAN.DIPLOMADA BADIOLA, S.L. – PPDO. DE ASTURIAS
|
10
REY 946 JACOBY MAHENDRA
S.A.T. REY DE MIÑOTELO – GALICIA
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11
GENERAL 1ST GRADE FARINA
S.A.T. GANADERIA PERRITO – PPDO. DE ASTURIAS
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12
SOCA 24 HANIKO
CAN SOCA – CATALUÑA
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13
PONDEROSA CRUSHABULL WOLLY ET
CAN POU – CATALUÑA
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14
TEZANILLOS SKYHIGH PACHANGA
S.A.T. TEZANILLOS – CANTABRIA
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1
VENTURO CRUSHTIME ROMERIA
GANADERIA CASA VENTURO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
|
2
CUDAÑA KIM OUTLAST
CUDAÑA – CANTABRIA
|
3
RAFAL FORT GRADE ISABEL
BINIGAFULL – ISLAS BALEARES
|
4
CUDAÑA IPAD CRUSHTIME
CUDAÑA – CANTABRIA
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5
BADIOLA JORDY MEGA ROJA
GAN.DIPLOMADA BADIOLA, S.L. – PPDO. DE ASTURIAS
|
6
CAMPGRAN ROCKSTEADY LAMBDA
EXP.PECUARIAS COVE,S.L.(EL CAMPGRAN) – CATALUÑA
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7
BADIOLA ARTIST MEGAWHITE
GAN.DIPLOMADA BADIOLA, S.L. – PPDO. DE ASTURIAS
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8
EL SECO NEREA DELTA-LAMBDA
EL SECO, S.C. – CANTABRIA
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9
PERRITO UNDENIED RUMASCA
S.A.T. GANADERIA PERRITO – PPDO. DE ASTURIAS
|
1
SOMOBOO ELVIRA ELUDE
SOMOBOO – CANTABRIA
|
2
TORRELLAFUDA MERIDIAN FRESA
TORRELLAFUDA – ISLAS BALEARES
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3
CANTON KARAJA MONTANA
EL CANTON, S.C. – CANTABRIA
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4
PONDEROSA INCREDIBUL BARBAROJA
O RUBIO, S.C. – GALICIA
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5
BADIOLA DOORMAN KOKETINA
GAN.DIPLOMADA BADIOLA, S.L. – PPDO. DE ASTURIAS
|
6
HERBARFER LEXUS MORA
SAROBE – PAIS VASCO
|
1
LLINDE ARIEL JORDAN
S.A.T. CECEÑO – CANTABRIA
|
2
PONDEROSA MERIDIAN EMIGRANT
PONDEROSA HOLSTEINS – CATALUÑA
|
3
BADIOLA ATWOOD MEGAMIRTA
GAN.DIPLOMADA BADIOLA, S.L. – PPDO. DE ASTURIAS
|
1
CUDAÑA – Cantabria
|
2
CASA FLORA. SDAD.CIVIL – Asturias
|
1
CASA FLORA. SDAD.CIVIL – Asturias
|
2
CUDAÑA – Cantabria
|
1
SAROBEFARM WARRIOR IZANE ROJA
C.B. MIREN ARDEO Y OTROS – PAIS VASCO
|
2
FERREIRO ROCIO JORDY RED ROJA
GANDEIRA CID S.L.U. – GALICIA
|
1
LLINDE ARIEL JORDAN
S.A.T. CECEÑO – CANTABRIA
|
2
PONDEROSA MERIDIAN EMIGRANT
PONDEROSA HOLSTEINS – CATALUÑA
|
3
CUDAÑA APP HANIKO ET
CUDAÑA – CANTABRIA
|
1
LLINDE ARIEL JORDAN
S.A.T. CECEÑO – CANTABRIA
|
2
REY 1066 CHIEF BRUNA
S.A.T. REY DE MIÑOTELO – GALICIA
|
3
VENTURO HAPPEN ROSANI
GANADERIA CASA VENTURO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
|
1
CANTABRIA
|
2
ASTURIAS