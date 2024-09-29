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Gran resultado de Galicia no Concurso Nacional da Raza Frisoa CONAFE 2024

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Este sábado celebrouse en Xixón (Asturias) o 44º Concurso Nacional da Raza Frisoa CONAFE 2024, organizado pola Confederación Nacional de Asociaciones de Frisona Española coa colaboración de Asturiana de Control Lechero-Asociación Frisona (ASCOLAF).

Galicia logrou un gran resultado, co premio á mellor xovenca e ao mellor criador de xovencas para a gandería lucense SAT Rey de Miñotelo, que tamén acaricIou o trunfo de vaca Gran Campioa do certame, onde quedou en segundo lugar con REY 1066 CHIEF BRUNA, mentres que o primeiro posto logrouno Llinde Ariel Jordan (S.A.T. Ceceño, Cantabria), que acumula nada menos que 5 títulos consecutivos de  Vaca Gran Campioa Nacional CONAFE (2019, 2021, 2022, 2023 e 2024).

Nesta edición inscribíronse 304 animais procedentes de 63 gandarías de 8 comunidades autónomas. O concurso nacional de raza frisoa 2024 terá por tanto representación de gandarías procedentes de Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña, Galicia, Navarra e País Vasco.

A modo de resumo, na sección de Campioa Nacional de Becerras e xovencas o primeiro posto foi para REY 1273 HAXL BAMBI, da gandería da Pastoriza S.A.T. REY DE MIÑOTELO, que dominou claramente no concurso de animais novos, logrando o primeiro posto tamén na sección de Mellor Rabaño Nacional de Becerras e Xovencas e de Mellor Criador.

Nas seccións de vacas adultas, S.A.T. REY DE MIÑOTELO alzouse tamén co premio á mellor Vaca Intermedia Campioa con REY 1066 CHIEF BRUNA, que finalmente logrou o segundo posto na sección de Gran Campioa Nacional.

O título de Mellor Rabaño Nacional de Vacas o primeiro posto foi para Gandería Cudaña e o segundo para Casa Flora S.C., ambas ganderías de Asturias e na sección de Mellor Criador Nacional de Vacas foron as anteriores tamén as gañadoras, pero á inversa.

Velaquí os resultados completos do Concurso Nacional da Raza Frisoa CONAFE 2024:

Sección 1ª. TERNERAS DE 6 A 8 MESES
Patrocinador
Pos1
Pos2
1

FLORA DANI P ADRIANA

CASA FLORA. SDAD.CIVIL – PPDO. DE ASTURIAS
2

OYAMBRE CANELA ROMPEN RED

S.A.T. CABO OYAMBRE Nº8742 – CANTABRIA
3

VENTURO HAXL ROSAKI

GANADERIA CASA VENTURO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
4

MARINA – G HANIKO HOLLY

MASERONES HOLSTEIN – PPDO. DE ASTURIAS
5

VENTURO HAXL LINDT

GANADERIA CASA VENTURO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
6

PEÑAGEMIL JOCKIE KNOWHOW

GANADERIA PEÑAGEMIL,S.C. – CANTABRIA
7

OYAMBRE CORDOBESA CHIEF

S.A.T. CABO OYAMBRE Nº8742 – CANTABRIA
8

CAMPGRAN PARTIZANA HONOUR

EXP.PECUARIAS COVE,S.L.(EL CAMPGRAN) – CATALUÑA
9

CAMPGRAN REDSEA STYLELEADER

EXP.PECUARIAS COVE,S.L.(EL CAMPGRAN) – CATALUÑA
10

AGR AM TURBO ROXY RED ET

AM2020M, S.L.U. – PPDO. DE ASTURIAS
11

CASA-NOVA TAMBO TURBO 1842 ET

GANADERIA CARRO, S.L. – GALICIA
12

H.TOBIAS HANIKO PERLY

HUERTA LOS TOBIAS – ANDALUCIA
13

FLORA SIO P TORONTO

XUANON – PPDO. DE ASTURIAS
14

BADIOLA PREDATOR LUNY

CASA EL ALCALDE – PPDO. DE ASTURIAS
15

FLORA SIO P TORONTO

XUANON – PPDO. DE ASTURIAS
16

ARDEO HAMMER 1961

C.B. MIREN ARDEO Y OTROS – PAIS VASCO
17

BINIALCALA EMILIO SUPER

BINIALCALA – ISLAS BALEARES
18

PLANILLO ROZTAC ROXANA

PLANILLO HOLSTEIN – NAVARRA
19

ARGOMOTA AM TURBO CARLINA

AM2020M, S.L.U. – PPDO. DE ASTURIAS
20

CARBALLEIRAS DORA CINDE RED ET

AM2020M, S.L.U. – PPDO. DE ASTURIAS
21

ARGOMOTA AM WARRIOR APP RED P

AM2020M, S.L.U. – PPDO. DE ASTURIAS
22

AMETSLEKU LIBRAMONT BURDEOS

AMETSLEKU, C.B. – PAIS VASCO
23

PLANILLO HAPPEN SARAY

PLANILLO HOLSTEIN – NAVARRA
24

PONDEROSA HYPNOTIC MARQUESA

CAN POU – CATALUÑA

 

Sección 2ª. TERNERAS DE 9 A 11 MESES
Patrocinador
Pos1
Pos2
1

REY 1273 HAXL BAMBI

S.A.T. REY DE MIÑOTELO – GALICIA
2

VENTURO HANIKO RONDA

GANADERIA CASA VENTURO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
3

VENTURO ROMPEN HALAWI RED

GANADERIA CASA VENTURO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
4

CASA-NOVA MR CIRE CHOICE ET

GANADERIA CARRO, S.L. – GALICIA
5

CASA-NOVA KAREN CHIEF 1790 ET

GANADERIA CARRO, S.L. – GALICIA
6

EL GORGOYU CARLOTA DANI P

EL GORGOYU, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
7

PEÑAGEMIL DM JR MERY JORDY RED

GANADERIA PEÑAGEMIL,S.C. – CANTABRIA
8

EL SECO ALHAMB DELTA-LAMBDA ET

EL SECO, S.C. – CANTABRIA
9

CUDAÑA VINGEGAARD HOLDEN

CUDAÑA – CANTABRIA
10

EL SECO RELUCE DELTA-LAMBDA ET

EL SECO, S.C. – CANTABRIA
11

ANILA PARFECT BUBELA ET

CASA DO REI,S.C. – GALICIA
12

LUIS BOAZ YARA

CASA LUIS – PPDO. DE ASTURIAS
13

GLORIA FITTERS CHOICE ALTRUANA

GLORIA HOLSTEIN – CANTABRIA
14

VISTAHERMOSA CRUSHABULL AYUSA

VISTA HERMOSA – ANDALUCIA
15

O_RUBIO BOOM PACMAN

O RUBIO, S.C. – GALICIA
16

MIAJONES REDEYE-P HIDA 955 RED

LOS MIAJONES – ANDALUCIA
17

TEZANILLOS INDIA VANGUARD

S.A.T. TEZANILLOS – CANTABRIA
18

CORTONA HYSELA HANIKO

LA CORTONA – PPDO. DE ASTURIAS
19

BELL LLOCH EUGENIO FOXY

SON BELL LLOCH – ISLAS BALEARES
20

MODE INDIRA VANGUARD

GANADERIA PELAYO-SARABIA, S.C. – CANTABRIA
21

LUIS MOOKIE KIAMONA

CASA LUIS – PPDO. DE ASTURIAS
22

MARQUET SELANI HALX

CAL MARQUET – CATALUÑA
23

H.TOBIAS TURBO R. ROZINA

HUERTA LOS TOBIAS – ANDALUCIA
24

MARI CARMEN NURIA EMILIO

ALEGRÍA S.C. – CANTABRIA
25

AMETSLEKU LARSON ILUSIOA

AMETSLEKU, C.B. – PAIS VASCO
26

VISTAHERMOSA HANIKO PARIS

VISTA HERMOSA – ANDALUCIA
27

MIAJONES MN MAIRENO HILOPA 957

LOS MIAJONES – ANDALUCIA
28

LAS QUINTAS AMORIN PANDORA

LA CORTONA – PPDO. DE ASTURIAS
29

SOCA 63 HANCK

CAN SOCA – CATALUÑA

 

Sección 3ª. TERNERAS DE 12 A 14 MESES
Patrocinador
Pos1
Pos2
1

REY 1246 DANI BRAHINA

S.A.T. REY DE MIÑOTELO – GALICIA
2

FLORA CHIEF SELENA

CASA FLORA. SDAD.CIVIL – PPDO. DE ASTURIAS
3

VENTURO DELTA-LAMBDA SUNDARA

GANADERIA CASA VENTURO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
4

GLORIA NASHVILLE MALEN

GLORIA HOLSTEIN – CANTABRIA
5

CASA-NOVA MR SUGUS CHOICE ET

GANADERIA CARRO, S.L. – GALICIA

 

Sección 4ª. NOVILLAS DE 15 A 17 MESES
Patrocinador
Pos1
Pos2
1

REY 1239 CHIEF DIVINA

S.A.T. REY DE MIÑOTELO – GALICIA
2

POZOSAA FITTERS 0259

CASA POZO,S.C. – GALICIA
3

CAMPGRAN LOANNINA BOOM ET

EXP.PECUARIAS COVE,S.L.(EL CAMPGRAN) – CATALUÑA
4

CAMPGRAN ANAPURNA THUNDER

EXP.PECUARIAS COVE,S.L.(EL CAMPGRAN) – CATALUÑA
5

GLORIA HAXL DONATA

GLORIA HOLSTEIN – CANTABRIA
6

VENTURO HAXL RULEY

GANADERIA CASA VENTURO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
7

ONDAZARTE FLOAT HARLASTA

ONDAZARTE GAIN,S.L. – PAIS VASCO
8

EL SECO MARTA HAMMER ET

EL SECO, S.C. – CANTABRIA
9

GLORIA WAR CHANT ADELA RED

GLORIA HOLSTEIN – CANTABRIA
10

EL GORGOYU CAROL KEYPAD

EL GORGOYU, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
11

SAMASILVA TP 1ST GRADE HAILEEN

XUANON – PPDO. DE ASTURIAS
12

EL GORGOYU CALA HANIKO

EL GORGOYU, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
13

H.CORONEL THE ALPS JUANITA 789

HUERTA EL CORONEL – ANDALUCIA
14

NAREDO CANTERA DORAL RED

GANADERIA NAREDO – PPDO. DE ASTURIAS

 

Sección 5ª. NOVILLAS DE 18 A 20 MESES
Patrocinador
Pos1
Pos2
1

VENTURO HAXL ROSEK

GANADERIA CASA VENTURO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
2

AGROARTIME AM LAMBDA LITTLEONE

AM2020M, S.L.U. – PPDO. DE ASTURIAS
3

REY 1217 HAXL AMARA

S.A.T. REY DE MIÑOTELO – GALICIA
4

GLORIA HAXL ANITA

GLORIA HOLSTEIN – CANTABRIA
5

CUDAÑA BAHAR REDEYE RED

CUDAÑA – CANTABRIA
6

CASA-NOVA ALINKA FITTERS 1710

GANADERIA CARRO, S.L. – GALICIA
7

CUDAÑA APLY DELTA-LAMBDA ET

CUDAÑA – CANTABRIA
8

GLORIA HAXL SORPRESA

GLORIA HOLSTEIN – CANTABRIA
9

PARLERO COBALCO DOHASIS

GANADERIA PARLERO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
10

ONDAZARTE SIDEKICK WILLIS

ONDAZARTE GAIN,S.L. – PAIS VASCO
11

REY 1211 HAXL SORAYA

S.A.T. REY DE MIÑOTELO – GALICIA
12

LAS QUINTAS KEYPAD XANA

LAS QUINTAS – PPDO. DE ASTURIAS
13

PEÑAGEMIL JR ELIA NASVILLE

GANADERIA PEÑAGEMIL,S.C. – CANTABRIA
14

MARINA BOOM HALIA

LLERCO – PPDO. DE ASTURIAS
15

REY 1226 HANIKO YULINDA

S.A.T. REY DE MIÑOTELO – GALICIA

 

Sección 6ª. NOVILLAS DE 21 A 24 MESES
Patrocinador
Pos1
Pos2
1

GLORIA COLLISION DELFINA

GLORIA HOLSTEIN – CANTABRIA
2

FLORA HAPPEN ADEENA

CASA FLORA. SDAD.CIVIL – PPDO. DE ASTURIAS
3

REY 1201 HAXL ZYANA

S.A.T. REY DE MIÑOTELO – GALICIA
4

MIAJONES MN MAIRENO GESTA 906

LOS MIAJONES – ANDALUCIA
5

MANOLON MASTER LUXTI

CASA MANOLON, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
6

CASA-NOVA GIGI BLASKA 1661

GANADERIA CARRO, S.L. – GALICIA
7

CANTON GACELA HAXL

EL CANTON, S.C. – CANTABRIA
8

VENTURO D LAMBDA ROSMEL

GANADERIA CASA VENTURO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
9

OYAMBRE FORUTNA LEGEND

S.A.T. CABO OYAMBRE Nº8742 – CANTABRIA
10

MARINA MASTER BAMBI ET

MASERONES HOLSTEIN – PPDO. DE ASTURIAS

 

Sección 7ª. Mejor Rebaño Nacional de Terneras y Novillas
 
Pos1
Pos2
1

SAT REY DE MIÑOTELO

 
2

GANADERIA CASA VENTURO S.C.

 

 

Sección 8ª. Mejor Criador Nacional de Terneras y Novillas
Pos1
Pos2
1

SAT REY DE MIÑOTELO

 
2

GANADERIA CASA VENTURO S.C.

 

 

Sección 9ª. Campeona Nacional de Terneras y Novillas Rojas
Pos1
Pos2
1

VENTURO ROMPEN HALAWI RED

GANADERIA CASA VENTURO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
2

OYAMBRE CANELA ROMPEN RED

S.A.T. CABO OYAMBRE Nº8742 – CANTABRIA

 

Sección 10ª. Campeona Nacional de Terneras y Novillas
Pos1
Pos2
1

REY 1273 HAXL BAMBI

S.A.T. REY DE MIÑOTELO – GALICIA
2

VENTURO HAXL ROSEK

GANADERIA CASA VENTURO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
3

REY 1246 DANI BRAHINA

S.A.T. REY DE MIÑOTELO – GALICIA

 

Sección 11ª. Vacas Lactación de hasta 26 meses
Patrocinador
Pos1
Pos2
1

VENTURO HAPPEN ROSANI

GANADERIA CASA VENTURO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
2

FLORA HAXL LIZETTE

CASA FLORA. SDAD.CIVIL – PPDO. DE ASTURIAS
3

SARABIA MARBELLA DEEJAY

SARABIA-ISLA, S.C. – CANTABRIA
4

ANILA HANLEY FRANCESA

CASA DO REI,S.C. – GALICIA
5

BADIOLA CRUSHABULL VERA

GAN.DIPLOMADA BADIOLA, S.L. – PPDO. DE ASTURIAS

 

Sección 12ª. Vacas Lactación de hasta 31 meses
Patrocinador
Pos1
Pos2
1

FLORA DORAL RED COUNTRY

CASA FLORA. SDAD.CIVIL – PPDO. DE ASTURIAS
2

CUDAÑA TEMA OHIO

CUDAÑA – CANTABRIA
3

GORRELLA CHEKIA HANNANS

GORRELLO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
4

FLORA MASTER DAPHNE

CASA FLORA. SDAD.CIVIL – PPDO. DE ASTURIAS
5

CAMPGRAN-HSCT OUR TREASURE ET

EXP.PECUARIAS COVE,S.L.(EL CAMPGRAN) – CATALUÑA
6

LA ROZA MOOVIN ALOHA

GRANJA LA MARINA – CANTABRIA
7

BADIOLA HANIKO MEGALULA

GAN.DIPLOMADA BADIOLA, S.L. – PPDO. DE ASTURIAS
8

LA ROZA BAROLO HARMONY

GRANJA LA MARINA – CANTABRIA
9

COPADA OTTO LINDA 474

LOMA DE LA COPADA – ANDALUCIA
10

MARQUET REGINA MASTER

CAL MARQUET – CATALUÑA
11

OYAMBRE ARYA MOOVIN

S.A.T. CABO OYAMBRE Nº8742 – CANTABRIA
12

TEZANILLOS HANANS ELIA

S.A.T. TEZANILLOS – CANTABRIA

 

Sección 13ª. Vacas Lactación de hasta 36 meses
Patrocinador
Pos1
Pos2
1

FLORA HAVE IT ALL MANDYA

CASA FLORA. SDAD.CIVIL – PPDO. DE ASTURIAS
2

PONDEROSA HAPPEN RISKY

PONDEROSA HOLSTEINS – CATALUÑA
3

GLORIA WARRIORS ANTYA RED

GLORIA HOLSTEIN – CANTABRIA
4

MANOLON DELTA LAMBDA LATISHA

CASA MANOLON, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
5

SOCA 64 CRUSHTIME

CAN SOCA – CATALUÑA
6

PERRITO MOOVIN RAFAGA

S.A.T. GANADERIA PERRITO – PPDO. DE ASTURIAS
7

TEZANILLOS ALLIGATOR REGALIZ

S.A.T. TEZANILLOS – CANTABRIA

 

Sección 14ª. Vacas Lactación de 3 años junior
Patrocinador
Pos1
Pos2
1

REY 1066 CHIEF BRUNA

S.A.T. REY DE MIÑOTELO – GALICIA
2

VENTURO HOTJOB ROMILITA

GANADERIA CASA VENTURO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
3

SAROBEFARM WARRIOR IZANE ROJA

C.B. MIREN ARDEO Y OTROS – PAIS VASCO
4

PONDEROSA RIDGELINE ENIGMA

PONDEROSA HOLSTEINS – CATALUÑA
5

CANTON BRUNI HANIKO

EL CANTON, S.C. – CANTABRIA
6

CASA-NOVA VALANA DOORMAN 1463

GANADERIA CARRO, S.L. – GALICIA
7

MODE KELY HANIKO

GANADERIA PELAYO-SARABIA, S.C. – CANTABRIA
8

PARLERO REDROCK RONDA

GANADERIA PARLERO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
9

SOCA 133 HANIKO

CAN SOCA – CATALUÑA
10

CIGUÑUELA MOOVIN*RC ALBA

CIGUÑUELA – ANDALUCIA

 

Sección 15ª. Vacas Lactación de 3 años sénior
Patrocinador
Pos1
Pos2
1

FLORA UNSTOPABULL SHALLOW

CASA FLORA. SDAD.CIVIL – PPDO. DE ASTURIAS
2

PONDEROSA PURSUIT DAKOTA

S.A.T. REY DE MIÑOTELO – GALICIA
3

CUDAÑA ANJULA MOLIERE

CUDAÑA – CANTABRIA
4

FLORA CAMEO BONANZA

CASA FLORA. SDAD.CIVIL – PPDO. DE ASTURIAS
5

H.TOBIAS ABSDENVER CATALINA

HUERTA LOS TOBIAS – ANDALUCIA
6

BADIOLA MASTER MEGATIKA

GAN.DIPLOMADA BADIOLA, S.L. – PPDO. DE ASTURIAS
7

SARABIA SAN CRUSHABULL

SARABIA-ISLA, S.C. – CANTABRIA
8

PONDEROSA ALPHABET LEDICIA

CAN POU – CATALUÑA
9

BADIOLA THUNDER DANIELA

GAN.DIPLOMADA BADIOLA, S.L. – PPDO. DE ASTURIAS

 

Sección 16ª. Vacas Intermedia Campeona
Pos1
Pos2
1

REY 1066 CHIEF BRUNA

S.A.T. REY DE MIÑOTELO – GALICIA
2

VENTURO HAPPEN ROSANI

GANADERIA CASA VENTURO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
3

VENTURO HOTJOB ROMILITA

GANADERIA CASA VENTURO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS

 

Sección 17ª. Vacas Lactación de 4 años
Patrocinador
Pos1
Pos2
1

CUDAÑA APP HANIKO ET

CUDAÑA – CANTABRIA
2

FLORA UNSTOPABULL ADALINE

CASA FLORA. SDAD.CIVIL – PPDO. DE ASTURIAS
3

MARQUET PARADIS UNSTOPABULL

CAL MARQUET – CATALUÑA
4

FERREIRO ROCIO JORDY RED ROJA

GANDEIRA CID S.L.U. – GALICIA
5

PONDEROSA CRUSHABULL LOLY

PONDEROSA HOLSTEINS – CATALUÑA
6

BADIOLA TS KALIMA

GAN.DIPLOMADA BADIOLA, S.L. – PPDO. DE ASTURIAS
7

TEZANILLOS HANIKO CACHOPA

S.A.T. TEZANILLOS – CANTABRIA
8

TEZANILLOS HANIKO SAMBA

S.A.T. TEZANILLOS – CANTABRIA
9

BADIOLA KING DOC MALINCHA

GAN.DIPLOMADA BADIOLA, S.L. – PPDO. DE ASTURIAS
10

REY 946 JACOBY MAHENDRA

S.A.T. REY DE MIÑOTELO – GALICIA
11

GENERAL 1ST GRADE FARINA

S.A.T. GANADERIA PERRITO – PPDO. DE ASTURIAS
12

SOCA 24 HANIKO

CAN SOCA – CATALUÑA
13

PONDEROSA CRUSHABULL WOLLY ET

CAN POU – CATALUÑA
14

TEZANILLOS SKYHIGH PACHANGA

S.A.T. TEZANILLOS – CANTABRIA

 

Sección 18ª. Vacas Lactación de 5 años
Patrocinador
Pos1
Pos2
1

VENTURO CRUSHTIME ROMERIA

GANADERIA CASA VENTURO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
2

CUDAÑA KIM OUTLAST

CUDAÑA – CANTABRIA
3

RAFAL FORT GRADE ISABEL

BINIGAFULL – ISLAS BALEARES
4

CUDAÑA IPAD CRUSHTIME

CUDAÑA – CANTABRIA
5

BADIOLA JORDY MEGA ROJA

GAN.DIPLOMADA BADIOLA, S.L. – PPDO. DE ASTURIAS
6

CAMPGRAN ROCKSTEADY LAMBDA

EXP.PECUARIAS COVE,S.L.(EL CAMPGRAN) – CATALUÑA
7

BADIOLA ARTIST MEGAWHITE

GAN.DIPLOMADA BADIOLA, S.L. – PPDO. DE ASTURIAS
8

EL SECO NEREA DELTA-LAMBDA

EL SECO, S.C. – CANTABRIA
9

PERRITO UNDENIED RUMASCA

S.A.T. GANADERIA PERRITO – PPDO. DE ASTURIAS

 

Sección 19ª. Vacas Lactación de 6 o más años y menos de 60.000 kg
Patrocinador
Pos1
Pos2
1

SOMOBOO ELVIRA ELUDE

SOMOBOO – CANTABRIA
2

TORRELLAFUDA MERIDIAN FRESA

TORRELLAFUDA – ISLAS BALEARES
3

CANTON KARAJA MONTANA

EL CANTON, S.C. – CANTABRIA
4

PONDEROSA INCREDIBUL BARBAROJA

O RUBIO, S.C. – GALICIA
5

BADIOLA DOORMAN KOKETINA

GAN.DIPLOMADA BADIOLA, S.L. – PPDO. DE ASTURIAS
6

HERBARFER LEXUS MORA

SAROBE – PAIS VASCO

 

Sección 20ª. Vacas Lactación de más de 60.000 Kg
Patrocinador
Pos1
Pos2
1

LLINDE ARIEL JORDAN

S.A.T. CECEÑO – CANTABRIA
2

PONDEROSA MERIDIAN EMIGRANT

PONDEROSA HOLSTEINS – CATALUÑA
3

BADIOLA ATWOOD MEGAMIRTA

GAN.DIPLOMADA BADIOLA, S.L. – PPDO. DE ASTURIAS

 

Sección 21ª. Mejor Rebaño Nacional de Vacas
Pos1
Pos2
1

CUDAÑA – Cantabria

 
2

CASA FLORA. SDAD.CIVIL – Asturias

 

 

Sección 22ª. Mejor Criador Nacional de Vacas
Pos1
Pos2
1

CASA FLORA. SDAD.CIVIL – Asturias

 
2

CUDAÑA – Cantabria

 

 

Sección 23ª. Vaca Roja Campeona Nacional
Pos1
Pos2
1

SAROBEFARM WARRIOR IZANE ROJA

C.B. MIREN ARDEO Y OTROS – PAIS VASCO
2

FERREIRO ROCIO JORDY RED ROJA

GANDEIRA CID S.L.U. – GALICIA

 

Sección 24ª. Vaca Adulta Campeona
Pos1
Pos2
1

LLINDE ARIEL JORDAN

S.A.T. CECEÑO – CANTABRIA
2

PONDEROSA MERIDIAN EMIGRANT

PONDEROSA HOLSTEINS – CATALUÑA
3

CUDAÑA APP HANIKO ET

CUDAÑA – CANTABRIA

 

Sección 25ª. Gran Campeona Nacional (Vacas)
Pos1
Pos2
1

LLINDE ARIEL JORDAN

S.A.T. CECEÑO – CANTABRIA
2

REY 1066 CHIEF BRUNA

S.A.T. REY DE MIÑOTELO – GALICIA
3

VENTURO HAPPEN ROSANI

GANADERIA CASA VENTURO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS

 

Sección 26ª. Mejor Autonomía
Pos1
Pos2
1

CANTABRIA

 
2

ASTURIAS

 

 

 

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