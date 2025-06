Gran acollida na xornada agrícola organizada por Codisoil en Ordes

Codisoil celebrou o pasado venres unha xornada agrícola no Hotel Casa Barreiro (Ordes) centrada na legalización de depósitos de gasóleo, as novidades normativas do sector e o Agrodiesel e+10, o carburante avanzado de Repsol deseñado especificamente para o uso agrícola. A convocatoria tivo unha excelente acollida, cunha ampla asistencia de profesionais do sector agrícola interesados en resolver dúbidas e coñecer as últimas novidades normativas e técnicas.

Durante a sesión, o equipo de Codisoil abordou cuestións cLave sobre a normativa vixente en instalacións de gasóleo, ante o aumento de inspeccións por parte de Industria. Resolvéronse múltiples consultas prácticas, o que converteu o encontro nun espazo de diálogo útil e próximo para os asistentes.

Un dos momentos máis destacados da xornada foi a presentación de Effinox Premium AdBlue Solution, o novo aditivo anticristalizante e limpador de GreenChem. Esta solución responde aos problemas máis comúns detectados en sistemas SCR, mellorando o rendemento e a durabilidade dos vehículos.

A xornada contou ademais coa presenza da influencer galega Lucía Casal (@casallucia), quen se fixo eco do evento a través das súas redes sociais, contribuíndo a achegar o contido a unha audiencia máis ampla.

Con iniciativas como esta, Codisoil reforza o seu compromiso co sector agrícola galego, ofrecendo non só solucións enerxéticas innovadoras, senón tamén información útil e actualizada que axuda aos seus clientes para tomar decisións con maior seguridade e confianza.