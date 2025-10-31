Godeval, unha das adegas máis relevantes da DO. Valdeorras, é comprada pola murciana Zamora Company

Zamora Company comprou a maioría do capital de Bodegas Godeval, unha das principais adegas da Denominación de Orixe Valdeorras. Fundada hai case 40 anos, Godeval está considerada a pioneira do rexurdimento do godello en Galicia e unha das elaboradoras de referencia nesta variedade, con máis de 50 hectáreas propias.
A operación, financiada integramente con recursos propios, reforza a estratexia de Zamora Company de consolidar un portfolio de viños brancos premium con potencial de crecemento internacional. Ata o de agora, o grupo elaboraba viños brancos de variedades verdejo e albariño a través das súas adegas Ramón Bilbao (Rueda) e Mar de Frades (Rías Baixas).
Con Godeval, incorpora a uva godello, unha variedade autóctona galega en plena expansión e “cunha extraordinaria capacidade para producir viños complexos, minerais e lonxevos”, segundo a compañía.
José María de Santiago, presidente de Zamora Company, asegurou que “como empresa familiar, cremos en construír valor a longo prazo a partir de marcas auténticas, con alma e con raíces. Godeval representa todo iso: historia, calidade e un profundo respecto pola orixe”.
Segundo dixo, “esta adquisición permítenos seguir ampliando o noso compromiso co viño español de excelencia, e facelo da man dun proxecto pioneiro e emblemático. A nosa intención é acompañar a Godeval para que, desde a súa esencia e singularidade, convértase nun novo caso de éxito dentro da familia de viños Premium de Zamora Company, tal e como ocorreu no seu día con Ramón Bilbao, hoxe o viño español máis vendido e recoñecido dentro e fóra das nosas fronteiras”.
A incorporación de Godeval abre a porta a sinerxias produtivas, comerciais e de márketing dentro do grupo. Zamora Company desenvolverá a súa capacidade de distribución internacional, a súa rede de clientes en hostalería premium e o seu enfoque en sustentabilidade