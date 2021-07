Goberno central e Xunta investirán 32 millóns de euros na mellora do regadío da Limia

A colaboración institucional entre o Goberno central e a Xunta permitirá investir preto de 32 millóns de euros na potenciación do sector agrario da comarca da Limia. Así o destacou o conselleiro do Medio Rural, José González, que, acompañado da directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Inés Santé, e do delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, mantivo este mércores unha xuntanza telemática co secretario general de Agricultura y Alimentación do Goberno central, Fernando Miranda.

No encontro, o conselleiro agradeceu a implicación do executivo do Estado para facer posible a limpeza de canles e a modernización do regadío da Limia, mentres a Xunta se encargará de completar a rede de pozos. Foi nunha xuntanza na que tamén estiveron de xeito virtual representantes da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda; a directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez; o presidente da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, José Antonio Quiroga; o comisario de Aguas, Xoán Novoa; e os alcaldes da comarca da Limia.

As actuacións teñen como finalidade reducir a contaminación das augas por nitratos e puríns

José González explicou que destes preto de 32 millóns de euros, un presuposto inicial estimado de 12 millóns irán destinados a sufragar a limpeza das canles da Limia e dos camiños paralelos, co fin de mellorar a xestión dos subprodutos gandeiros e das augas. O conselleiro agradeceu o compromiso manifestado ao respecto polo propio ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en Conferencia Sectorial, para evitar e reducir a afectación medioambiental das prácticas agrogandeiras actuais nesta bisbarra ourensá.

Mellora da eficiencia e rede de pozos

Así mesmo, investiranse outros 15,9 millóns de euros nun proxecto de mellora da eficiencia e da sustentabilidade dos regadíos da Limia, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia promovido polo executivo do Estado para facer fronte aos efectos da covid-19 coa axuda dos fondos europeos Next Generation. Unha cantidade da que o Goberno central achegará máis de 12,7 millóns, mentres a comunidade de regantes da Limia aportará os restantes preto de 3,2 millóns de euros.

O sector primario da Limia achega case o 30% do PIB da bisbarra

A maiores, o titular de Medio Rural lembrou que o seu departamento destinará outros catro millóns de euros a completar este ano a rede de pozos do regadío da zona. Deste xeito, destacou, contribuirase ao impulso do sector primario da Limia, que achega case o 30% do PIB da bisbarra.