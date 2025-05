GenetiX Austria GmbH: Un fito para a gandería bovina austriaca e do mundo

O venres 21 de marzo de 2025, genetiX Austria GmbH (unha filial directa de geneticAUSTRIA GmbH) celebrou xunto a socios de todos os centros de inseminación de Austria, clientes internacionais e colegas do sector a exitosa inauguración do seu moderno laboratorio de sexado en Kagelsberg, Austria.

Este evento marcou un momento histórico para a gandería austriaca, ao consolidar por primeira vez unha infraestrutura nacional dedicada exclusivamente á produción de seme bovino sexado con tecnoloxía de última xeración. A presenza de representantes de todo o ecosistema gandeiro — incluíndo criadores, cooperativas, xenetistas, veterinarios e empresas de biotecnoloxía — subliñou a importancia estratéxica desta apertura, non só para Austria, senón tamén para os mercados internacionais que valoran a excelencia xenética europea.

Un laboratorio para a fortaleza local e a demanda global

O novo laboratorio, construído en estreita cooperación coa empresa líder mundial Sexing Technologies (ST), está completamente integrado dentro do sistema de control e rastrexabilidade xenética do sistema gandeiro austríaco, asegurando así que cada dose sexada reflicta os máis altos estándares de calidade, fiabilidade e rendemento. Esta inauguración representa o inicio dunha nova era na que Austria non só exporta xenética de primeiro nivel, senón que tamén produce localmente o seu propio seme sexado para femias, machos e en diferentes concentracións, adaptado ás esixencias dos programas de cría máis avanzados.

Grazas a esta tecnoloxía, amplamente probada en mercados de alto rendemento, os criadores austríacos poderán contar cunha ferramenta clave para a planificación estratéxica dos seus rabaños. As vantaxes van máis aló da eficiencia reprodutiva: o uso de seme sexado contribúe a reducir o número de nacementos non desexados, minimizar o descarte de animais e promover unha produción máis sostible, tanto desde o punto de vista económico como ético.

Novas oportunidades, futuro asegurado

“Coa apertura do noso laboratorio de sexado, creamos novas posibilidades para os criadores en Austria e moito máis alá”, explican o director xerente Mag. Peter Kreuzhuber e o presidente Clemens Blaimauer. “O noso enfoque está na calidade, a eficiencia e o compromiso claro co futuro da gandería.” Esta nova infraestrutura, completamente integrada cos procesos de selección xenética e control de calidade de genetiX Austria GmbH, convértese nunha ferramenta fundamental para asegurar a competitividade internacional da gandería austriaca.

Seme sexado “Feito en Austria”, dispoñible moi pronto

En poucas semanas comezará a comercialización das primeiras porcións de seme sexado “Made in Austria”, dispoñibles tanto en versións femia como macho, con distintas concentracións que se adaptan ás necesidades de cada produtor. A oferta estará dispoñible para razas como Fleckvieh, Brown Swiss, Holstein e outras razas do país; e proxéctase unha expansión progresiva cara a outros mercados nos 5 continentes.

Co inicio deste novo laboratorio, os centros de inseminación austriacas reafirman o seu compromiso de dar forma activa á gandería do mañá: con innovación, responsabilidade e visión de futuro. Este é só o comezo dunha nova etapa onde a xenética de precisión, producida en Austria, terá un impacto global.

Dispoñible a través de representantes oficiais en cada país

A distribución do seme sexado producido por GenetiX Austria GmbH realizarase exclusivamente a través dos representantes oficiais de geneticAUSTRIA en cada país, quen garantirá tanto a dispoñibilidade como o acompañamento técnico adecuado para cada cliente.

No caso de España, o socio estratéxico é Ganados Barreira S.L, situado en Bascuas, Lugo. Esta empresa, cunha ampla traxectoria na importación de xenética bovina, non só representa a Austria na comercialización de gando reprodutor Fleckvieh, senón que agora tamén reforza o seu portafolio coa distribución directa de material xenético sexado procedente do novo laboratorio de GenetiX Austria GmbH.

Grazas a esta alianza, os gandeiros españois poderán acceder moi pronto a seme sexado de alta calidade, con respaldo técnico e comercial local, e beneficiarse de todas as vantaxes dunha xenética “Feita en Austria” con estándares de excelencia europeos. Ganados Barreira está preparado para responder as demandas do mercado español, ofrecendo asesoramento integral desde a planificación reprodutiva ata a implementación de programas de mellora xenética.

O noso traballo científico e de séculos de tradición ao seu alcance por medio de:

info@ganadosbarreira.es

+34 699 80 51 81

www.ganadosbarreira.es