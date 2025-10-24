GEA e Bioprana pospoñen a súa xornada técnica Batch Milking e descarbonización a febreiro 2026

O 7 de novembro, o sector lácteo galego e nacional tiña unha importante cita en Muxía, na gandería Pastora, granxa con 8 x DairyRobot R9600 GEA e que traballa co sistema de bacterias da empresa Bioprana. Un escenario perfecto para un evento técnico de nivel.
A xornada, enfocada en explotacións de máis de 250 vacas, contemplaba a presenza de ganderías de diferentes puntos da Península, cunha previsión de máis de 150 asistentes.
O obxectivo era claro, compartir experiencias e perspectivas de futuro dunha forma próxima e práctica.
Aínda que a comunidade galega actualmente está totalmente libre de casos de Dermatose Nodular Contaxiosa e lonxe dos focos detectados en Cataluña, os organizadores decidiron, nun acto de compromiso co sector, pospoñer a data do evento ao 27 de febreiro de 2026.