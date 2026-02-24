GEA consolida o seu posicionamento en sistemas de muxido rotativo en Estados Unidos

GEA reforza a súa posición en sistemas de muxido rotativo en Estados Unidos, consolidando décadas de experiencia, innovación tecnolóxica e un profundo coñecemento das necesidades das grandes explotacións leiteiras.
Durante o exercicio 2025, a compañía rexistrou no mercado estadounidense a entrada de pedidos de 26 sistemas de muxido rotativo, que suman ao redor de 2.400 postos de muxido, cun tamaño medio de 92 postos por rotativa. Estas cifras reflicten a forte aceleración do mercado e a clara aposta dos produtores por solucións GEA, capaces de xestionar grandes volumes de animais con enorme eficiencia.
A implantación das rotativas GEA esténdese hoxe por todo o territorio estadounidense, desde a Costa Oeste ata o Medio Oeste e a Costa Este, o que demostra a versatilidade e adaptabilidade destas solucións a diferentes tamaños de granxa e modelos produtivos. Neste contexto, destaca especialmente o éxito da rotativa GEA T8000, un sistema que está a gañar unha rápida adopción e “despegando” no mercado norteamericano como referencia en muxido rotativo de alto rendemento.
Crecemento na Península Ibérica
Na Península Ibérica, son varios os clientes que se suman ao máis dun cento de salas rotativas que están en funcionamento actualmente. En Galicia, atopamos un proxecto integral con sala de 60 prazas na Coruña, e un proxecto de rotativa de 40 en Lugo.
Castela e León, pola súa banda, terá unha nova instalación de 32 postos en Palencia e outro proxecto integral con sala de 80 prazas en Valladolid. Huesca suma un novo proxecto de 60 prazas. Cataluña tamén se mantén activa, con proxectos de 60 prazas. E tamén, no noso país veciño, Portugal, acometerase un importante proxecto cunha sala de 60 postos.
Isto reflicte como o mercado Ibérico, para explotacións de gran tamaño, segue o modelo americano, coa adquisición de máquinas robustas e con capacidade de muxir unha gran cantidade de vacas.
Estas instalacións poñen de manifesto a escala industrial e o alto grao de automatización das rotativas GEA, deseñadas para garantir un fluxo continuo de vacas, tempos de muxido optimizados e unha operativa estable. A tecnoloxía integra solucións avanzadas de identificación animal, control do proceso de muxido e xestión de datos en tempo real, permitindo aos gandeiros maximizar a produtividade e mellorar a toma de decisións.
As propias experiencias dos gandeiros reforzan o valor diferencial desta tecnoloxía. Steve Abel, de Abel Dairy Farms (Wisconsin), destaca o impacto positivo no benestar animal e a eficiencia do proceso: «O fluxo de vacas e a comodidade dentro da rotativa son excepcionais. As vacas entran tres veces ao día e o sistema é capaz de muxir ata 550 vacas por hora, cunha nova vaca subindo á plataforma cada 5,3 segundos».
Pola súa banda, Reese Burnett, de Burnett Dairy (Wyoming), subliña a tranquilidade da contorna de muxido: «Encántame a sala rotativa. As vacas están máis tranquilas. Cando estás no centro e ves entrar ás vacas, acougadas e rumiando, sabes que están cómodas, e iso é unha moi boa sensación».
Desde o punto de vista do deseño e a ergonomía, AJ Leonard, de Double L Dairy (Wisconsin), pon en valor a tecnoloxía de axuste: «Gústame moito o brazo, xa que o axuste é máis natural. Non hai botóns que pulsar e todo resulta máis ergonómico, o que facilita o traballo e reduce o esforzo do operario».
Estas valoracións poñen de manifesto o alto grao de automatización, fiabilidade e orientación ao benestar animal das rotativas GEA, deseñadas para garantir un fluxo continuo de animais, tempos de muxido optimizados e unha operativa estable mesmo en explotacións de gran tamaño.
O éxito de GEA é o resultado dunha estratexia baseada na innovación constante, a calidade das súas solucións e un acompañamento integral ao cliente, desde o deseño do proxecto ata o servizo posvenda. Con iso, a compañía reafirma o seu papel como socio tecnolóxico clave para o presente e o futuro da industria láctea a nivel mundial, e como referente global en tecnoloxía de muxido rotativo