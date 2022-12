As ganderías pequenas cobran ata 15 céntimos menos por litro de leite que as grandes

O mesmo leite, a mesma bacterioloxía, as mesmas calidades de graxa e proteína, e vendido á mesma industria láctea, pero unha granxa cobrouno o pasado mes de outubro a 44 céntimos o litro e outra gandería veciña a 59. Ata 15 céntimos de diferencia en litro que non teñen máis xustificación para a industria láctea que o tamaño da granxa.

Esta é a realidade que se vive no sector lácteo de Galicia, e tamén de España, dende o mes de xuño, cando ante a baixada da produción de leite as industrias comezaron unha carreira de prezos para garantir o aprovisionamento de materia prima, pero realizando as mellores ofertas ás ganderías de maior tamaño.

Así o reflicte o último informe do Fondo Galego de Garantía Agraria (FOGGA): Se en xaneiro deste ano a diferenza de prezo entre as ganderías máis pequenas, as do estrato 1 -de menos de 100.000 litros anuais de produción- e as de maior tamaño, as do estrato 6 -con máis de 700.000 litros- era de algo menos de 5 céntimos en litro -31,48 € por litro fronte a 36,63- no mes de outubro disparouse a 10 céntimos -44,17 euros por litro para as máis pequenas, fronte a 54,69 para as de maior tamaño- Unha diferencia que segundo Óscar Pose, responsable de Unións Agrarias para o sector lácteo, “chega ata os 15 céntimos nas ganderías de máis de 1 millón de litros, ás que as industrias lácteas lle están a pagar ata preto de 60 céntimos o litro”.

Deste xeito, se ben é certo que o prezo medio do leite aumentou para todas as granxas, houbo importantes diferencias segundo o tamaño. Así, e tal como reflicten os datos do FOGGA, dende xaneiro a outubro o prezo ao que cobran o leite as ganderías máis pequenas, as dos estratos 1 e 2, incrementouse nun 40,17 e nun 42,62% respectivamente. Porén, as dos estratos 5 e 6 viron incrementados os seus prezos nun 45,88 e nun 49,30%, respectivamente. En porcentaxe non parece moito -a diferencia porcentual entre as que máis cobran e as que menos pasou dun 16% en xaneiro a un 20% en outubro- pero cuantitativamente a diferenza é moi significativa.

“É unha diferenza de prezos que non se xustifica”

“Até o de agora había unha diferencia de 3 a 4 céntimos en litro entre as granxas máis grandes e as máis pequneas, polos maiores costes de recollida para as ganderías de menor tamaño, pero o diferencial que hai neste momento non se xustifica. Así, dáse o contrasentido de que hai industrias lácteas que compránlle o leite ás ganderías que máis están cobrando por litro en Galicia e ás que menos o están cobrando, por esa carreira por asegurarse o subministro”, esegura Óscar Pose.

Unha carreira na que as industrias lácteas premian ás granxas de maior tamaño, algo que pode ser entendido do punto de vista empresarial pero non socialmente, xa que penaliza o mantemento do maior número posible de ganderías, e polo tanto de poboación e de paisaxe coidada, no rural.

Neste sentido, o representante de Unións Agrarias lembra que “hai que ter en conta que as ganderías dos estratos 5 e 6 concentran case o 70% da produción de leite en Galicia e o estrato 6, aínda que representa só o 15% das ganderías, supón xa o 53% da nosa produción de leite”.

No mes de xaneiro as industrias empezarán a presentar as novas ofertas de contratos lácteos para o 2023 e veremos se esta tendencia se corrixe ou se mantén.