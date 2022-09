Ganderías galegas copan os primeiros postos no ranking español de xovencas xenómicas

A Confederación de Asociacións de Frisoa Española (CONAFE) acaba de publicar a actualización das probas xenómicas de femias correspondentes ao mes de setembro.

Nesta ocasión, e como xa vén sendo habitual, os primeiros postos destas futuras nais, están copados por ganderías galegas. Así, a mellor xovenca por ICO, LSCG 102 PINKFLOYD 883 ET, con nada menos que 5603 puntos e que pertence a Gandería Landeira SC, de Santa Comba (A Coruña). Trátase dun animal xestado mediante fecundación in vitro por Xenética Fontao. A segunda xata no ranking, PH RAISA 50 REDE ET, tamén pertence á mesma gandería coruñesa, e foi puntuada por CONAFE con 5323 puntos GICO. En canto á terceira posición, ocúpaa CMP HELA 3 BARTENDER ET, con 5278 puntos. Este animal pertence á sociedade formada polas ganderías galegas Mirón, Pistulario e Cunordam.

Este é un resumo das 25 mellores xovencas xenomicas por ICO:

Consulta aquí os resultados completos das Mellores #Xato Xenómicas de España:

