As ganderías deberán contar cun Plan de Benestar Animal elaborado polo veterinario da explotación

A nova normativa prohibe que as tenreiras de máis de dous meses permanezan en boxes individuais, que non poderán ser opacos, senón de tabiques perforados que permitan un contacto visual e táctil directo entre os animais

O Boletín Oficial do Estado publicou este mércores o Real Decreto 159/2023, que crea algunhas novas ferramentas co fin de mellorar o benestar animal nas granxas, así como para facilitar os controis oficiais que levan a cabo as autoridades competentes.

En particular, o real decreto publicado modifica varias normas en materia protección dos animais nas granxas, así como de información da cadea alimentaria e sobre o sacrificio de urxencia na explotación.

Esta nova norma forma parte do paquete lexislativo de acompañamento do Plan Estratéxico para a aplicación en España da PAC e supón un reforzo da normativa de benestar animal

Co obxectivo de asegurar a mellora dos procesos internos das granxas, esténdese a obriga de dispoñer dun plan de benestar animal a todas as explotacións a partir de certo tamaño, que queda establecido a partir de 5 UGM para explotacións de gando bovino, equino, ovino e caprino e en 5,1 UGM en caso de explotacións porcinas en extensivo.

Será obrigatorio en 2027

O veterinario da explotación será o encargado de elaborar este plan, adaptado a cada granxa, co que se estende o uso desta ferramenta que xa existe nas granxas de porcino intensivo e de avicultura. Os titulares das granxas dispoñerán de 4 anos para elaborar o devandito plan.

O contido mínimo do Plan de benestar animal deberá incluír unha descrición das condicións estruturais e ambientais da explotación; unha avaliación de factores de risco para o benestar dos animais, incluíndo o risco de desastres naturais (tales como inundacións, terremotos ou incendios) de acordo coas características do lugar onde se atopa a explotación; así como un plan de acción con medidas a adoptar sobre os riscos identificados.

Os reais decretos de ordenación de granxas porcinas e avícolas xa estableceran a obrigatoriedade de que o titular dispoña dun Plan de benestar animal, que agora se estende ao resto de especies

“Xa se estableceu, para as granxas porcinas intensivas e para as granxas avícolas, a obriga de dispoñer dun plan de benestar animal, a partir de certo tamaño de granxa. Considérase necesario estender este precepto a todas as granxas”, explica o Ministerio de Agricultura no Real Decreto publicado este mércores.

Tenreiras en boxes colectivos

O novo Real Decreto modifica tamén as condicións de cría de tenreiros e establece que “non se manterá encerrado a ningún tenreiro de máis de oito semanas de idade en recintos individuais, a menos que un veterinario certifique que a súa saúde ou comportamento require que sexa illado para que poida recibir un tratamento”.

O establecemento deste límite temporal obrigará a realizar o destete en grupo e non de forma individual, como se realiza ata o de agora na maioría de granxas, cando a idade de amamantamento sexa superior aos dous meses de vida.

Se a idade ao destete supera os dous meses, non poderá realizarse en boxes individuais

En canto ás dimensións dos aloxamentos, a anchura do recinto individual dun tenreiro deberá ser, polo menos, igual á altura do animal na cruz estando de pé e a súa lonxitude deberá ser, polo menos, igual á lonxitude do tenreiro medida desde a punta do nariz ata o extremo caudal do isquion e multiplicada por 1,1.

Ningún aloxamento individual para tenreiros, con excepción daqueles nos que se ille aos animais enfermos, deberá dispoñer de paredes sólidas, senón de tabiques perforados que permitan un contacto visual e táctil directo entre os animais.

No caso dos tenreiros criados en grupo, o espazo libre de que dispoña cada animal deberá ser igual, polo menos, a 1,5 metros cadrados para cada tenreiro de peso vivo inferior a 150 quilogramos; polo menos, de 1,7 metros cadrados para cada tenreiro dun peso en vivo igual ou superior a 150 quilogramos pero inferior a 220 quilogramos; e, polo menos, de 1,8 metros cadrados para cada tenreiro dun peso en vivo igual ou superior a 220 quilogramos.

Rexistro de baixas

Do mesmo xeito, as explotacións deberán rexistrar todos os falecementos de animais producidos e as súas causas para descartar que estas sexan debidas a malas prácticas ou instalacións inadecuadas. “A mortandade nas granxas é un dato importante xa que unha mortandade anormal pode ser indicador de falta de benestar.

Por tanto, é necesario asegurar que se rexistran as baixas que se producen nas explotacións. A normativa sectorial sobre porcino e aves de curral así o establece e faise necesario estender este requisito a outras producións de animais vertebrados, en particular a aquelas en que non existe un rexistro individualizado dos animais”, argumenta o Ministerio de Agricultura.

Centro Nacional de referencia con sede en Barcelona

No ámbito do control, a normativa prevé a creación formal da mesa de coordinación sobre benestar e protección dos animais e establécese a existencia dun centro nacional de referencia para o ámbito gandeiro e acuícola, para o que foi designado o Instituto de Investigación e Tecnoloxía Agroalimentaria de Catalunya (IRTA), en consorcio coa Universidade Autónoma de Barcelona, por un período de dous anos.

Normativa europea dentro do paquete lexislativo da nova PAC

Así mesmo, modifícanse todos os reais decretos sobre protección de animais nas granxas (os relativos a condicións xerais e os de cría de tenreiros, galiñas poñedeiras, porcos e pitos de carne), a fin de adecualos á normativa comunitaria en aspectos formais, como os relativos aos informes dos resultados dos controis e outros aspectos técnicos administrativos.

Esta nova norma forma parte do paquete lexislativo de acompañamento do Plan Estratéxico para a aplicación en España da Política Agraria Común (PAC) e supón un reforzo da normativa de benestar animal desde distintos aspectos da coordinación administrativa e da operativa nas propias granxas, de maneira complementaria á recente modificación da normativa de sanidade e protección no transporte (Real Decreto 990/2022, do 29 de novembro).