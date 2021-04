Gandería Vence, a granxa dun dos promotores do cooperativismo gandeiro en Galicia

José Vence Deza, coñecido entre os seus veciños de Rodeiro por Pepe ou directamente polo seu apelido, é un dos nomes vinculados ó cooperativismo agrario neste concello pontevedrés. El foi un dos promotores da cooperativa O Rodo, fundada a comezos dos 80, e que hoxe é unha das entidades agrarias destacadas do centro de Galicia cuns 360 socios e preto de 200 ganderías de leite asociadas.

Tras estar emigrado en Suíza de mozo, Pepe regresou a Rodeiro e implicouse tanto na gandería familiar de vacún de leite coma no cooperativismo. Na gandería centrouse nunha produción en convencional durante anos, pero hai xa preto de 7 que decidiu dar o paso a ecolóxico. “Nós realmente xa pastoreabamos e estabamos facendo case un manexo en ecolóxico, polo que nos decidimos a dar o paso”, explica Vence.

“Vimos que xa había uns prezos competitivos para o leite ecolóxico e como xa estabamos levando as nosas vacas ó pasto, decidímonos a dar o paso”

Foi unha charla informativa organizada pola cadea Lidl e Leche Celta na localidade veciña de Lalín o que o acabou de convencer. “Vimos que xa había uns prezos máis competitivos para o leite en ecolóxico, xa que nos primeiros anos case te empeñabas producindo en ecolóxico”, comenta. Hoxe síntese conforme de ter dado o paso, aínda que iso supuxo algúns cambios, sobre todo na produción de forraxes.

O Carballo, unha aldea propicia para o pastoreo

Vence ten un rabaño dunhas 43 vacas en muxido, ás que se suman outras 25 entre xovencas, recría e vacas secas. A maior parte son de raza frisoa aínda que tamén ten algún cruce de Pasiega e Jersey, sobre todo polas calidades do leite que ofrece esta raza. Dende que está en ecolóxico a súa produción sitúase arredor dos 900 litros ó día, cunhas calidades de 4% de graxa e un 3,28% de proteína. “Co cambio tivemos unha baixada na produción de leite, ó reducir o número de animais para axustarnos ás esixencias pola superficie de terra que traballamos. Ademais baixaron os litros de leite por vaca”, recoñece.

Con todo, ve positivo estar en ecolóxico e afirma que é un sistema para o que a súa granxa e terras se prestan. “Noutras ganderías é máis complicado producir en ecolóxico, pero no noso caso boa parte das fincas están preto da granxa e ademais non temos que cruzar estradas con tráfico cando levamos as vacas dunha leira para outra”, comenta. Así, as vacas en produción pasan boa parte do día fóra, logo de ser muxidas, e tanto a recría como as vacas secas adoitan mesmo durmir no prado boa parte do ano, aínda que tamén teñen unha parcela adaptada e cun cuberto onde poden estar nos días máis duros do inverno.

Boa parte da base territorial que manexa a gandería atópase nas inmediacións da granxa, sen ter que trasladar o gando por estradas con tráfico

Nesta aldea da parroquia de Álceme, deron os primeiros pasos para ter a terra concentrada xa nos anos 60. “Unha das tres familias da aldea decidiu marchar e vender a terra, as outras dúas mercámoslla xa vendo as que mellor se prestaban para xuntar coas nosas leiras”, recorda Vence. Con todo, a comezos dos anos 80 na aldea do Carballo volveuse afrontar unha reordenación coa que abriron novos camiños e tamén transformaron en labradío boa parte das leiras. Hoxe, a gandería manexa unhas 37 hectáreas de terreo, só 2 delas alugadas.

Cambios no manexo da terra

Ó comezar a producir baixo o selo ecolóxico tiveron que introducir tamén un manexo diferente da terra. “Nos primeiros anos de transición a ecolóxico aínda seguimos a botar millo, pero coa limitación dos herbicidas tradicionais non conseguimos facerlle fronte a outras herbas como os farnelos, que terminaban por cubrir a parcela e non deixar saír adiante o millo, polo que decidimos deixar de meter silo de millo. Non creo que o volvamos botar máis, a experiencia foi moi mala”, detalla.

Agora os esforzos céntranse en ter as pradeiras nas mellores condicións todo o ano e en dispoñer dun bo forraxe de herba e en cantidade suficiente. “Temos pradeiras nas que é máis difícil traballar con maquinaria pesada, pola orografía do terreo e esas tentamos que as pazan as vacas no canto de segalas”, explica. No resto, adoitamos sacar 3 cortes, dous de silo e un para seca.

“Como mellor conseguimos regular as variacións que produce o pasto na produción de leite é coa fariña de millo”

Xunto co pasto, o silo, e a herba seca, a ración das vacas en produción compleméntase con entre 7 e 8 quilos de fariña e penso. “Como mellor conseguimos regular as variacións que produce o pasto na produción de leite é coa fariña de millo. Imos vendo as condicións da pradeira e váiselle variando tamén a ración de fariña”, explica.

O coidado da pradeira xa tiña moita importancia nesta gandería polo pastoreo que facían mesmo cunha produción en intensivo. Co cambio a ecolóxico, ó deixar de producir silo, esméranse por facer un óptimo aproveitamento e mantemento das pradeiras durante todo o ano. Optan por mesturas de Ray grass italiana e inglesa xunto con gramíneas como o Dáctilo e trevo. “Desde que estamos en ecolóxico o trevo rexenérase el só”, apunta Vence.

Boa parte das pradeiras atópanse en zonas húmidas, a carón do río Arnego. Estas parcelas acostuman a ser propicias para obter a sementeira da herba, que logo empregan para resementar o resto de pradeiras. “Sementamos todo coa nosa propia semente e só renovamos a pradeira cando realmente o precisa”, apunta o gandeiro.

Os traballos no día a día da granxa repártenos entre Pepe, a súa muller Marisol e Marcos Vázquez, un empregado que leva xa varios anos coa familia. “Nós sempre tivemos a sorte de contar con traballadores moi implicados, que coidan moi ben dos animais e que case rematan por ser como un máis da familia”, comenta Vence. O reparto das tarefas vaia variando en función das necesidades, porén en rutinas como o muxido sempre acostuman estar dúas persoas.