A gandería de Rubia Galega rende homenaxe aos profesionais xubilados en 2025

A Asociación Nacional de Criadores de Gando Vacún Selecto de Raza Rubia Galega (Acruga) homenaxeou este xoves en Lugo ós profesionais da gandaría que se xubilaron durante 2025. No acto participou a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, que puxo en valor a súa contribución ao mantemento e conservación desta raza autóctona.
Gómez destacou que estes profesionais forman parte da historia da gandaría galega e da propia Rubia Galega, actualmente considerada pola Xunta unha referencia e un motivo de orgullo. A conselleira reivindicou tamén o carácter vocacional do sector, ao sinalar que a gandaría é “unha maneira de vivir e de entender a terra”.
Durante a súa intervención, referiuse á transformación do sector primario e á súa adaptación ás novas tecnoloxías e formas de traballo. Tamén agradeceu o labor desenvolvido nas últimas décadas por César Dorado Pin, que deixa a presidencia de Acruga e que non concurrirá ó proceso electoral que se iniciará en breve.
A Xunta asegurou que manterá o apoio ao sector gandeiro e á posta en valor do produto galego como parte da defensa do rural e da identidade de Galicia.