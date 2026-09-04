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A gandería de Rubia Galega rende homenaxe aos profesionais xubilados en 2025

Acruga celebra a súa asemblea xeral, previa ó inicio do proceso electoral

Campo Galego
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A gandería de Rubia Galega rende homenaxe aos profesionais xubilados en 2025

Acto de recoñecemento ás persoas asociadas de Acruga que se xubilan este ano.

A Asociación Nacional de Criadores de Gando Vacún Selecto de Raza Rubia Galega (Acruga) homenaxeou este xoves en Lugo ós profesionais da gandaría que se xubilaron durante 2025. No acto participou a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, que puxo en valor a súa contribución ao mantemento e conservación desta raza autóctona.

Gómez destacou que estes profesionais forman parte da historia da gandaría galega e da propia Rubia Galega, actualmente considerada pola Xunta unha referencia e un motivo de orgullo. A conselleira reivindicou tamén o carácter vocacional do sector, ao sinalar que a gandaría é “unha maneira de vivir e de entender a terra”.

Durante a súa intervención, referiuse á transformación do sector primario e á súa adaptación ás novas tecnoloxías e formas de traballo. Tamén agradeceu o labor desenvolvido nas últimas décadas por César Dorado Pin, que deixa a presidencia de Acruga e que non concurrirá ó proceso electoral que se iniciará en breve.

A Xunta asegurou que manterá o apoio ao sector gandeiro e á posta en valor do produto galego como parte da defensa do rural e da identidade de Galicia.

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