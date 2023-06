Gandeiros galegos de ovino organizan unha viaxe a Francia para coñecer o seu sector

O percorrido ten programadas unha serie de visitas a gandarías da rexión de Limusin para coñecer diferentes razas ovinas e sistemas de manexo para as mesmas.

Beealia e Ganadería La Cabreta, do concello de Lugo, organizan unha viaxe técnica a Francia enre o 4 e o 8 de setembro, o obxectivo é coñecer o funcionamento do sector ovino francés.

O percorrido ten programadas unha serie de visitas a gandarías da rexión de Limusin para coñecer diferentes razas ovinas e sistemas de manexo para as mesmas. Asistirán de maneira gratuíta ao mercado de sementais de Bellac, unha oportunidade única para mercar machos de razas selectas como a Charollais, Texel, Suffolk ou Charmoise. Todas elas ideais para a monta deste outono. A idea é organizar un transporte a Galicia dos machos mercados.

Tamén se poderá asistir de maneira gratuita ao Salon Tech-Ovin que está considerado como un dos mellores espazos de Europa especializados exclusivamente no sector ovino. As visitas irán acompañadas de experiencias e co goce da gastronomía local. Para todo isto contarase cun equipo de traducción simultánea durante toda a viaxe.

Para inscribirse ou solicitar información contactade co 619 032 791 ou contacto@beealia.com