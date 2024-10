Gandeiros esixen control de fauna silvestre para frear a tuberculose bovina

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos alzou a voz ante a “situación crítica que enfronta a gandería en extensivo debido á tuberculose bovina, cuxa transmisión vese amplificada pola fauna silvestre, especialmente os xabarís”.

De acordo co Informe sobre resultados do Programa Nacional de Vixilancia en Fauna Silvestre de 2023, o xabaril é o principal reservorio non doméstico da tuberculose bovina.

Do total de xabarís analizados, un 12,87% lanzou resultados positivos mediante probas de microbioloxía e seroloxía. En comarcas de Aragón, Madrid, Estremadura, Castela-A Mancha, Castela e León e Andalucía o número de positivos supera ao 50% ou mesmo ao 75%.

O informe subliña que “as positividades atopadas en xabarís nalgunhas zonas indican que os xabarís teñen un papel importante na transmisión da tuberculose ao gando doméstico nesas zonas”. Esta problemática tamén se estende aos cérvidos, cunha positividade total do 17,15% no ámbito nacional. As zonas máis afectadas concéntranse no suroeste da península, onde o contacto entre fauna silvestre e gando en extensivo é frecuente.

“Se vísemos estas porcentaxes en vacún as administracións estaríanse a botar as mans á cabeza, pero estas especies están a convivir e reinfectando ao noso gando en extensivo e séguesenos esixindo o sacrificio continuo de animais e restricións a movementos que provocan números vermellos nas nosas granxas”, sinalou Alfredo Berrocal, representante de sectores gandeiros da Unión de Uniones.

Segundo Berrocal, resulta “absurdo restrinxir os movementos de animais recentemente saneados cando os xabarís campan ás súas anchas e resulta practicamente imposible illalos e evitar que entren nas nosas granxas”.

O impacto negativo da fauna silvestre

Segundo o informe de 2023 do Programa de Vixilancia e Erradicación da Tuberculose Bovina, a fauna silvestre é responsable do 44% dos casos de infección, fronte a outros factores cuxa incidencia é moito menor.

Con todo, rexións como Andalucía, Estremadura, Madrid e Castela-A Mancha presentan porcentaxes de cumprimento na toma de mostras de vixilancia moi por baixo dos obxectivos: Andalucía, por exemplo, só cumpre nun 27% do PATUBES en xabaril, sen realizar probas en cervo; Castela-A Mancha si cumpre nun 57% para xabarís, pero en cervos o cumprimento é nulo.

A organización agraria critica o “desleixo das administracións” á hora de cumprir os seus propios obxectivos, mentres que aos gandeiros impóñenselles sacrificios, inmobilizacións e outras medidas que desestabilizan ás ganderías.

“Esta dobre política de erradicación en gando vacún e vixilancia (incumprida) en fauna silvestre está a levar a gandeiros, comarcas e rexións enteiras a situacións desastrosas polas severas medidas contra a tuberculose nun gando que se reinfecta dunha fauna descontrolada; se as administracións non actúan para controlar a enfermidade en fauna, o programa contra a tuberculose perde toda credibilidade para o sector gandeiro e a capacidade de MAPA e Comunidades Autónomas”, conclúen.

Finalmente, a Unión de Uniones insta o Ministerio de Agricultura e ás comunidades autónomas a tomar medidas máis ambiciosas para controlar a situación e solicitan que se promova a investigación no desenvolvemento de vacinas que protexan ao gando, o cal podería reducir a vulnerabilidade do sector fronte a esta enfermidade.