Gandeiros de Ternera Gallega Suprema comezan a vender os seus xatos para fóra de Galicia polos mellores prezos

Explotacións de vacún de carne integradas na asociación Gandeiros Galegos da Suprema están a comercializar directamente os seus animais para fóra da comunidade aproveitando o momento de alta demanda e suba de prezos provocado pola exportación de animais vivos cara a Marrocos.

Esta semana cargáronse dous tráilers cuns 40 animais cada un e os envíos continuarán tamén nas seguintes, segundo confirman desde a directiva da asociación, que é quen se está a encargar de levar a cabo as labores de organización das viaxes.

Somos xa case un cento de gandeiros os que estamos mandando animais para fóra

Os animais son cargados nas instalacións dos mercados de gando de Becerreá e A Fonsagrada con destino a Madrid ou Estremadura, onde son sacrificados para abastecer a distintas cadeas de supermercados.

Unha consecuencia da folga de entregas

A asociación Gandeiros Galegos da Suprema puxo en marcha este verán unha folga de entregas que durou desde o 30 de xullo ao 7 de setembro e que provocou unha acumulación dos xatos nas explotacións.

“Cando demos por finalizada a folga de entrega de animais, o 7 de setembro, celebramos unha nova Asemblea, como cada decisión importante que se toma na asociación, e por maioría decidiuse que había que buscar unha saída fóra aos animais”, explica Santiago Rego, presidente do colectivo.

Gandeiros Galegos da Suprema levaba tempo ameazando por abrir vías de comercialización para os seus xatos fóra da comunidade

“Aquí as industrias estaban convencidas de que se non mataban os nosos xatos durante a folga xa os matarían despois pagando un prezo menor, porque en moitos casos xa se pasaban da idade de sacrificio dos 10 meses para iren marcados como Suprema, por iso optamos por comercializalos fóra de Galicia”, indica.

Peso vivo

Desde Gandeiros Galegos da Suprema levaban tempo ameazando por tomar esta decisión se os matadoiros galegos non atendían as súas demandas, pero até agora non se concretara unha decisión deste tipo.

A decisión da asociación de comercializar directamente está a provocar un forte malestar nos tratantes

Os envíos, que se iniciaron trala finalización da folga, continuaron nas seguintes semanas, cuns 400 animais enviados até o de agora nuns 10 tráilers. “Nós o que facemos é poñer os animais no punto de carga, pésanse na báscula do mercado e súbense aos camións. No momento de cargar faise a factura e o talón e ao día seguinte vas ao banco e cobras”, explica Santiago.

“Os prezos son mellores que os de aquí e ao pagar por peso vivo obtemos maiores ingresos. Cada vez hai máis gandeiros interesados, non só da provincia de Lugo, senón da Coruña. Trouxeron animais incluso desde Malpica e estamos estudando establecer outros puntos de carga para facilitar o transporte dos xatos”, indica Santiago.

Non pode ser que o gandeiro non cobre por determinadas partes do animal, como o rabo, a riñonada, os callos ou a lingua, que despois os matadoiros si comercializaban

“Unha das cousas que sempre pediamos era que os nosos animais foran vendidos a peso vivo, para que non estiveramos a expensas do rendemento da canal por parte do matadoiro, e despois que cada un lle faga o tipo de presentación á canal que queira. Non pode ser que o gandeiro non cobre por determinadas partes do animal, como o rabo, a riñonada, os callos ou a lingua, que despois eles si comercializaban. Co peso vivo o que se consegue é que o gandeiro poida cobrar realmente polo animal que ceba”, defende.

Non desabastecer o mercado galego

Unhas 300 ganderías apuntáronse para facer a folga de entregas en agosto, aínda que despois o seu seguemento foi desigual. “O que pretendiamos coa folga de entregas era un entendemento entre a produción, a industria e a distribución”, explica o presidente de Gandeiros Galegos da Suprema.

O que pretendiamos coa folga de entregas era un entendemento entre a produción, a industria e a distribución

A nosa intención non é sacarlle os animais aos matadoiros de aquí; nós non queremos desabastecer o mercado galego, pero si que valoren os nosos xatos como se merecen. Esta semana mandamos un tráiler para o matadoiro do Baixo Miño, que tiña falta de animais, e foron a peso vivo; é a primeira vez que se consegue”, destaca.

“Sentimos que os nosos xatos son valorados”

“Fóra de Galicia hai aceptación e demanda dos nosos animais. Tratamos de mandar os camións o máis homoxéneos posibles, porque en función das características que teñan van para un lado ou para outro. Estivemos mandando animais para Cáceres e sentimos que os nosos xatos son valorados. En Estremadura hai xatos, pero non teñen nada que ver cos que temos aquí. Están cargando e dicindo que os nosos animais son espectaculares por conformación e engraxamento”, salienta.

A saída de xatos para fóra está a tirar tamén das cotizacións á alza dentro de Galicia, con prezos que chegan a 6,5€ kg/canal nalgunha industria

Desde a asociación Gandeiros Galegos da Suprema están doídos porque desde o Consello Regulador da Indicación Xeográfica Protexida Ternera Gallega, á que pertencen, ninguén se puxo en contacto con eles nin durante a folga de entregas nin agora que están mandando os seus animais para fóra da comunidade. “Non dixeron, nin din nada. Algo terían que preguntarse e reflexionar”, argumentan.

“Ao mandar para fóra perdemos o selo de Ternera Gallega e a axuda dos 200 euros da Xunta, pero recuperámolo no prezo da carne que cobramos. As explotacións onde teñen que ser rendibles é pola vía do prezo de venda dos xatos; é o que sempre defendemos”, conclúe Santiago Rego.