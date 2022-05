Gandeiros de Suprema estudan vender xatos fóra de Galicia se non soben os prezos

Valoran o envío de animais a matadoiros doutras comunidades se obteñen un prezo maior. A asociación advirte tamén de que considera insuficiente as axudas lanzadas polo Ministerio para compensar o aumento de custos de producción e pídelle á Xunta que saque unha liña paralela que complemente a do Ministerio

Os produtores de carne de Ternera Gallega Suprema que forman parte da asociación Gandeiros Galegos da Suprema están valorando a opción de mandar os seus becerros a industrias de fóra de Galicia ante os “baixos prezos” que, aseguran, están a pagar os matadoiros da comunidade.

“Non se está a cumprir o acordo asinado hai xa máis dun mes e estamos estudando distintas vías para comercializar a nosa carne”, anuncia Santiago Rego, presidente dun colectivo de produtores con máis de 400 socios en toda Galicia.

A asociación decidiu convocar nos vindeiros días unha asemblea extraordinaria para reunir aos seus socios e tomar decisións ao respecto. “Mantivemos xa contactos con matadoiros de Asturias e de León e imos seguir explorando esas vías”, avanza.

Malia que nestes momentos os altos prezos do gasóleo e os custos de transporte xogan en contra do traslado de animais a matadoiros de fóra da comunidade, consideran que esa é “unha das alternativas que temos ante os baixos prezos e a situación de monopolio encuberto que hai en Galicia”.

Á marxe da IXP

O sacrificio dos becerros fóra de Galicia implicaría que non se poderían marcar como Ternera Gallega, xa que a IXP esixe que tanto a cría como o sacrificio se produzan na comunidade, aínda que recentemente flexibilizou as condicións permitindo o despece posterior das canais en instalacións ubicadas tamén fóra de Galicia.

“Está entrando gando de fóra, calificado como añojo, que se está a pagar ao mesmo prezo que os becerros marcados como Ternera Gallega, polo que teremos que reconsiderar se a marca serve para algo, porque agora mesmo non suma”, sostén Santiago.

Retomar as mobilizacións

Ademais de buscar vías para mandar o seu gando para fóra de Galicia, a asociación Gandeiros Galegos da Suprema estuda convocar mobilizacións polo incumprimento do acordo de suba de prezos asinado por produtores, industrias e cadeas de distribución e a difícil situación pola que están a atravesar as explotacións debido ao encarecemento de custos.

“A situación comeza a ser moi límite. O que ía ser unha cuestión de 15 días vaise dilatar varios meses e as explotacións non van poder aguantar. Hai moita xente que está sacrificando vacas, aproveitando que valen ben”, asegura Santiago.

Os produtores de Suprema, que pecharon os matadoiros durante a folga de transporte e levantaron posteriormente o bloqueo como xesto de boa vontade, insisten en que non se está pagando pola Mesa de Prezos, tal como recollía o acordo. “Os matadoiros poñen como desculpa que hai atasco de gando, pero ao consumidor xa lle subiu unha media de 2 euros a carne e esa revalorización non se ve reflectida no produtor, porque a nós diso só nos chegaron 20 ou 30 céntimos”, detallan.

Retraso nas medidas anunciadas pola Xunta

“A portas do mes de xuño, xa tiña que ir collendo outra cor o asunto, pero as ferramentas que a Administración ía poñer en marcha, como o Observatorio de Prezos ou a AICA galega, non acaban de saír e dinnos que aínda se poden retrasar 1 ou 2 meses máis. Sen iso, non se pode obrigar ás industrias a pagar polos custos de produción”, argumentan.

Algúns matadoiros, como o de Tomiño, o de Viana ou Novafrigsa, fixeron pequenas subidas nas últimas semanas achegándose aos prezos fixados en Amio. Sen embargo, os gandeiros insisten en que “non está a cousa normalizada e están cumprindo entre comiñas, porque despois aplican penalizacións de entre 15 e 20 céntimos que acaban rebaixando o prezo”.

Outro dos factores que inflúen en que o acordo non se respecte é o papel dos intermediarios. “Os tratantes, que son os que compran nas explotacións e levan o fluxo de gando aos matadoiros, non participaron na sinatura do acordo e sen iso os gandeiros estamos vendidos”, considera Santiago.