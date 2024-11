Gandeiros de Arzúa e O Pino piden actuacións urxentes da Xunta ante o aumento de ataques dos lobos, incluso dentro dos establos

Unións Agrarias informa de que vense de reunir “cun nutrido grupo de gandeiros afectados este ano por reiterados ataques do lobo na área de Arzúa e O Pino nunha escalada de ataques ao gando das súas explotacións sen precedente”.

Os afectados relataron como “o lobo cambiou a pauta de comportamento e se vai achegando ás cortes nas que incluso se chega a introducir para matar o gando”. Unha situación que xera a súa indefensión ante a imposibilidade dun peche total das parcelas e as instalacións. “Todo isto vai configurando un contexto que só pode ir a peor nos próximos meses polo que varios dos presentes coincidiron na súa vontade de pechar as explotacións por inviables de non tomarse medidas de inmediato, ao non poder soportar ritmos anuais de ataques que en varios casos xa superan a ducia no que vai de ano entre animais mortos e seriamente feridos”, advirten dende Unións.

As explotacións afectadas son fundamentalmente de vacún, tanto de leite como de carne, aínda que tamén houbo baixas de gando ovino, caprino e mesmo equino, así como a desaparición de cans e gatos nas contornas habitadas, incluíndo varias mortes documentadas de cans de garda dos rabaños, como mastíns.

No encontro tomouse a decisión de pedir a implicación da Xunta para poder voltar a unha situación de normalidade. Para iso vaise solicitar nas próximas semanas, avalados por un informe técnico, a activación de accións puntuais de control mediante caza, que se contemplan na propia Orde Ministerial de protección do lobo no listado LESPRE, ao entender tanto os técnicos de Unións como os gandeiros presentes, que se dan as circunstancias de excepcionalidade que figuran no propio LESPRE, que xustificarían a autorización de extracción de exemplares (ataques reiterados ao gando, ineficacia das medidas preventivas e de manexo, non afección de caza de animais puntuais á viabilidade das poboacións locais de lobos).

Neste sentido, dende UUAA lembran que estas medidas de accións puntuais de caza para restaurar a normalidade da convivencia entre as mandas de lobos e a gandeira, “son práctica habitual noutras Comunidades Autónomas lobeiras da cornixa cantábrica, como Asturias ou Cantabria”. Sen embargo, recoñecen que “en Galicia nunca se activaron dende a declaración do LESPRE, polo que non existe un protocolo de autorización da Xunta, que deberá de ser desenvolvido de inmediato pola Consellería de Medio Ambiente, para atender situacións excepcionais como a destas explotacións”.

Por último, dende Unións lembran que “hai que ter en conta que en Galicia as poboacións de lobo non están en risco de conservación, habendo máis lobos en Galicia que en países da UE como Suecia, Finlandia, Portugal ou Francia”. Asemade, advirten de que “no que vai de ano en Galicia, as denuncias por ataques de lobos e as baixas de gando aumentaron case que nun terzo con respecto da media dos anos anteriores”.