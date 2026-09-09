As gandeiras e gandeiros galegos reclaman adaptar o Plan de Abonado ao minifundio

O Colectivo de Gandeiras e Gandeiros Galegos reclama unha adaptación efectiva do Plan de Abonado á estrutura parcelaria da comunidade e máis medios públicos para facilitar o cumprimento da normativa de fertilización sustentable. O sector comparte os obxectivos de protección do solo e das augas, pero advirte de que a aplicación das novas obrigas pode supor unha carga económica e administrativa desproporcionada para as pequenas explotacións.
A obriga de dispoñer dun plan de abonado entrou en vigor, con carácter xeral, o pasado 1 de setembro, no marco do Real Decreto 1051/2022, modificado polo Real Decreto 934/2025. Para o sector, a principal dificultade está na aplicación dunha norma nun territorio marcado polo minifundio e por unha elevada fragmentación das parcelas.
Segundo os datos do Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), na campaña da PAC de 2025 declararonse en Galicia 1.240.640 parcelas, correspondentes a unhas 22.100 explotacións e 470.318 hectáreas. Isto supón unha media de 56 parcelas por explotación. Ademais, o SIGPAC rexistra arredor de 16 millóns de recintos na comunidade, a cifra máis elevada de España.
As gandeiras e gandeiros valoran algunhas das modificacións introducidas polo Real Decreto 934/2025, como o adiamento de determinadas obrigas, a exclusión dos pastos non fertilizados e de pequenas explotacións de secaño ou autoconsumo, ou a posibilidade de manter o caderno de explotación en papel.
Porén, consideran necesario completar estas adaptacións. Entre as súas principais demandas figura elevar os limiares de exención, tanto para as analíticas de solo como para a elaboración do propio plan de abonado, tendo en conta o tamaño das unidades produtivas galegas.
O colectivo reclama tamén que o asesoramento técnico, que será esixible en 2027 nas zonas vulnerables e en 2028 no resto, sexa público, gratuíto e presencial, apoiado na rede autonómica de investigación e extensión agraria. Outra das peticións é integrar a ferramenta gratuíta de cálculo dos plans co SIGPAC e co Rexistro de Explotacións Agrarias (REA), evitando a introdución manual de numerosos recintos.
Finalmente, solicitan unha moratoria sancionadora mentres non estean plenamente operativas a ferramenta de cálculo e as guías oficiais de mostraxe e análise de solos. O sector insiste en que quere cumprir coa normativa e contribuír á protección do territorio, pero reclama que as obrigas sexan proporcionadas á realidade das explotacións galegas e que conten co apoio público necesario.