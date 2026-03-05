Gandeiras 4.0: As mulleres que revolucionan o campo español con valado virtual

Con motivo do Día Internacional da Muller, Nofence destaca o labor de catro gandeiras que están a demostrar que o futuro do sector primario é dixital, sostible e ten nome de muller. Desde os cumes da Serra de Madrid ata os terreos volcánicos de Tenerife, Clara, Esther, Miriam e Jenifer utilizan o valado virtual non só para optimizar as súas explotacións, senón para recuperar algo inestimable: tempo e conciliación.
Catro mulleres, unha tecnoloxía e un cambio de paradigma
Nun sector tradicionalmente masculinizado, estas catro produtoras lideran unha revolución silenciosa. O nexo común é o sistema de valado virtual de Nofence, aínda que as súas historias son tan únicas como as paisaxes que xestionan.
Clara Benito (Madrid): “Bomberas” naturais na Serra
Clara Benito non só cría cabras; é unha xestora da paisaxe. Na Serra de Madrid, o seu traballo é vital para a prevención de incendios, labor pola que foi galardoada co Premio de Innovación da Comisión Europea. Grazas aos colares Nofence, dirixe ao seu rabaño con precisión cirúrxica por faixas devasas. “O valado virtual permítenos traballar de forma moi controlada en zonas estratéxicas, avanzando metro a metro cada día para limpar a matogueira eficazmente”, explica Clara. Para ela, a tecnoloxía converteu un traballo antes escravo nunha profesión do século XXI que respecta a súa vida privada.
Esther Ferrero (Madrid): Rendibilidade e liderado cooperativo
Esther xestiona gandería rexenerativa en Guadalix de la Sierra e lidera unha cooperativa local. Para ela, o valado virtual é sinónimo de eficiencia económica: logrou reducir os seus custos de insumos entre un 40% e un 50%. Ao planificar o pastoreo rotativo por parcelas dixitais, rexenera o solo de forma natural e reduce a dependencia de penso externo. “A tecnoloxía dános unha precisión que antes era impensable, e iso nótase na conta de resultados e na tranquilidade diaria”, afirma Esther, quen xa impulsou que máis da metade dos seus socios cooperativistas adopten este sistema.
Miriam Pérez (León): Tecnoloxía que salva vidas
Miriam representa á nova xeración de gandeiras en Castela e León: moza, tecnificada e decidida a demostrar que o campo e a familia son compatibles. Na súa explotación de vacún, utiliza Nofence para o pastoreo rotativo, pero destaca especialmente a seguridade. “Recibo alertas automáticas se un animal reduce a súa actividade. Isto permitiume detectar partos distócicos en tempo real e salvar vidas que doutro xeito se perderon”, relata Miriam. Como nai, a tranquilidade de monitorizar aos seus animais desde o móbil eliminou horas de vixilancia presencial innecesaria.
Jenifer Santos (Tenerife): Onde as cercas físicas non chegan
Jenifer enfróntase a un desafío extremo: o relevo volcánico de Tenerife, onde instalar cercados físicos é técnica e ambientalmente imposible. O seu labor de pastoreo dirixido en zonas forestais valeulle recentemente un premio á sustentabilidade. “Aquí o terreo non permite valados tradicionais. Con Nofence, dirixo ás cabras a zonas estratéxicas para crear devasas naturais que protexen a toda a comunidade”, explica Jenifer. O seu caso é o exemplo perfecto de como a tecnoloxía permite a xestión ambiental en paisaxes protexidas e de difícil acceso.
Tecnoloxía para humanizar o campo
A historia destas catro mulleres demostra que o valado virtual é máis que unha ferramenta de eficiencia; é un motor de cambio social. Permite xestionar o territorio, previr incendios e mellorar o benestar animal, pero, sobre todo, outorga ás gandeiras a liberdade para ser líderes e emprendedoras sen renunciar á súa vida persoal.
Neste 8 de marzo, os seus testemuños son un recordatorio de que a innovación tecnolóxica no sector agropecuario tamén consiste en decidir quen participa e baixo que condicións. En Madrid, León e Tenerife, a resposta xa é dixital.
Acerca de Nofence
Nofence é o primeiro sistema comercial de valado virtual para gando do mundo, fundado en Noruega. Desde que comezou o seu uso comercial en 2016, a tecnoloxía desenvolveuse en estreita colaboración cos gandeiros para fomentar o benestar animal, o uso sostible da terra e a xestión eficiente do gando.
Hoxe en día, Nofence opera en seis mercados: Noruega, España, Reino Unido, Irlanda, Suecia e Estados Unidos, e vendeu máis de 200.000 colares en todo o mundo.
Nofence apoia ao sector agrícola español permitindo patróns de pastoreo dinámicos que se adaptan ás necesidades tanto do gandeiro como da terra. Ao eliminar a necesidade de valado físico, as operacións diarias son máis predicibles, e promóvese unha xestión sostible do terreo e o benestar animal.