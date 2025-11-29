A gandeira María Ferreiro é elixida nova secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego

O Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas (SLG-CCLL) vén de celebrar o seu XI Congreso no Auditorio de Lalín, baixo o lema Fortalecendo o SLG para unha Galiza labrega con futuro. Unha xornada fundamental para a organización na que se definiu o porvir dos vindeiros catro anos e á que asistiron arredor de 400 persoas delegadas e convidadas. Cambios na Secretaría Xeral, creación da Secretaría da Acción Sindical, necesidade de organización comarcal, afán de colectividade, alianzas e loita por unha Galiza labrega rural e viva.
Cambios na Secretaría Xeral e creación da Secretaría da Acción Sindical
Despois de trece anos á fronte do Sindicato Labrego Galego, a gandeira e produtora de faba de Lourenzá, Isabel Vilalba Seivane, deixa a Secretaría Xeral -pero non o equipo, xa que seguirá formando parte do SLG e da Dirección e Executiva Nacional- e colle o seu relevo a gandeira de vacún María Ferreiro Santos, natural de Curtis (Teixeiro), que foi, até o momento -tamén dende hai trece anos- a responsábel da Secretaría das Mulleres da organización.
Ademais, polas múltiples funcións que se exercen dende a Secretaría Xeral, dende o SLG decidiuse crear unha nova Secretaría, a Secretaría de Acción Sindical, que traballará de maneira conxunta coa Xeral “para abarcar todos os retos que temos como organización -máis aínda nun contexto onde as administracións públicas non escoitan ás labregas, aos labregos nin ás propias organizacións-“. O apicultor de A Pontenova, Brais Álvarez López -que foi até o de agora o responsábel da Secretaría da Mocidade e o coordinador do Sector da Carne- é a persoa escollida para o cargo.
Foron renovados tamén os órganos de dirección sindical, ficando elixidas as persoas que integrarán a Dirección e Executiva Nacional.
Fortalecendo o SLG para unha Galiza labrega con futuro
Foi a de hoxe unha xornada emotiva para as persoas que forman parte do Sindicato Labrego Galego. Festexeraon o seu XI Congreso logo de cumprir, o pasado 2023, 50 anos loitando por un medio rural vivo e polas labregas e os labregos de Galiza. Logo de lembrar os últimos catro anos da actividade política e sindical da organización, durante o Congreso debullaron entre a súa afiliación o relatorio sindical e organizativo que marcará as liñas a seguir no futuro, e detéronse tamén no informe político e sindical dos diferentes sectores (carne, viño, sectores vexetais e leite).
María Ferreiro, nova Secretaria Xeral do SLG
No seu discurso de peche, a gandeira de Curtis fixo fincapé na urxencia do relevo xeracional. “Temos unhas taxas de envellecemento nas granxas importante, de cada dez labregas que saen da actividade agraria entrarán soamente tres”, afirmou, destacando a importancia de fomentar políticas públicas que poñan a vida das persoas no centro. “Por un lado teñen que manter a continuidade dos activos existentes no rural, conversando e mantendo o número de granxas, e non concentrando o número de animais; e por outra banda, incorporar novas persoas labregas que axuden a frear a diminución de persoas produción alimentos no noso territorio e freen o abandono do rural”.
Para lograr dito cometido, Ferreiro mencionou algúns dos puntos nos que cómpre que incidan estas políticas públicas, como son as canles de comercialización, a lei da cadea, a dispoñibilidade de terra, a dispoñibilidade de vivenda; “e tamén a importancia de atender ás loitas que temos activas na actualidade como é o caso da macrocelulosa de ALTRI, os eólicos, a recuperación de feiras e mercados, as incorporacións ao sector agrario e o fomento dos obradoiros de transformación colectiva”, entre outros.
A Política Agraria Común (PAC) foi outra das problemáticas á que aludiu a nova Secretaria Xeral do SLG. “Estamos ante unha nova proposta da Comisión Europea para o novo período da PAC. Hai un recorte importante de fondos e tamén hai unha perda de peso nesta política comunitaria, e polo tanto, unha perda de peso na produción de alimentos en Europa”, denunciou. “Xunto aos recorte da PAC, as labregas e os labregos asistimos ao perigo dos tratados de libre comercio, como é o caso do MERCOSUR, tratados que nos quitan Soberanía Alimentaria”, engadiu.
María Ferreiro citou tamén á crise climática, ao avance do militarismo e detívose na lei da cadea. “Existe unha lei da cadea que di que non podemos vender a perdas, unha lei aprobada pero que está a incumprirse constantemente. Os propios contratos onde reflicten o prezo veñen cunha anexo que afecta libremente a esa proposta de prezos de condicións. Temos que ter un sector que non venda a perdas e lonxe de desanimarnos temos que seguir loitando e organizándonos dende o local e o comarcal, con xuntanzas periódicas para falar das problemáticas e necesidades”, reforzou.
Nese senso, a nova Secretaría Xeral definiu ao Sindicato Labrego Galego como organización “imprescindíbel para defender o país e a nosa terra”, e resaltou tamén a importancia de formarmos parte de La Vía Campesina, organización a nivel mundial que loita polos dereitos labregos, e de tecermos alianzas con outras entidades afíns -moitas delas presentes no XI Congreso-.
“Hoxe vimos de aprobar unha folla de ruta para os vindeiros catro anos onde dicimos en voz alta e clara que temos que ser oídas en todo o que afecta ás nosas vidas e territorios. Queremos seguir producindo alimentos e mantendo continuidade nunha Galiza labrega, rural e viva. O traballo de todas as persoas que formamos parte do SLG conquistaremos o noso propio futuro. Nos espazos e nas rúas a nosa voz ten que escoitarse. Globalicemos a loita, globalicemos a esperanza”, así pechou o seu discurso María Ferreiro Santos.
Brais Álvarez, responsábel da nova Secretaría de Acción Sindical
O mozo apicultor de A Pontenova é a persoa responsábel desta nova Secretaría, creada para dar apoio á Xeral. En palabras de Álvarez: “Se a nosa voz quere ser oída ten que haber unha maior mobilización social, por unha parte, pero tamén unha organización e traballo de base”, insistiu. “O eixe de base da Secretaría de Acción Sindical vai ser externo, proxectar ese mal estar que as labregas e os labregos que formamos parte do Sindicato Labrego Galego temos cara ás administración por todo o que falamos durante o día de hoxe no XI Congreso, pero tamén partir do que para nós é a chave dos cambios que queremos, que é a organización comarcal e ter voz tamén neses ámbitos”, aseverou Álvarez, quen se sente con moita responsabilidade por facer fronte ao cargo pero tamén con moitas ganas e ilusión. “Hai moito que facer se queremos ter un futuro digno, tecer rede, tecer equipas e autoorganizarnos para defender o futuro das nosas granxas”.
Pola mañá, Brais Álvarez -até o de agora responsábel da Secretaría da Mocidade, tamén falou no seu discurso da urxencia de mudar o rumbo das políticas agrarias no que se refire ás mozas e aos mozos e á súa incorporación á actividade agraria, entendéndoa como unha das principais problemáticas do abandono do rural. “As políticas agrarias para incentivar o relevo xeracional e o mantemento das granxas levan décadas fracasando”, esclareceu. “A pesares de ser un tema recorrente nos discursos políticos, os feitos non se corresponden con esas palabras e seguimos sen ter políticas que realmente axuden a manter as granxas abertas, faciliten a incorporación de mozas e mozos, faciliten o acceso a terra, conserven esta ou garantan prezos xustos”, dixo.