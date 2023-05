As gandarías galegas apenas se beneficiarán das axudas do Goberno central pola seca

A orde de axudas do Goberno central publicada hoxe no BOE confirma que os 355 millóns de axudas para o sector gandeiro priorizarán aos produtores das comunidades autónomas máis afectadas pola seca.

O Boletín Oficial do Estado publica este venres a orde de axudas extraordinarias do Goberno Central ao sector agrícola e gandeiro para paliar os efectos da seca confirmando o que xa se temía: Os 355 millóns de euros en axudas aos gandeiros de vacún de leite, vacún de carne, ovino e caprino para compensalos pola seca e o aumento de custos de produción beneficiarán principalmente aos produtores das Comunidades Autónomas máis afectadas pola seca en 2023: é dicir, Andalucía, Aragón, Castela-A Mancha, Cataluña, Estremadura, Rexión de Murcia e Comunitat Valenciana. Pola contra, as gandarías situadas en Galicia, Principado de Asturias, Illes Balears, Cantabria, Euskadi e Canarias apenas recibirán axudas.

Como se repartirán as axudas por sectores gandeiros?

Os 355 millóns de euros repartiranse en contías estimadas de 197 millóns de euros para os produtores de carne de vacún (vacas nutrices), 117,4 millóns de euros para os produtores de carne de ovino e caprino, 17, 4 millóns de euros para os produtores de leite de vaca, e 2322 millóns de euros para os produtores de leite de ovella e cabra.

Canto recibirán de axudas as gandarías en cada comunidade autónoma?

A) Comunidades con alta afectación da seca:

Para as explotacións que conten coa maior parte de animais potencialmente subvencionables na campaña 2022 nas comunidades autónomas establecidas nas zonas de afección alta (Andalucía, Aragón, Castela-A Mancha, Cataluña, Estremadura, Rexión de Murcia e Comunitat Valenciana), os importes das axudas serán os seguintes:

157 euros por vaca de carne (nutriz).

18 euros por ovella e cabra de carne.

61 euros por vaca de leite.

11 euros por ovella e cabra de leite.

b) Comunidades con afectación media da seca:

Para as explotacións que conten coa maior parte de animais potencialmente subvencionables na campaña 2022 nas comunidades autónomas establecidas nas zonas de afección media ( Castela e León. Comunidade de Madrid. A Rioxa. Comunidade Foral de Navarra), recibirán como máximo unha axuda de até o 50% dos importes previstos para cada especie e orientación produtiva no apartado a):

176,5 euros por vaca de carne (ama de cría).

9 euros por ovella e cabra de carne.

30,5 euros por vaca de leite.

5,5 euros por ovella e cabra de leite.

c) Comunidades con afectación baixa da seca:

Para as explotacións que conten coa maior parte de animais potencialmente subvencionables na campaña 2022 nas comunidades autónomas establecidas nas zonas de afección moderada (Galicia, Principado de Asturias, Illes Balears, Cantabria, Euskadi e Canarias) até o 25 % dos importes previstos para cada especie e orientación produtiva no apartado a):

38 euros por vaca de carne (ama de cría).

4,5 euros por ovella e cabra de carne.

15 euros por vaca de leite.

2,75 euros por ovella e cabra de leite.

Máximo de axudas por produtor:

Para os produtores de leite de vaca establécese un máximo de 725 animais subvencionables por beneficiario.

Os produtores de vacas nutrices (gandarías de carne) percibirán o 100% dos importes mencionados nos parágrafos anteriores para as 250 primeiras vacas, e un 50% dos mesmos desde a 251 até a totalidade do seu censo.

Os produtores de ovellas e cabras percibirán o 100% dos importes respectivos para os primeiros 2.000 animais, e o 50% dos mesmos para o resto dos seus animais elixibles.

No caso de que cos importes unitarios establecidos se superase o importe estimado para cada grupo de produtores, poderanse alterar ditos importes por grupo sempre que dita alteración non implique a superación da contía total máxima da axuda. No caso de que non resultase posible a alteración mencionada, realizarase un axuste lineal dos importes unitarios.

Non se concederán axudas cando o importe a percibir por beneficiario resulte inferior aos 200 euros.