Galiforest Abanca 2024 premiará a innovación tecnolóxica no sector forestal

A sétima edición do evento, que se celebrará do 27 ao 29 de xuño, destaca as mellores propostas en maquinaria e procesos forestais

Do 27 ao 29 de xuño, o Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Sergude en Boqueixón acollerá a sétima edición de Galiforest Abanca, un monográfico forestal que destaca por fomentar a innovación no sector. Nesta ocasión, o evento incluirá o VII Concurso de Innovación Tecnolóxica “Galiforest Abanca 2024”, onde se recoñecerán as contribucións máis destacadas en maquinaria, produtos e procesos que sobresaian no seu deseño e calidade de traballo.

O concurso, apoiado pola Feira Internacional de Galicia ABANCA e a Xunta de Galicia, é unha plataforma para promover a investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i) dentro do ámbito forestal. As categorías a concurso inclúen produtos, bens, equipos, instalacións, sistemas, métodos, tecnoloxías e servizos. Un xurado de expertos avaliará as propostas baseándose en criterios como melloras en materiais, fiabilidade, sustentabilidade, seguridade laboral e ergonomía.

As innovacións participantes serán presentadas por empresas e entidades no espazo expositivo do evento, onde os asistentes poderán coñecelos de primeira man. O Premio de Innovación Galiforest Abanca 2024 e diversas mencións especiais serán outorgados na xornada inaugural, poñendo en valor as iniciativas máis prometedoras.

Na última edición, celebrada en 2022, o primeiro premio foi para un método de extracción de resina deseñado para mellorar a produtividade en masas de Pinus Pinaster e Pinus Radiata, desenvolvido por Sinergias Sostenibles Resinforest (Foresin). Tamén se recoñeceu a Timbermatic Maps e Timbermanager de Guifor, unha solución que permite monitorizar o progreso da explotación forestal en tempo real, e o cabezal talador direccional IGSA TCD 400 de Industrias Guerra, destacado pola súa eficacia e posibilidade de orientar a dirección do talado.

Con estas actividades, Galiforest Abanca 2024 non só serve como escaparate para as últimas innovacións, senón tamén como un importante foro de discusión e intercambio para profesionais e empresas do sector forestal galego e internacional.