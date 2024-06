Galiforest 2024 superará os 100 expositores directos, proba da vitalidade do sector

A Feira Internacional de Galicia está a poñer os toques finais á organización da sétima edición de Galiforest, o seu evento monográfico forestal, que terá lugar do 27 ao 29 de xuño. Esta edición, igual que as anteriores, celebrarase en monte, nas instalacións do Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Sergude, en Boqueixón, moi preto de Santiago de Compostela.

Con apenas 15 días ata a apertura, e aínda con posibilidades de aumentar a participación, Galiforest xa conta con máis de 100 expositores directos confirmados, superando os 96 da edición de 2022. Estas empresas e entidades, que inclúen algúns dos actores máis relevantes do sector, ocuparán unha superficie neta que excede os 15.000 metros cadrados, comparado cos 13.726 metros cadrados da última convocatoria.

Este incremento non só reflicte un crecemento respecto á última edición, senón tamén a consolidación de Galiforest Abanca como a feira forestal máis grande de España, reflectindo o amplo respaldo e a vitalidade do sector.

Un programa repleto de actividades

Ademais da exposición, Galiforest Abanca ofrecerá un variado programa de actividades deseñado para atraer tanto a profesionais do sector como a outros perfís interesados, incluídos os estudantes. Entre as actividades programadas figuran demostracións continuas de maquinaria, talleres formativos e o Concurso de Innovación, que pon en valor as novidades e avances no ámbito forestal.

Este certame non só serve como unha vitrina para as últimas innovacións e tecnoloxías forestais, senón tamén como un punto de encontro esencial para o intercambio de coñecementos e a creación de redes entre os profesionais do sector. Galiforest Abanca continúa sendo unha cita ineludible para aqueles vinculados á industria forestal en España, consolidando a súa posición de liderado dentro das feiras especializadas do país.