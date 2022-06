Galicia, unha das Comunidades que menos hectáreas declara na PAC 2022 en relación á súa superficie

Os agricultores e gandeiros españois presentaron no Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) un total de 648.691 solicitudes únicas de axudas da Política Agraria Común (PAC), para o ano 2022, unha vez finalizado o prazo para presentalas. Estas solicitudes únicas inclúen tanto as axudas directas como as medidas de desenvolvemento rural, que se conceden por superficie ou por cabeza de gando. As axudas directas supoñen o pago de 4.856 millóns de euros, que comezarán a abonarse a partir do próximo 16 de outubro.

Este ano, as solicitudes de axuda afectan a 22.250.998,79 hectáreas. Nos datos por Comunidades Autónomas, destaca o feito de que cinco rexións (Andalucía, Castela A Mancha, Castela e León, Aragón e Estremadura) suman ao redor de 18,5 millóns de hectáreas declaradas na PAC, , o que supón o 84% do total de España.

No caso de Galicia destaca o problema estrutural da pouca superficie que declara na PAC: 464.575 hectáreas, das que 292.000 son pradarías permanentes. Comunidades con menos da metade da superficie que Galicia, caso de Mucia ou Navarra, contan pola contra con case tanta superficie acollida á axuda da PAC.

Fonte: FEGA

Aumenta case un 40% a superficie de colza e girasol acollida a axudas da PAC

Por outra banda, destaca o importante aumento na declaración de cultivos de oleaginosas, principalmente girasol e colza, que este ano ascende a 1.024.543 hectáreas, o que supón un incremento de case o 40 % respecto ao ano 2021. Este dato explícase polo importante incremento da superficie sementada debido ás altas cotizacións que están a alcanzar estas dúas oleaginosas e polas medidas tomadas pola Comisión Europea, e aplicadas por España, para paliar as dificultades derivadas da guerra en Ucraína. En concreto, autorizouse que as terras en barbecho, utilizadas habitualmente como superficie de interese ecolóxico para poder optar á axuda ao pago verde, póidanse sementar cos cultivos de maior interese comercial para os agricultores.

Na páxina web do FEGA pódese consultar toda a información sobre o número de solicitudes presentadas nas diferentes comunidades autónomas e o resumo dos cultivos declarados. Na seguinte táboa indícanse, como resumo de toda a información, as solicitudes presentadas e a superficie declarada por comunidade autónoma.