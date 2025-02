“Galicia ten moita calidade de animais nos concursos”

Un dos mellores preparadores do mundo, Alberto Medina, describe a importancia que ten o coidado dos animais desde a granxa ata a pista e resalta a calidade dos exemplares galegos, que sempre chegan ao podio do Nacional

Para lograr ter unha vaca gran campioa nun concurso, hai un traballo que non se ve e moitos profesionais envorcados para que ese exemplar conquiste a pista; aínda que esa preparación non empeza en días antes do certame, senón xa desde o nacemento do animal. Trátase de labores que, en moitas ocasións, non se teñen en conta, pero que levan días.

Entre eses profesionais que lle dedican horas á preparación dos concursos, destaca un nome que se percorreu boa parte do mundo para preparar animais: O asturiano Alberto Medina. Este preparador e manejador profesional, ademais de gandeiro, inspira a moitos mozos para dedicarlle tempo ao coidado e mimo dos animais para saír á pista.

Medina foi criado entre vacas e empezou xa dende moi novo a preparar os animais da súa familia, pero para especializarse e profesionalizarse “empecei a observar a preparadores que eran moito mellores ca min, coller as súas técnicas e implantalas. Foi cuestión de traballar duro para chegar a ser recoñecido a nivel internacional”.

Recoñece non ter un referente principal, pero se destaca que son todos profesionais estranxeiros. “A época na que máis aprendín, foi na miña estancia en Norteamérica. A primeira vez, estiven seis meses alí e collín moitas técnicas, agora vou cada ano a Canadá e Estados Unidos, onde sigo aprendendo”, lembra o profesional.

“É necesario coidar aos animais para que estean nun estado corporal correcto e producindo o leite suficiente para competir en plena forma”

Pode ser que se considere unha profesión atípica, pero Medina considera que é o mellor dos concursos: “Estar na zona de preparación, co bo ambiente que se crea, é o mellor, logo xa o rematas na pista”. Afirma sentir valorada a súa profesión polos gandeiros que concursan, pero é consciente que igual no resto do sector non se ten en conta.

Preparación dos animais

Na preparación dos animais, todos os detalles son importantes, pero para os preparadores o máis relevante é facer un bo pelado e un correcto enchido das ubres. “O máis importante é coñecer ben ao animal cando o vas a preparar”, puntualiza Medina. Engade que todo ten que vir desde a gandería, coidando que estean nun estado corporal correcto e producindo o leite suficiente “para vir competir en plena forma”. Subliña que estas competicións son “como as de calquera deportista, que diariamente teñen que coidarse para estar en boa forma”.

Para a preparación destes animais dedican moitas horas, por exemplo, en GandAgro’25 estivo a preparar 20 animais. “Empecei o luns para as ganderías e durante a fin de semana anterior, preparei os meus animais que tamén van concursar”, relata. Subliña que canto máis grande é o concurso, menos animais prepara: “Nalgúns vou só a preparar tres, pero moitas veces preparo máis das que dou e dedícolles moitas horas”.

O profesional traballa con calquera raza de bovino de leite, pero “a Holstein é a que máis gusta para preparar”.

“Con tantos concursos percorridos coñezo os gustos dos xuíces, pero as vacas boas, son boas e xa”

A importancia dos pequenos detalles

Despois de tantos anos dedicados á preparación e de percorrer unha media de 30 concursos ao ano, xa forxou amizades en moitas partes do mundo. Así, moitas veces prepara os animais dalgunhas gandarías pola amizade co gandeiro. ?En Galicia teño moitas amizades de anos e traballo con xente que me levo moi bo e que tamén traballa por min?, destaca.

O mesmo sucede cos xuíces, que xa coincidiu con eles en numerosos certames polo que xa sabe en que se poden fixar. ?Algunhas veces xúlganme por coñecelos, pero é normal ao levar tantos anos e percorrer tantos concursos?, explica. Isto leva a que coñeza os seus gustos e por tanto prepare os animais para destacar esas calidades, ?aínda que as vacas boas, son boas e xa?.

No caso de GandAgro’25, o suízo Marcel Egli, estreábase en España para xulgar o autonómico e internacional, pero para Medina non é alguén novo. “Coñézoo e aprecia os animais que non son demasiado grandes, senón que busca unha vaca balanceada en xeral, que non destaque moito por unha calidade, senón que sexa boa en xeral”.

“Á hora de vender os exemplares, estes concursos fan que as calidades dos teus animais teñan un maior valor”

A calidade de Galicia

Medina ten claro cal é o seu concurso favorito en canto a calidade de animais a nivel internacional: World Dairy Expo. Trátase dun certame ao que todo o mundo quere ir preparar animais, no que participan uns 2.000 exemplares e representa a Champions do sector. En España, destaca o Usías Holstein (Córdoba) por “ser o mellor concurso, máis divertido e mellor organizado”.

Aínda que ten claro que calquera concurso é bo para os gandeiros que se dediquen a buscar os mellores exemplares, porque lles ofrecen unha visibilidade e a oportunidade de chegar a un mercado máis amplo. “Á hora de vender os animais, estes concursos fan que as calidades dos teus animais teñan un maior valor”.

Nese sentido, e destacando a importancia dos concursos e dos animais, resalta a calidade dos exemplares galegos. “Vemos que, no concurso Nacional, Galicia compite forte e todos os anos alcanza o podio. En Galicia hai un alto nivel porque hai moitas vacas e teñen moi boa calidade”, sentenza.

No seu percorrido internacional do presente ano, este preparador profesional fixo unha parada en GandAgro’25 onde destaca a calidade dos animais, que chegaron de diferentes provincias de España e de Portugal, “polo que creo que é unha grande edición”.