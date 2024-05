Galicia sofre un incremento dun 57% en roubos en explotacións agrícolas e gandeiras

Malia o aumento, a comunidade sitúase na posición 12 a nivel estatal, con 191 sustraccións denunciadas no 2023, só o 1,6% do total

A Unión de Uniones de Agricultores e Gandeiros vén de divulgar os datos do 2023 sobre roubos en explotacións agrícolas e gandeiras, obtidos do Ministerio de Interior. A información revela un incremento do 3,5% en comparación co ano anterior. Tras analizar os datos, rexistráronse 11.376 feitos denunciados en 2023, o que equivale a uns 31 roubos diarios a nivel nacional.

Galicia experimentou o maior aumento en roubos en 2023, cun incremento do 57%, destacando as provincias de Lugo (131%) e Pontevedra (70%). En contraste, o País Vasco (-31%), Baleares (-19%) e Cataluña (-16%) rexistraron as maiores reducións.

Malia eses datos de aumento, a comunidade sitúase entre as rexións menos afectadas por sustraccións, con só 191 sucesos, un 1,6% do total.

Desglosando por rexións, Andalucía segue sendo a comunidade autónoma con máis roubos, contabilizando 3.660 dos 11.376 a nivel nacional, con Sevilla, Almería e Córdoba como provincias máis afectadas. Seguen Castela-A Mancha, con 1.507 roubos principalmente en Toledo e Ciudad Real, e a Comunidade Valenciana, con 1.385 roubos, concentrados na provincia de Valencia.

Por cada 1.000 explotacións, Canarias presenta o índice máis alto de roubos e hurtos con 24,95, seguida de Murcia (23,23), La Rioja (19,48), Navarra (16,71) e Madrid (15,89). A nivel de esclarecemento de casos, a media anual desde 2013 a 2023 é do 17,7%, cunha mellora en 2023 ao alcanzar o 18,6%.

A nivel autonómico, as Illas Canarias (31%) e a Comunidade Valenciana (27%) lideran en resolución de denuncias en 2023, xunto con Cantabria (20%).

Unión de Uniones sinala que estes datos só reflicten os feitos coñecidos, subliñando que non todos os incidentes son denunciados, o que distorsiona a imaxe real da seguridade no campo. A organización critica a baixa proporción de casos resoltos e a burocracia para denunciar, que desalienta aos afectados.

Ademais, Unión de Uniones solicita máis recursos para os Equipos ROCA, cuxo número de efectivos diminuíu a 503 en 2022, e pide axilizar a carga burocrática para presentar denuncias, facilitando así unha análise máis realista da situación e os recursos necesarios para abordar os roubos.